Rigaku conclut une alliance stratégique avec Onto Innovation via une prise de participation de 27 %

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Rigaku Holdings Corporation (siège social : Akishima, Tokyo ; président-directeur général : Jun Kawakami ; « Rigaku »), leader mondial des technologies d’analyse par rayons X, a annoncé aujourd’hui avoir conclu une alliance stratégique en matière de capital et d’activité avec Onto Innovation Inc. (siège social : Massachusetts, États-Unis ; directeur général : Michael P. Plisinski ; « Onto Innovation »).

« À mesure que les dispositifs semi-conducteurs gagnent en complexité, notamment avec l’importance croissante des structures tridimensionnelles, Rigaku cherche à renforcer ses capacités d’analyse en intégrant des algorithmes avancés basés sur des modèles et pilotés par l’IA dans la métrologie optique », déclare Jun Kawakami, président-directeur général de Rigaku Holdings Corporation. « Onto Innovation apporte non seulement une solide expertise en technologies optiques et en logiciels, mais aussi des capacités en modélisation physique pour l’analyse par rayons X, ce qui en fait un partenaire idéal pour nous. »

Cette alliance soutient directement la stratégie de croissance fondamentale de Rigaku dans le domaine du contrôle des processus de fabrication des semi-conducteurs. En combinant les technologies à rayons X de Rigaku avec la métrologie optique complémentaire et les logiciels d’analyse avancée d’Onto Innovation, y compris des solutions basées sur l’IA, les deux entreprises visent à fournir des solutions de métrologie hybrides de nouvelle génération pour des dispositifs semi-conducteurs de plus en plus complexes.

« Le rythme des changements dans la production de semi-conducteurs s’accélère à mesure que l’industrie combine des matériaux plus complexes et exotiques avec de nouvelles structures de transistors 3D et des techniques d’encapsulation avancées pour mettre en œuvre des architectures de chiplets 3D et 2,5D. » déclare Michael P. Plisinski, directeur général d’Onto Innovation Inc. « Ces changements nécessitent des méthodes nouvelles et innovantes pour mesurer, caractériser et, en fin de compte, contrôler ces nouvelles technologies de production. Nous sommes ravis de pouvoir étendre notre partenariat avec Rigaku et de fournir ensemble les solutions dont nos clients ont besoin pour maintenir leur rythme d’innovation. »

Les deux sociétés collaborent déjà sur des solutions de métrologie hybride, en intégrant le CD-SAXS de Rigaku au logiciel d’analyse d’Onto Innovation. Ce nouvel accord permettra d’accélérer et d’étendre encore ce développement conjoint.

À propos d’Onto Innovation : Onto Innovation est un leader dans le domaine du contrôle des processus, alliant une présence mondiale à un portefeuille élargi de technologies de pointe qui comprend la qualité des plaquettes non structurées, la métrologie 3D couvrant les caractéristiques des puces, des transistors à l’échelle nanométrique aux interconnexions de grandes puces, l’inspection des défauts macro des plaquettes et des boîtiers, la composition des interconnexions métalliques, l’analyse en usine et la lithographie pour le conditionnement avancé des semi-conducteurs. Basée à Wilmington, dans le Massachusetts, Onto Innovation accompagne ses clients grâce à une organisation commerciale et de service après-vente mondiale. Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://ontoinnovation.com/

Points forts stratégiques

En phase avec la stratégie de croissance principale : renforce l’offre de Rigaku en matière de contrôle des processus de semi-conducteurs, un moteur clé de la croissance future

renforce l’offre de Rigaku en matière de contrôle des processus de semi-conducteurs, un moteur clé de la croissance future Technologies hautement complémentaires : les solutions à rayons X de Rigaku et les capacités optiques et logicielles complémentaires d’Onto Innovation présentent de fortes synergies qui permettent aux clients de bénéficier d’une meilleure compréhension des processus

les solutions à rayons X de Rigaku et les capacités optiques et logicielles complémentaires d’Onto Innovation présentent de fortes synergies qui permettent aux clients de bénéficier d’une meilleure compréhension des processus Positionnement adapté à l’évolution de la structure du secteur : réponse aux exigences de plus en plus sophistiquées des clients et à la complexité croissante de la fabrication de semi-conducteurs

réponse aux exigences de plus en plus sophistiquées des clients et à la complexité croissante de la fabrication de semi-conducteurs Renforcement de la compétitivité : cette transaction permet à Rigaku d’être encore plus compétitif dans le segment du contrôle des processus de semi-conducteurs

Initiatives clés

Mise en place d’une métrologie hybride pour le Front End Of Line : amélioration des capacités de mesure pour les dispositifs logiques et de mémoire avancés grâce à la combinaison des technologies à rayons X et optiques

amélioration des capacités de mesure pour les dispositifs logiques et de mémoire avancés grâce à la combinaison des technologies à rayons X et optiques Expansion vers le conditionnement avancé : accélération de l’entrée sur les applications d’inspection et de métrologie dans le domaine du conditionnement avancé

accélération de l’entrée sur les applications d’inspection et de métrologie dans le domaine du conditionnement avancé Création de nouveaux marchés : objectif d’au moins 300 millions de dollars d’opportunités de marché supplémentaires pour les produits de Rigaku d’ici 2030

objectif d’au moins 300 millions de dollars d’opportunités de marché supplémentaires pour les produits de Rigaku d’ici 2030 Intégration des logiciels et de l’IA : soutenir le développement de solutions intégrées couvrant la mesure, l’analyse, l’optimisation des processus et la gestion du rendement

soutenir le développement de solutions intégrées couvrant la mesure, l’analyse, l’optimisation des processus et la gestion du rendement Portée mondiale de la clientèle : exploiter la base de clients mondiale d’Onto Innovation pour étendre la présence de Rigaku sur le marché

Prise de participation

Onto Innovation a conclu un accord définitif en vue d’acquérir 61 123 436 actions (soit 27,0 % du total des actions en circulation au 31 mars 2026, hors actions propres) de Rigaku auprès d’Atom Investment, L.P., établissant ainsi une alliance stratégique à long terme entre les deux sociétés.

Gouvernance

Rigaku conservera son indépendance de gestion en tant que société cotée en bourse. L’accord comprend également des dispositions visant à garantir une alliance stable et à long terme, notamment certaines restrictions concernant les transferts d’actions et les acquisitions supplémentaires.

Pour plus de détails, veuillez vous reporter à l’annonce publiée aujourd’hui, disponible sur le site web de Rigaku et sur celui de la Bourse de Tokyo.

À propos de Rigaku Group

Depuis la création de l'entreprise en 1951, les ingénieurs du groupe Rigaku se consacrent à apporter des bénéfices à la société grâce à des technologies de pointe, notamment dans ses domaines clés que sont l’analyse thermique et l’analyse par rayons X. Présent dans 136 pays et régions et employant quelque 2 000 personnes dans neuf sites à travers le monde, Rigaku est un partenaire de choix pour les industries et les instituts de recherche et d’analyse. Notre chiffre d’affaires à l’international atteint environ 70%, tout en conservant une part de marché exceptionnellement élevée au Japon. Nous continuons à nous développer et à croître aux côtés de nos clients. À mesure que les applications s’étendent des semi-conducteurs, des matériaux électroniques, des batteries, de l’environnement, des ressources, de l’énergie et des sciences de la vie à d’autres domaines de haute technologie, Rigaku réalise des innovations « pour améliorer notre monde en ouvrant de nouvelles perspectives ».

Pour plus de détails, rendez-vous sur rigaku-holdings.com/english

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