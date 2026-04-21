Textron Aviation maakt een vlootorder van LUMINAIR bekend om negen Cessna Citation Latitude vliegtuigen, een middelgrote privéjet bestseller, te exploiteren, ter ondersteuning van charteroperaties in Europa

original Textron Aviation announces fleet order from LUMINAIR to operate nine best-selling Cessna Citation Latitude midsize business jets, supporting charter operations across Europe. (Photo credit: Textron Aviation)

FRIEDRICHSHAFEN, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation Inc., een bedrijf van Textron Inc. (NYSE:TXT), maakte vandaag op AERO Friedrichshafen bekend dat het een koopovereenkomst heeft gesloten met LUMINAIR, een privéjetexploitant in Europa, om negen Cessna Citation Latitude privéjets te exploiteren. Deze middelgrote privéjet, een bestseller die vermaard is om zijn uitzonderlijke kenmerken, veelzijdigheid, indrukwekkende bereik en exploitatie-economie, werd door LUMINAIR geselecteerd om de stijgende vraag te ondersteunen en hun missieflexibiliteit te verbeteren.

“De Citation Latitude is bijzonder geschikt voor klanten van LUMINAIR die in Europa reizen. Het toestel biedt een ruime, comfortabele cabine-ervaring en de nodige betrouwbaarheid om regionale missies elke dag opnieuw moeiteloos te laten aanvoelen,” verklaart Lannie O’Bannion, senior vicevoorzitter Sales & Marketing.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

