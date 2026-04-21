Rigaku透過27%的股權投資，與Onto Innovation建立策略聯盟

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Rigaku Holdings Corporation（總部：東京昭島市；社長兼執行長：Jun Kawakami，下稱「Rigaku」）為全球領先的X光分析技術企業，今日宣布已與Onto Innovation Inc.（總部：美國麻薩諸塞州；執行長：Michael P. Plisinski，下稱「Onto Innovation」）建立策略性資本及業務聯盟。

Rigaku Holdings Corporation社長兼執行長Jun Kawakami表示：「因應半導體器件日趨複雜，特別是三維結構重要性不斷提升，Rigaku一直致力於在光學量測領域引入基於模型且由AI驅動的先進演算法，以提升分析能力。Onto Innovation不僅在光學技術及軟體方面具備深厚專業知識，亦擅長X光分析物理建模，是我們理想的合作夥伴。」

本次合作直接配合Rigaku於半導體製程控制領域的核心增長策略。雙方致力透過整合Rigaku的X光技術，以及Onto Innovation在光學量測與先進分析軟體（包括AI驅動解決方案）方面的互補優勢，為日益複雜的半導體器件提供新一代混合量測解決方案。

Onto Innovation Inc.執行長Michael P. Plisinski表示：「隨着業界在半導體生產中引入更複雜的嶄新材料，並採用全新的3D晶體管結構，以及先進封裝技術以實現3D及2.5D小晶粒架構，產業變革步伐正不斷加快。這些轉變促使業界尋找創新方式，來量測、進行特性分析，並最終實現對新製程技術的控制。我們很高興能擴大與Rigaku的合作，共同提供客戶維持創新優勢所需的解決方案。」

雙方先前已在混合式量測解決方案方面展開合作，將Rigaku的CD-SAXS技術與Onto Innovation的分析軟體整合。本次簽署的新協議將進一步加速並擴大這項共同開發工作。

關於Onto Innovation：Onto Innovation為製程控制領域的領軍企業，擁有全球化規模及廣泛的尖端技術組合，涵蓋：無圖樣晶圓品質檢測、從覆蓋納米級晶體管至大型晶粒互連結構的3D量測技術、晶圓及封裝的宏觀缺陷檢測、金屬互連成分分析、工廠資料分析，以及用於先進半導體封裝的光刻技術。Onto Innovation總部位於美國麻薩諸塞州威明頓，透過全球銷售及服務網路為客戶提供支援。如需詳細資訊，請造訪https://ontoinnovation.com/

策略重點

配合核心成長策略： 加強Rigaku於半導體製程控制領域的布局，此為未來成長的重要動力

加強Rigaku於半導體製程控制領域的布局，此為未來成長的重要動力 技術高度互補： Rigaku的X光解決方案結合Onto Innovation的光學及軟體能力，帶來協同效益，為客戶提供更深入的製程見解

Rigaku的X光解決方案結合Onto Innovation的光學及軟體能力，帶來協同效益，為客戶提供更深入的製程見解 因應產業結構演變： 應對客戶日趨複雜的需求，以及半導體製造領域複雜性持續提升的趨勢

應對客戶日趨複雜的需求，以及半導體製造領域複雜性持續提升的趨勢 提升競爭力：本次交易有助Rigaku進一步提升其在半導體製程控制領域的競爭優勢

關鍵舉措

加強前段製程混合式量測能力： 結合X光與光學技術，提升先進邏輯及記憶體器件的量測能力

結合X光與光學技術，提升先進邏輯及記憶體器件的量測能力 進駐先進封裝領域： 加快切入先進封裝中的檢測與量測應用領域

加快切入先進封裝中的檢測與量測應用領域 開拓新市場： 目標於2030年前為Rigaku產品創造至少3億美元的新增市場機會

目標於2030年前為Rigaku產品創造至少3億美元的新增市場機會 整合軟體與AI： 支援開發涵蓋量測、分析、製程最佳化及良率管理的整合式解決方案

支援開發涵蓋量測、分析、製程最佳化及良率管理的整合式解決方案 擴大全球客戶覆蓋面：藉由Onto Innovation的全球客群基礎，擴大Rigaku的市場版圖

股權投資

Onto Innovation已與Atom Investment, L.P.簽訂最終協議，將收購其持有的61,123,436股Rigaku股份（佔截至2026年3月31日除庫藏股外已發行股份總數的27.0%），建立雙方長期策略合作關係。

治理方式

Rigaku將繼續以上市公司身分保持管理獨立性。本協議亦包含多項條款，以確保長期穩定的合作關係，包括對股權轉讓及進一步增持的若干限制。

有關詳細資料，請參閱Rigaku於今日發布的即時披露文件，相關資料已刊載至公司網站及東京證券交易所網站。

關於Rigaku Group

自1951年創立以來，Rigaku集團的工程專業團隊始終致力以尖端科技造福社會，尤其在X射線與熱分析等核心領域成果卓著。業務遍及全球136個國家與地區，旗下9個國際據點約2,000名員工，使Rigaku成為產業與研究分析機構的解決方案夥伴。在維持日本市場極高市佔率的同時，我們的海外銷售比例已達約70%，並持續與客戶共同發展成長。隨著應用領域從半導體、電子材料、電池、環境、資源、能源、生命科學延伸至其他高科技範疇，Rigaku正實踐「以嶄新視角驅動創新，改善我們的世界」的使命。

如需詳細資訊，請造訪： rigaku-holdings.com/english

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