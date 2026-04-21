NEURA Robotics und Amazon Web Services starten strategische Partnerschaft, um Physical AI breit auszurollen

METZINGEN, Deutschland--(BUSINESS WIRE)--NEURA Robotics (NEURA) und Amazon Web Services (AWS) geben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, um den großflächigen Einsatz von KI-gesteuerter Robotik voranzutreiben. Ziel ist es, kognitive Roboter, die an der Seite von Menschen denken, handeln und ihre Umgebung wahrnehmen können, weltweit von der Entwicklung in die Praxis zu bringen.

Die Zusammenarbeit adressiert eine der zentralen Herausforderungen von Physical AI, die Datenlücke. Während große Sprachmodelle Billionen von Datenpunkten aus dem Internet nutzen können, steht Robotern nur ein Bruchteil dieser Informationen zur Verfügung. Reale Trainingsdaten sind jedoch der entscheidende Schlüssel für die nächste AI-Ära: die Physical AI. NEURAs Intelligence Layer ermöglicht es Robotern, ihre Umgebung präzise zu verarbeiten, sich an sie anzupassen und in dieser zuverlässig zu agieren. Gemeinsam mit der globalen Cloud-Infrastruktur von AWS bildet sie die Grundlage zur schnellen Skalierung von Physical AI. Die Zusammenarbeit umfasst drei Bereiche:

Cloud-Infrastruktur: AWS stellt die Cloud-Infrastruktur für das Neuraverse bereit und ermöglicht Physical-AI-Training, Echtzeitdatenverarbeitung und vernetzten Datenaustausch aller Roboterflotten.

AI-Entwicklung: Die NEURA Gyms, NEURAs selbstentwickelte Trainingsanlagen, in denen Roboter unter kontrollierten Bedingungen komplexe Aufgaben durch hochpräzise Simulationen lernen, werden mit Amazon SageMaker verbunden. Dies soll zur Beschleunigung der AI-Trainingspipeline mit geplanten Anwendungsfällen von NEURA und dessen Partnern beitragen.

Reale Validierung: NEURA tritt dem AWS Partner Netzwerk bei, um gemeinsam weitere Märkte zu erschließen. Zudem prüft Amazon den Einsatz von NEURAs Robotertechnologie in ausgewählten Fulfillment Centern. Hier kann NEURA reale Daten sammeln und Anwendungsfälle erproben, um noch schneller neue Roboterfähigkeiten für Logistik- und Lagerbetriebe zu entwickeln.

Die Skalierung von Physical AI erfordert reale Daten, vertrauenswürdige Infrastruktur und globale Reichweite

Die Entwicklung von kognitiven Robotern, die an der Seite von Menschen zuverlässig handeln, denken und ihre Umgebung wahrnehmen können, erfordert mehr als reine Hardware. Sie braucht einen kontinuierlichen Lernkreislauf aus Simulation und Realität sowie eine robuste Cloud-Infrastruktur. Dazu kommen reale Trainingsumgebungen, in denen kognitive Fähigkeiten unter echten Produktionsbedingungen erprobt werden. NEURAs Partnerschaft mit AWS basiert auf der Überzeugung, dass es für die Führungsrolle in Physical AI nicht nur der reinen Rechenleistung bedarf, sondern ebenso einer fortschrittlichen Trainingsinfrastruktur und eines Netzwerks unterstützender Dienste. Das AI-Training soll damit schneller, effizienter und reproduzierbarer für alle Robotikplattformen und Roboterflotten gestaltet werden. AWS ist als weltweit führender Cloud-Anbieter mit unübertroffener Rechenkapazität und einem umfassenden Portfolio an AI- und Machine-Learning-Diensten NEURAs Partner der Wahl. Durch den Betrieb des Neuraverse auf der AWS-Cloud und die Anbindung der NEURA Gyms an AWS-Dienste kann NEURA kognitive Fähigkeiten von Robotern trainieren, testen und kontinuierlich verbessern. Anwendungsfälle aus zahlreichen Industriepartnerschaften bieten dafür eine schnell wachsende Datenbasis.

Für NEURA ist diese Partnerschaft Teil einer größeren Mission: den Aufbau eines globalen Physical-AI-Ökosystems, von dem alle profitieren. Durch die Verbindung europäischer Robotik-Innovation sowie globaler Infrastruktur und operativer Reichweite von Amazon wird Physical AI noch schneller in die Praxis überführt.

David Reger, CEO und Gründer von NEURA Robotics, sagt: „Physical AI kann ihr volles Potenzial nur dann entfalten, wenn kognitive Fähigkeiten in der realen Welt trainiert, validiert und kontinuierlich verbessert werden können. Mit der Infrastruktur von AWS können wir unser Neuraverse global skalieren. Mit Amazon haben wir die Möglichkeit, Physical AI in eine der fortschrittlichsten operativen Umgebungen der Welt zu bringen. So bewegt sich Physical AI von der Vision zur globalen Realität – aus Europa, gemeinsam für die Welt."

Jason Bennett, VP und Global Head of Startups and Venture Capital bei AWS, sagt: „NEURA verkörpert genau die Art von transformativem Denken, die erforderlich ist, um das volle Potenzial von Physical AI zu erschließen. NEURAs Plattformansatz adressiert die größte Herausforderung der Branche, die Datenlücke. Wir freuen uns, diese Mission mit der skalierbaren Cloud-Infrastruktur von AWS zu unterstützen. Während NEURA die Produktion ausweitet, stellt AWS die zuverlässige, globale Grundlage bereit, die benötigt wird, um das Neuraverse zu betreiben und den Austausch kognitiver Daten der gesamten Roboterflotte in Echtzeit zu ermöglichen."

Aufbau der Infrastruktur für ein wachsendes globales Robotik-Ökosystem

Die Partnerschaft mit AWS und Amazon ist ein weiterer Meilenstein im Aufbau von NEURAs wachsendem Ökosystem globaler Technologiepartner – mit Partnern aus Cloud-Infrastruktur, AI, Halbleiter, Produktion und Datengenerierung. Teil dieses Ökosystems sind vier der 10 weltweit größten Robotikunternehmen, darunter Kawasaki, sowie Industrieführer wie Schaeffler, Bosch und Qualcomm Technologies. Gemeinsam bilden diese Partnerschaften das Fundament für ein neues Robotik-Ökosystem, in dem Anzahl und Varianz von Fähigkeiten sowie deren Distribution schnell und zuverlässig skalieren, um branchenübergreifend Mehrwert zu schaffen. Gemeinsames Ziel ist es, bis zum Jahr 2030 Millionen von kognitiven Robotern auf den Markt zu bringen.

Über NEURA

NEURA Robotics wurde 2019 von David Reger mit dem Ziel gegründet, zentrale Innovationslücken zu schließen und das Zeitalter der kognitiven Robotik einzuleiten. Die vielfach ausgezeichneten Innovatoren aus Metzingen verfolgen über ihr gesamtes Produktportfolio hinweg einen konsequenten „One-Device“-Ansatz – von Industrierobotern bis hin zu Haushaltsrobotern. Mit dem Neuraverse schafft das Unternehmen die Grundlage für den Durchbruch der Robotik, indem es die Lücke zwischen Technologie und Mensch schließt. Alle zentralen Innovationen, einschließlich der Künstlichen Intelligenz, werden in-house entwickelt. Die kognitiven Roboter von NEURA können sehen, hören und verfügen über einen Tastsinn. Sie handeln vollständig autonom und lernen aus Erfahrung. Heute arbeitet NEURA daran, den ersten humanoiden Alltags-Roboter auf den Markt zu bringen – unterstützt von einem schnell wachsenden globalen Partnernetzwerk.

Für weitere Informationen, Bildmaterial und Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an: neurarobotics@fgsglobal.com.