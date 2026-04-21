Edge Home Finance anuncia investimento estratégico da Presidio Investors e promoção de Tom Ahles a presidente

MINNETONKA, Minnesota--(BUSINESS WIRE)--A Edge Home Finance anunciou hoje um investimento estratégico da Presidio Investors (“Presidio”), marcando um importante passo na expansão contínua e na liderança da empresa no setor de corretagem de hipotecas. Como parte dessa transação, Tom Ahles foi promovido a presidente da Edge Home Finance, reforçando o compromisso da empresa com uma liderança forte em sua próxima fase de crescimento.

O investimento da Presidio representa um alinhamento poderoso, focado em acelerar o crescimento da Edge por meio de investimentos aprimorados em tecnologia, infraestrutura operacional e aquisições estratégicas. A Presidio possui um histórico de parcerias com empresas de alto crescimento e de expansão dessas empresas por meio de alocação de capital disciplinada e expertise operacional.

“Este investimento estratégico reflete diretamente a força da nossa plataforma e o impulso que construímos”, disse Tom Ahles, presidente da Edge Home Finance. “Com o apoio da Presidio, estamos posicionados para avançar mais rapidamente, investir de forma mais agressiva em tecnologia e continuar expandindo nossa presença no canal de corretores.”

A Edge Home Finance continuará operando com a mesma plataforma principal, equipe e compromisso com a comunidade de corretores que impulsionaram seu sucesso. Esta parceria não se trata de mudar de direção, mas sim de acelerá-la. A empresa permanece focada em capacitar os originadores de empréstimos e em oferecer o melhor serviço e inovação da categoria.

A transação inclui uma transição de propriedade, com Tom Ahles assumindo o cargo de presidente e liderando a empresa. Nessa função, Ahles conduzirá a visão estratégica e a execução da empresa, com foco na expansão da plataforma, aprimoramento da experiência do corretor e aumento da participação de mercado.

“A liderança de Tom foi fundamental para transformar a Edge em uma força líder no canal de corretores”, disse Victor Masaya, sócio da Presidio. “Estamos entusiasmados em firmar essa parceria com ele, enquanto lidera a empresa em sua próxima fase de crescimento.”

Com o investimento da Presidio, a Edge Home Finance planeja expandir significativamente suas capacidades tecnológicas, investir em futuras aquisições e fortalecer ainda mais sua posição como uma empresa líder no setor de corretagem de hipotecas.

Sobre a Edge Home Finance

A Edge Home Finance é uma plataforma líder em corretagem de hipotecas dedicada a capacitar originadores de empréstimos com tecnologia inovadora, suporte operacional e soluções de crédito competitivas.

Sobre a Presidio Investors

A Presidio Investors é uma empresa de investimentos focada em parcerias com empresas de alto crescimento para desbloquear valor a longo prazo por meio de capital estratégico, expertise operacional e infraestrutura escalável.

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