Textron Aviation annonce une commande de flotte de la part de LUMINAIR portant sur neuf Cessna Citation Latitude, jets d'affaires de taille moyenne les plus vendus, destinés à soutenir les activités d'affrètement en Europe

FRIEDRICHSHAFEN, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation Inc., une société de Textron Inc. (NYSE :TXT), a annoncé aujourd'hui au salon AERO Friedrichshafen avoir conclu un accord d'achat avec LUMINAIR, un opérateur de jets privés en Europe, pour l'exploitation de neuf jets d'affaires Cessna Citation Latitude. Réputé pour ses caractéristiques exceptionnelles, sa polyvalence, son autonomie impressionnante et sa rentabilités d'exploitation, ce jet d'affaires de taille moyenne le plus vendu a été choisi par LUMINAIR pour répondre à sa demande croissante et améliorer la flexibilité de ses missions.

« Le Citation Latitude est parfaitement adapté aux voyages en Europe des clients de LUMINAIR, leur offrant une expérience en cabine spacieuse et confortable ainsi que la fiabilité nécessaire pour effectuer des missions régionales sans encombre, jour après jour », a déclaré Lannie O’Bannion, vice-présidente principale des ventes et du marketing. « Le Latitude assure des correspondances fluides entre les principales villes européennes, proposant des options de voyage efficaces aux passagers. »

Avec sa cabine spacieuse à plancher plat et sa capacité d'accueil jusqu'à neuf passagers, le Citation Latitude est un choix privilégié pour une large gamme d'activités, notamment les voyages d'affaires et privés, les ambulances aériennes, le renseignement, la surveillance et la reconnaissance (ISR), le transport de marchandises, les levés aériens, les inspections en vol, la formation et bien d'autres missions spécialisées. Le Latitude peut effectuer des vols sans escale entre des destinations comme Édimbourg-Larnaca, Riga-Tenerife et Helsinki-Saint-Sébastien. Les livraisons à LUMINAIR devraient démarrer cette année.

« L’intégration du Citation Latitude marque une étape importante dans notre stratégie de flotte », a déclaré Alexander Stevens, COO et fondateur de LUMINAIR. « Nous développons notre activité de manière ciblée, en augmentant nos capacités sans jamais fléchir en matière de sécurité et d’excellence, caractéristiques que nos clients attendent. »

L'Europe compte plus de 850 jets d'affaires Cessna Citation prenant en charge un large éventail de missions, allant des voyages d'affaires aux ambulances aériennes et aux missions spéciales.

À propos du Cessna Citation Latitude

Le jet d'affaires moyen Citation Latitude, qui possède une autonomie de 2 700 milles nautiques (5 000 km) en croisière à grande vitesse pour quatre passagers, dispose d'un plancher plat permettant de se tenir debout avec une hauteur sous plafond de 1,83 mètre, se distingue de la concurrence en alliant confort et efficacité. Sa longueur de piste au décollage de 1 091 mètres, la meilleure de sa catégorie, offre aux pilotes une plus grande autonomie sur les pistes courtes. L'appareil regorge d'innovations et de fonctionnalités bien pensées ; le Citation Latitude offre une expérience en cabine inégalée, avec l'environnement le plus ouvert, le plus spacieux, le plus lumineux et le plus raffiné de sa catégorie.

Pour en savoir plus sur le Citation Latitude, rendez-vous surcessna.txtav.com/citation/latitude.

À propos de Textron Aviation Inc.

Nous inspirons le voyage aérien depuis près de 100 ans. Textron Aviation Inc., une société de Textron Inc., a mis à profit les talents collectifs des marques Beechcraft, Cessna, Hawker et Pipistrel pour concevoir et offrir la meilleure expérience aéronautique à ses clients. Avec une gamme qui comprend tout, de jets d’affaires, turbopropulseurs et moteurs à pistons légers haute performance à des produits destinés aux missions spéciales, en passant par la formation militaire et la défense, Textron Aviation dispose du portefeuille d’appareils aéronautiques le plus polyvalent et le plus complet au monde et d’une main-d’œuvre qui a produit plus de la moitié de tous les avions de l’aviation générale dans le monde. Des clients dans plus de 170 pays font confiance à nos performances, à notre fiabilité et à notre polyvalence légendaires, ainsi qu’à notre réseau mondial de service à la clientèle, pour des vols abordables, productifs et flexibles. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.txtav.com.

À propos de Textron Inc.

Textron Inc. est une entreprise multisectorielle qui s’appuie sur son réseau mondial d’entreprises dans les domaines de l’aéronautique, de la défense, de l’industrie et de la finance pour proposer à ses clients des solutions et des services innovants. Textron est connue dans le monde entier pour ses marques de premier plan, telles que Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO et Textron Systems. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.textron.com.

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