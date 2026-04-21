Répondant à la demande des clients, la connectivité haut débit Starlink est désormais disponible en option sur le Cessna Citation Ascend ; la série 560XL obtient la certification EASA

FRIEDRICHSHAFEN, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation Inc., une société de Textron Inc. (NYSE : TXT), a annoncé aujourd'hui, lors du salon AERO Friedrichshafen, la disponibilité de la connectivité haut débit Starlink en option pour le Cessna Citation Ascend, dernier-né de la gamme Cessna Citation 560XL, suite à la délivrance par la Federal Aviation Administration (FAA) du certificat de type supplémentaire (STC) d'AeroMech. Par ailleurs, la flotte Cessna Citation 560 XL, comprenant les modèles XLS Gen 2, XLS+, XLS et Excel, a reçu la certification de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) pour l'installation de Starlink dans les centres de service européens de Textron Aviation.

Le STC d'AeroMech utilise la technologie Internet haut débit de Starlink, en se connectant à la constellation de satellites en orbite terrestre basse (LEO) de Starlink, offrant ainsi une connectivité plus fiable sur terre, sur l'eau et dans les zones reculées, où le Wi-Fi conventionnel en vol peut ne pas fonctionner.

« Les commentaires de nos clients nous permettent d'améliorer constamment leur expérience et l'élargissement de la disponibilité de Starlink aux Citation Ascend et 560XL répond directement à leurs attentes », a déclaré Brian Rohloff, vice-président senior du support client. « Proposer Starlink en option sur le marché secondaire leur permet d'équiper leur appareil avec la solution de connectivité la mieux adaptée à leurs missions. Cela montre aussi notre volonté d'être à leur écoute et de leur fournir une expérience aéronautique d'excellence. »

Les clients peuvent programmer la mise à niveau des avions Citation Ascend et série 560XL auprès des centres de service Textron Aviation en Amérique du Nord et de certains centres de service internationaux. Le certificat de type supplémentaire (STC) d'AeroMech utilise un kit Starlink Aviation, composé d'un terminal Aero (antenne), d'un bloc d'alimentation secteur (PSU) et d'un point d'accès sans fil (WAP). L'alimentation électrique se fait uniquement à partir de l'avion. Pour en savoir plus sur la mise à niveau, veuillez cliquer ici.

À propos du service client de Textron Aviation

Textron Aviation, grâce à ses marques Beechcraft et Cessna, est reconnue pour son réseau mondial de services inégalé, dédié à une prise en charge complète du cycle de vie des appareils. Outre son vaste réseau de centres de service en propre, les clients de Textron Aviation, qu'il s'agisse de jets, de turbopropulseurs ou d'avions à pistons, bénéficient d'un réseau mondial de plus de 300 centres de service agréés. Textron Aviation propose également un programme d'assistance mobile comprenant plus de 40 unités d'assistance mobiles ainsi que des techniciens et une assistance sur site. Pour en savoir plus sur les programmes de service de Textron Aviation, rendez-vous sur http://txtav.com/en/service.

About Textron Aviation

Depuis près de 100 ans, nous inspirons l'aventure aérienne. Textron Aviation Inc., une société de Textron Inc., a permis à nos talents collectifs au sein des marques Beechcraft, Cessna, Hawker et Pipistrel de concevoir et d'offrir la meilleure expérience aéronautique à nos clients. Avec une gamme exhaustive allant des jets d'affaires aux turbopropulseurs, en passant par les avions à pistons légers et hautes performances, jusqu'aux avions de mission spéciale, d'entraînement militaire et de défense, Textron Aviation possède le portefeuille de produits aéronautiques le plus polyvalent et le plus complet au monde et une main-d'œuvre qui a produit plus de la moitié de tous les avions d'aviation générale à l'échelle mondiale. Dans plus de 170 pays, nos clients font confiance à nos performances, à notre fiabilité et polyvalence légendaires, ainsi qu'à notre réseau mondial de service client de confiance, pour bénéficier de vols abordables, productifs et flexibles. Pour plus d'informations, rendez-vous surwww.txtav.com.

À propos de Textron Inc.

Textron Inc. est une entreprise multisectorielle qui s’appuie sur son réseau mondial d’entreprises dans les domaines de l’aéronautique, de la défense, de l’industrie et de la finance pour proposer à ses clients des solutions et des services innovants. Textron est connue dans le monde entier pour ses marques de premier plan, telles que Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO et Textron Systems. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.textron.com.

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs qui peuvent projeter des revenus ou décrire des stratégies, des objectifs, des perspectives ou d’autres questions non historiques ; ces énoncés ne s’appliquent qu’à la date à laquelle ils sont formulés, et nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs. Ces énoncés sont sujets à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que nos résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par ces énoncés prospectifs.

À propos de Starlink

Starlink est la constellation de satellites la plus avancée au monde en orbite terrestre basse. Elle fournit un accès internet haut débit fiable, compatible avec le streaming, les jeux en ligne, les appels vidéo et bien plus encore. Starlink est conçue et exploitée par SpaceX. Leader mondial des services de lancement et seul fournisseur disposant d'une fusée réutilisable de classe orbitale, SpaceX bénéficie d'une solide expérience en matière d'engins spatiaux et d'opérations en orbite. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.starlink.com et suivez @Starlink sur X.

À propos d'AeroMech Inc.

AeroMech propose une solution complète d'intégration verticale pour la mise sur le marché de nouveaux produits aéronautiques, allant de la conception initiale à l'installation, en passant par l'ingénierie, la certification et la production. Grâce à ses délégations en tant qu'ateliers de réparation agréés par la FAA pour les certificats STC ODA, contrats de maintenance préventive (CMP) au titre de la Partie-21 et de la Partie-145 aux aéroports d'Orlando/Sanford (KSFB) et de Smyrna, Tennessee (KMQY), AeroMech vous offre une approche dynamique et efficace pour intégrer les technologies les plus récentes et les plus performantes à vos avions.

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