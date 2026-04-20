InfluxData und Litmus treiben skalierbare industrielle KI am Edge voran

HANNOVER--(BUSINESS WIRE)--InfluxData, der Entwickler der führenden Zeitreihen-Datenbank InfluxDB, gab heute auf der Hannover Messe 2026 eine strategische Partnerschaft mit Litmus bekannt, einem führenden Anbieter von Industrial Edge-Datenplattformen. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird InfluxDB 3 Enterprise, die Hochleistungsdatenbank von InfluxData, mit Litmus Edge integriert. Damit erhalten Industrieunternehmen eine skalierbare Grundlage für die Erfassung, Verarbeitung und Analyse hochauflösender Daten an jedem Standort, in jedem System und von jedem Sensor.

Zeitreihendaten sind die Basis für industrielle Intelligenz, indem sie Veränderungen, den Zeitpunkt dieser Veränderungen und die Korrelationen zwischen Signalen erfassen. Da industrielle Systeme Daten mit zunehmender Geschwindigkeit und Auflösung generieren, tun sich traditionelle Historien-Systeme schwer, Schritt zu halten. Dies begrenzt die Skalierbarkeit, verringert den Kontext und zwingt zu Kompromissen zwischen Datengenauigkeit, Aufbewahrungsdauer und Kosten. Verstärkt werden diese Herausforderungen durch fragmentierte Systeme, die Datensilos schaffen und die Fähigkeit beeinträchtigen, Signale standort- und bereichsübergreifend zu analysieren.

Durch die Integration von InfluxDB 3 Enterprise mit Litmus Edge können Unternehmen diese Hindernisse mithilfe einer einheitlichen Architektur überwinden, die Edge-, On-Premise- und Cloud-Bereitstellungen umfasst. Litmus Edge bietet native Konnektivität und Datennormalisierung für industrielle Systeme, während InfluxDB 3 Enterprise eine effiziente Erfassung, Echtzeitanalyse und kostengünstige Speicherung hochfrequenter Zeitreihen über Edge-Instanzen hinweg gewährleistet. In Kombination befähigen sie Teams, alle Messwerte in voller Auflösung zu erfassen, kontextbezogene Informationen über Anlagen und Systeme hinweg zu nutzen und umgehend auf Daten zu reagieren. Auf diese Weise ermöglichen sie eine vorausschauende Wartung, die Erkennung von Anomalien und industrielle KI in Echtzeit am Edge – dort, wo Millisekunden über Leistung und Verfügbarkeit entscheiden.

„Industriesysteme sind in der realen Welt im Einsatz. Dort ist das Timing entscheidend, und Leistungseinbußen haben konkrete Folgen“, erklärt Evan Kaplan, CEO bei InfluxData. „Die meisten dieser Systeme waren nicht dafür ausgelegt, hochauflösende Daten zu verarbeiten oder sofort auf sie zu reagieren. Durch die Integration von InfluxDB 3 Enterprise mit Litmus Edge werden diese Einschränkungen behoben, sodass Teams direkt an der Datenquelle in Echtzeit arbeiten können – und zwar mit der erforderlichen Präzision, um KI in physischen Systemen zu betreiben.“

„Unsere Kunden wechseln von einfachen Dashboards zu industrieller KI auf Basis hochfrequenter Daten“, berichtet Vatsal Shah, Mitbegründer und CEO von Litmus. „Durch die Integration von InfluxDB 3 Enterprise mit Litmus Edge legen wir das Fundament für ultrahochauflösende Daten, das den Einsatz von KI-Agenten am Edge ermöglicht. So können Industrieunternehmen nicht nur Probleme in Echtzeit erkennen, sondern auch autonome Systeme bereitstellen, die die Performance optimieren und komplexe Abläufe latenzfrei verwalten.“

Eine einheitliche Edge-to-Cloud-Architektur

Durch die Integration wird eine skalierbare Architektur geschaffen, die über ein Hub-and-Spoke-Modell die Lücke zwischen Betriebstechnologie (OT) und IT schließt. Litmus Edge verknüpft und kontextualisiert Daten direkt an der Quelle und bietet native Anbindung an über 250 vorgefertigte industrielle Schnittstellen (SPSen, Robotersysteme und Altgeräte), sodass auf eine kundenspezifische Integration verzichtet werden kann. InfluxDB 3 Enterprise speichert und analysiert diese Telemetriedaten dann lokal und repliziert sie fortlaufend auf einen zentralen Hub, um eine langfristige Speicherung und flottenübergreifende Sichtbarkeit zu ermöglichen.

Mit diesem Ansatz werden herkömmliche Workloads von Industriedaten-Historien durch eine skalierbare, moderne Architektur für hochauflösende Telemetriedaten erweitert. Sie sorgt für eine langfristige Aufbewahrung durch die Ablage komprimierter Daten im Objektspeicher – unabhängig vom jeweiligen Bereitstellungsmodell – und macht die Daten unabhängig von proprietären Systemen.

Entwickelt für industrielle KI in großem Maßstab

Das Zusammenspiel von Litmus Edge und InfluxDB 3 Enterprise führt zu einer leistungsstarken, skalierbaren Datenverarbeitung in industriellen Systemen. Zu den wichtigsten Fähigkeiten gehören:

Datenerfassung in großem Maßstab: Erfassen und analysieren Sie Hochfrequenzdaten innerhalb von Millisekunden, um Probleme zu erkennen und umgehend zu reagieren.

Erfassen und analysieren Sie Hochfrequenzdaten innerhalb von Millisekunden, um Probleme zu erkennen und umgehend zu reagieren. Beseitigung von Datensilos: Kombinieren Sie Edge- und Cloud-Daten in einer zentralen Industrieplattform, um einen lückenlosen Blick auf Systeme, Standorte und Betriebsabläufe zu erhalten.

Kombinieren Sie Edge- und Cloud-Daten in einer zentralen Industrieplattform, um einen lückenlosen Blick auf Systeme, Standorte und Betriebsabläufe zu erhalten. Kontextreiche Datenmodellierung: Erfassen und analysieren Sie Millionen von Signalen aus verschiedenen Anlagen, Systemen und Umgebungen – mit dem für eine fundiertere Analyse erforderlichen Kontext und ohne Leistungseinbußen.

Erfassen und analysieren Sie Millionen von Signalen aus verschiedenen Anlagen, Systemen und Umgebungen – mit dem für eine fundiertere Analyse erforderlichen Kontext und ohne Leistungseinbußen. Industrielle Konnektivität und zuverlässiger Datenfluss: Schließen Sie die Lücke in der industriellen Konnektivität mit mehr als 250 nativen OT-Konnektoren und profitieren Sie von einem nahtlosen Datenfluss vom Edge zum Hub mit zuverlässiger Store-and-Forward-Funktion – selbst in anspruchsvollen Umgebungen.

Schließen Sie die Lücke in der industriellen Konnektivität mit mehr als 250 nativen OT-Konnektoren und profitieren Sie von einem nahtlosen Datenfluss vom Edge zum Hub mit zuverlässiger Store-and-Forward-Funktion – selbst in anspruchsvollen Umgebungen. Effiziente Langzeitspeicherung: Dank moderner Datenkomprimierung und Objektspeicherung können Sie deutlich mehr hochauflösende Daten speichern als mit herkömmlichen Historian-Systemen.

InfluxDB 3 Enterprise ist ab sofort für Litmus Edge-Bereitstellungen verfügbar. Cloud-Bereitstellungen werden über Amazon Timestream for InfluxDB unterstützt – einen vollständig verwalteten Dienst auf AWS, der den Infrastrukturaufwand eliminiert und den Betrieb von InfluxDB in großem Maßstab vereinfacht.

Litmus und InfluxData werden diese Integration vom 20. bis 24. April auf der Hannover Messe vorstellen und dabei demonstrieren, wie Litmus Edge und InfluxDB 3 Enterprise industrielle KI mit hochauflösenden Echtzeitdaten ermöglichen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie den Litmus-Stand (Halle 16, Stand A09) auf der Hannover Messe oder die InfluxData-Website.

Über InfluxData

InfluxData ist der Entwickler von InfluxDB, der führenden Datenbank für Zeitreihen, die von Millionen von Entwicklern genutzt wird, die Echtzeit-Systeme erstellen. InfluxDB erhebt und analysiert starke Ströme von hochauflösenden Daten. So erhalten KI-Modelle die passenden Bedingungen für vorausschauende Wartung und die Entdeckung von Anomalien, sodass Systeme sich wechselnden Umständen anpassen können. InfluxDB bietet eine hohe Leistung sowie die Geschwindigkeit und Flexibilität, die Entwickler für die Verwaltung von herausfordernden Arbeitslasten benötigen. InfluxData ist ein Remote-first-Unternehmen mit einem globalen Team. Hier erfahren Sie mehr: www.influxdata.com.

Über Litmus

Litmus ist die führende Industrial Edge-Datenplattform, die den weltweit größten Herstellern dabei hilft, OT-Daten zu verknüpfen, zu kontextualisieren und zu verwalten, um sie für den Einsatz von KI vorzubereiten. Litmus, das im Magic Quadrant für globale industrielle IoT-Plattformen von Gartner als „Challenger“ eingestuft wurde, optimiert Echtzeit-Datenpipelines vom Edge bis zur Cloud mit mehr als 250 sofort einsatzbereiten Konnektoren. So beschleunigt das Unternehmen die digitale Transformation und ermöglicht den großflächigen Einsatz industrieller KI. Litmus genießt das Vertrauen weltweit führender Unternehmen wie Saint-Gobain, Jaguar Land Rover, Bunge und Parker Hannifin und arbeitet mit Microsoft, Google Cloud, AWS, Databricks, Oracle Cloud und Dell Technologies zusammen. Das Unternehmen stellt Lösungen der Enterprise-Klasse bereit, die das volle Potenzial industrieller Daten ausschöpfen. Weitere Informationen unter www.litmus.io.

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