Echodyne als Radarsystem für den 490-Millionen-Dollar-Auftrag der US-Luftwaffe zur Entwicklung eines UAS-Abwehrsystems von Trust Automation ausgewählt

KIRKLAND, Washington--(BUSINESS WIRE)--Echodyne, das Unternehmen für Radarplattformen, gibt heute bekannt, dass es als primäres Radarsystem in die Counter-UAS-Plattform „Small-Unmanned Air Defense System“ (SUADS) von Trust Automation aufgenommen wurde, die im Rahmen eines im August 2025 angekündigten IDIQ-Auftrags im Wert von 490 Mio. US-Dollar an die US-Luftwaffe geliefert werden soll.

Die Plattformen „Rapidly Deployable Small-Unmanned Air Defense System“ (RD-SUADS), „Fixed Site Small-Unmanned Air Defense System“ (FS-SUADS) und „Expeditionary Small-Unmanned Air Defense System“ (EX-SUADS) entsprechen dem SOSA-Standard (Sensor Open Systems Architecture), wobei die EchoShield-Radare die erste vollständig integrierte SOSA-Lösung in der Plattform darstellen. Die RD-SUADS-Plattform ist ein eigenständiges, autarkes C-UAS-System, das auf Standardpalettengrößen angepasst ist, um den Transport per Militärflugzeug zu erleichtern, während das FS-SUADS für den Einsatz an permanenten militärischen Einrichtungen vorgesehen ist und als Gruppe oder eigenständig integriert werden kann, um einen vielfältigen, redundanten Basisschutz und 360-Grad-Sicherheit zu gewährleisten. Das reine Erkennungssystem EX-SUADS ist für den Transport im aufgegebenen Gepäck konzipiert und so dimensioniert, dass es in Kofferräume größerer SUV-Fahrzeuge passt.

EchoShield ist das marktführende Mittelstreckenradar, das zuverlässig und konsistent präzise Standortdaten für alle Drohnentypen und -konfigurationen liefert. Als handelsübliches Radarsystem (COTS) schaffen die branchenüblichen Schnittstellen und umfangreichen Datenoptionen von EchoShield einen Basisdatensatz, der optische Sensoren präziser ausrichtet, Effektoroptionen steuert und die Reaktionszeit verkürzt. Mit fortschrittlichen Klassifizierungsfunktionen, die auf maschinellen Lernmodellen mit rekursiven neuronalen Netzen (RvNN) basieren, verfolgt EchoShield alle Bewegungen und lenkt die Aufmerksamkeit des Systems und des Bedieners genau dorthin, wo und wann es darauf ankommt.

„Es wird immer deutlicher, dass die Zuverlässigkeit von Radardaten, also ihre Genauigkeit in allen Datendimensionen, ein entscheidendes Merkmal jedes Radarsystems ist“, sagte Eben Frankenberg, CEO von Echodyne. „Die neue Grundvoraussetzung für jedes Verteidigungssystem sind verwertbare Daten im Reaktionsbereich und mit der Präzision, kinetische Effektoren konsequent auf schnelle, wendige UAS-Bedrohungen zu lenken.“

„Die Integration des fortschrittlichen Radars von Echodyne in unsere RD-SUADS-, FS-SUADS- und EX-SUADS-Systeme verbessert sowohl die Erfassungsreichweite als auch die Genauigkeit und ermöglicht es den Bedienern, Bedrohungen früher zu erkennen und mit größerer Sicherheit zu reagieren“, sagte Ty Safreno, CEO von Trust Automation, Inc. „Diese Systeme bieten agile, umfassende C-sUAS-Fähigkeiten, die durch ein erhöhtes Situationsbewusstsein zum Schutz von Soldaten und kritischen Einrichtungen beitragen.“

Für weitere Informationen zu EchoShield und Echodyne wird Eben Frankenberg vom 20. bis 22. April auf der Counter-UAS Technologies in London, Großbritannien, einen Vortrag halten, und Echodyne ist vom 28. bis 30. April auf der Modern Day Marine in Washington, D.C., vertreten.

Über Echodyne

Echodyne, das Radarplattform-Unternehmen, ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller fortschrittlicher Radarlösungen für Anwendungen in den Bereichen Verteidigung, Behörden und kommerzielle Märkte. Die firmeneigene MESA®-Architektur (Metamaterials Electronically Scanned Array) stellt einen seltenen Durchbruch in der modernen Radartechnik dar. Die innovative MESA-Technologie von Echodyne nutzt Standardmaterialien und Fertigungsprozesse, um die Kostenbarrieren für Hochleistungsradare zu durchbrechen. Das Ergebnis ist ein halbleiterbasiertes, exportfähiges kommerzielles Radar mit geringem Platz-, Leistungs- und Gewichtsbedarf (SWaP) sowie fortschrittlichen Softwarefunktionen, das überlegene Leistung, beispiellose Datenintegrität und außergewöhnliche Lageerfassung bietet. Das privat geführte Unternehmen wird unter anderem von Bill Gates, NEA, Madrona Venture Group, Baillie Gifford, Northrop Grumman und Supernal unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter: Echodyne.com.

Über Trust Automation

Trust Automation ist bestrebt, die Erwartungen seiner Kunden zu übertreffen und die Streitkräfte mit zuverlässiger, einsatzbereiter Technologie zu unterstützen. Das 1990 gegründete Unternehmen bietet fortschrittliche Fertigung, technische Entwicklung und inländische Produktion von Bewegungssteuerungen, Motorsteuerungen und integrierten Stromversorgungslösungen für die Märkte Verteidigung, Halbleiter und industrielle Automatisierung.

Das Unternehmen verfügt über Erfahrung in der Kundenbetreuung als Tier-1-Zulieferer und ist derzeit Hauptauftragnehmer im Rahmen eines IDIQ-Vertrags der US-Luftwaffe. Trust Automation ist spezialisiert auf maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Motorkonstruktion, Motorantriebselektronik, Bewegungssteuerungs-Subsysteme, HF-Steuerungs-Subsysteme, HF-Systemintegration und fortschrittliche Tracking-Anwendungen. Zu seinen Kompetenzen gehören zudem kundenspezifische Baugruppen, die Anpassung von Produkten an einzigartige Betriebsanforderungen sowie die komplette Systementwicklung vom Konzept bis zur Produktion.

Über 35 Jahre Erfahrung in der fortschrittlichen Fertigung im Inland zur Unterstützung der nationalen Sicherheit und kritischer Technologien mit einer Tradition, die im Verteidigungsministerium verwurzelt ist.

Weitere Informationen finden Sie unter www.trustautomation.com oder rufen Sie unter 805-544-0761 an.

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