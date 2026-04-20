Echodyne es elegido como sistema de radar en el contrato de ingeniería del sistema contra aeronaves no tripuladas de 490 millones de dólares de la Fuerza Aérea en el que participa Trust Automation

KIRKLAND, Washington--(BUSINESS WIRE)--Echodyne, la empresa de plataforma de radar, anunció hoy su inclusión como sistema de radar principal dentro de la plataforma contra aeronaves no tripuladas (UAS) del sistema de defensa aérea contra pequeñas aeronaves no tripuladas (SUADS) de Trust Automation, que se ofrecerá a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en un contrato de cantidad indefinida/entrega indefinida (IDIQ) de 490 millones de dólares anunciado en agosto de 2025.

Las plataformas de sistema de defensa aérea contra pequeñas aeronaves no tripuladas de despliegue rápido (RD-SUADS), sistema de defensa aérea contra pequeñas aeronaves no tripuladas de emplazamiento fijo (FS-SUADS) y sistema de defensa aérea expedicionario contra pequeñas aeronaves no tripuladas (EX-SUADS) adhieren al estándar de arquitectura de sistemas abiertos para sensores (SOSA), y los radares de EchoShield son la primera solución completamente integrada con SOSA en la plataforma. La plataforma RD-SUADS es un sistema contra aeronaves no tripuladas (C-UAS) autoalimentado y autónomo hecho a medida para tamaños de pallets estándar, lo que facilita su transporte en aeronaves militares, mientras que la FS-SUADS está pensada para el despliegue en instalaciones militares permanentes y puede integrarse de forma grupal o individual en distintas opciones de protección redundante de bases y seguridad 360 grados. El sistema solo de detección EX-SUADS está diseñado para su transporte en equipaje registrado, y está hecho a medida para vehículos SUV de gran tamaño.

EchoShield es el radar de rango medio líder del mercado, y genera datos de ubicación precisos de manera consistente para drones de todo tipo y configuración. Como sistema de radar comercial listo para usar (COTS), las opciones de datos enriquecidos e interfaces estándar de la industria de EchoShield constituyen un conjunto de datos de referencia que crea una serie más precisa de sensores ópticos, genera colas de opciones de efectores y acelera los tiempos de reacción. Con funcionalidades de clasificación avanzadas diseñadas con base en modelos de aprendizaje automático de redes neuronales recursivas (RvNN), EchoShield rastrea todos los movimientos y delimita la atención del sistema y el operador en el momento y el lugar que más importan.

“Es cada vez más evidente que la fidelidad de los datos de radar, su precisión en todas las dimensiones de datos, es un atributo crítico en cualquier sistema de radar”, explicó Eben Frankenberg, director general de Echodyne. “Los nuevos requisitos mínimos de cada sistema defensivo son datos procesables en el rango de reacción y con la precisión para dirigir de manera consistente a los efectores hacia amenazas de UAS rápidas y ágiles”.

“La integración del radar avanzado de Echodyne en nuestros sistemas RD-SUADS, FS-SUADS y EX-SUADS mejora tanto el rango como la precisión de la detección, y permite que los operadores identifiquen las amenazas más rápido y respondan con mayor confianza”, agregó Ty Safreno, director general de Trust Automation, Inc. “Estos sistemas ofrecen una funcionalidad de contramedidas para pequeñas aeronaves no tripuladas (C-sUAS) ágil e integral que ayuda a proteger a los combatientes y a las instalaciones críticas a través de un conocimiento de la situación mejorado”.

Para obtener más información sobre EchoShield y Echodyne, Eben Frankenberg se presentará en Counter-UAS Technology en Londres, Reino Unido, del 20 al 22 de abril, y se puede encontrar a Echodyne en Modern Day Marine en Washington D. C., del 28 al 30 de abril.

Acerca de Echodyne

Echodyne, la empresa de plataforma de radar, es un diseñador y fabricante estadounidense de soluciones de radar avanzadas para aplicaciones de defensa, gubernamentales y comerciales. La arquitectura de matriz de escaneo electrónico de metamateriales (MESA®) de la empresa es una revolución única en la ingeniería de radares avanzados. La innovadora tecnología MESA de Echodyne utiliza materiales y procesos de fabricación estándar para pulverizar las barreras de coste por unidad de los radares de alto rendimiento. El resultado es un radar comercial exportable de estado sólido, con bajo tamaño, peso y potencia, y funcionalidades de software avanzadas que ofrecen un rendimiento superior, una integridad de datos inigualable y un conocimiento de la situación excepcional. La empresa de capitales privados tiene el respaldo de Bill Gates, NEA, Madrona Venture Group, Baillie Gifford, Northrop Grumman y Supernal, entre otros. Para más información, visite Echodyne.com.

Acerca de Trust Automation

A Trust Automation lo impulsa el compromiso de superar las expectativas de los clientes y apoyar a los combatientes con tecnología fiable y lista para la misión. La empresa, fundada en 1990, ha proporcionado fabricación avanzada, desarrollo de ingeniería y producción doméstica de soluciones de control de movimiento, control de motores y energía integradas para los mercados de defensa, semiconductores y automatización industrial.

La empresa tiene experiencia en la asistencia de clientes como proveedor de nivel 1 y ahora es el principal adjudicatario en un contrato de cantidad indefinida/entrega indefinida (IDIQ) de la Fuerza Aérea. Trust Automation se especializa en soluciones personalizadas en aplicaciones de diseño de motores, electrónica de transmisión de motores, subsistemas de controles de movimiento, subsistemas de control de RF, integración de sistemas de RF y rastreo avanzado. Sus capacidades también incluyen ensamblajes personalizados, adaptación de productos para requisitos operativos exclusivos y diseño de sistemas desde cero del concepto a la producción.

Más de 35 años de fabricación avanzada doméstica en apoyo de la seguridad nacional y tecnologías críticas, con un legado que tiene su origen en el Departamento de Defensa.

Para más información, visite www.trustautomation.com o llame al 805-544-0761.

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