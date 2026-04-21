Rigaku celebra alianza estratégica con Onto Innovation mediante una inversión de capital del 27 %

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Rigaku Holdings Corporation (con sede en Akishima, Tokio; presidente y director ejecutivo: Jun Kawakami; “Rigaku”), líder mundial en tecnologías analíticas de rayos X, anunció hoy que ha celebrado una alianza estratégica empresarial y de capital con Onto Innovation Inc. (con sede en Massachusetts, EE. UU.; director ejecutivo: Michael P. Plisinski; "Onto Innovation").

“A medida que los dispositivos semiconductores se tornan más complejos, en especial con la creciente importancia de las estructuras tridimensionales, Rigaku ha buscado mejorar sus capacidades analíticas mediante la incorporación de algoritmos avanzados basados en modelos e impulsados por inteligencia artificial en la metrología óptica", señaló Jun Kawakami, presidente y director ejecutivo de Rigaku Holdings Corporation. "Onto Innovation no sólo aporta una sólida experiencia en tecnologías ópticas y software, sino también capacidades en modelado físico para el análisis de rayos X, lo que la convierte en un socio ideal para nosotros".

Esta alianza respalda directamente la estrategia de crecimiento principal de Rigaku en el ámbito del control de procesos de semiconductores. Al combinar las tecnologías de rayos X de Rigaku con la metrología óptica complementaria y el software de análisis avanzado de Onto Innovation, incluidas soluciones basadas en inteligencia artificial, las empresas buscan ofrecer soluciones de metrología híbrida de última generación para dispositivos semiconductores cada vez más complejos.

“El ritmo de cambio en la producción de semiconductores se está acelerando a medida que la industria combina materiales más complejos y exóticos con nuevas estructuras de transistores 3D y técnicas avanzadas de empaquetado para implementar arquitecturas de chiplets 3D y 2.5D", dijo Michael P. Plisinski, director ejecutivo de Onto Innovation Inc. "Estos cambios requieren formas nuevas e innovadoras de medir, caracterizar y, en última instancia, controlar estas nuevas tecnologías de producción. Nos complace poder ampliar nuestra sociedad con Rigaku y ofrecer de manera conjunta las soluciones que nuestros clientes necesitan para mantener su ritmo de innovación".

Ambas empresas ya han colaborado en soluciones de metrología híbridas, al integrar el sistema CD-SAXS de Rigaku con el software de análisis de Onto Innovation. El nuevo acuerdo acelerará y ampliará aún más este desarrollo conjunto.

Acerca de Onto Innovation: Onto Innovation es líder en control de procesos, combinando una escala global con una cartera ampliada de tecnologías de vanguardia que incluyen: calidad de obleas sin patrón; metrología 3D que abarca características de chips desde transistores a escala nanométrica hasta interconexiones de chips grandes; inspección de macrodefectos de obleas y paquetes; composición de interconexiones metálicas; análisis de fábrica; y litografía para empaquetado avanzado de semiconductores. Con sede en Wilmington, Massachusetts, Onto Innovation brinda soporte a sus clientes con una organización mundial de ventas y servicio. Para obtener más información, visite: https://ontoinnovation.com/

Puntos clave estratégicos

Alineación con la estrategia de crecimiento principal fortalece la oferta de Rigaku en materia de control de procesos de semiconductores, un factor clave para el crecimiento futuro

fortalece la oferta de Rigaku en materia de control de procesos de semiconductores, un factor clave para el crecimiento futuro Tecnologías altamente complementarias: las soluciones de rayos X de Rigaku y las capacidades complementarias de Onto Innovation en cuanto a óptica y software presentan sinergias sólidas que benefician a los clientes con una visión más profunda de los procesos

las soluciones de rayos X de Rigaku y las capacidades complementarias de Onto Innovation en cuanto a óptica y software presentan sinergias sólidas que benefician a los clientes con una visión más profunda de los procesos Posicionamiento para una estructura industrial en constante evolución: respuesta a las exigencias de los clientes que son cada vez más sofisticadas y a la complejidad cada vez mayor de la fabricación de semiconductores

respuesta a las exigencias de los clientes que son cada vez más sofisticadas y a la complejidad cada vez mayor de la fabricación de semiconductores Fortalecimiento de la competencia: la transacción permite que Rigaku sea aún más competitiva en el segmento de control de procesos de semiconductores

Iniciativas clave

Implementación de metrología híbrida para el Front End Of Line: mejora de las capacidades de medición para dispositivos lógicos y de memoria avanzados mediante la combinación de tecnologías de rayos X y ópticas

mejora de las capacidades de medición para dispositivos lógicos y de memoria avanzados mediante la combinación de tecnologías de rayos X y ópticas Expansión hacia el sector del embalaje avanzado: aceleración de la incorporación a aplicaciones de inspección y metrología en el sector del embalaje avanzado

aceleración de la incorporación a aplicaciones de inspección y metrología en el sector del embalaje avanzado Creación de mercado nuevo: objetivo de alcanzar una oportunidad de mercado adicional mínima de U$S300 millones para los productos de Rigaku para 2030

objetivo de alcanzar una oportunidad de mercado adicional mínima de U$S300 millones para los productos de Rigaku para 2030 Integración de software e inteligencia artificial: respaldo del desarrollo de soluciones integradas que abarcan la medición, el análisis, la optimización de procesos y la gestión del rendimiento

respaldo del desarrollo de soluciones integradas que abarcan la medición, el análisis, la optimización de procesos y la gestión del rendimiento Alcance global de los clientes: utilización de la base global de clientes de Onto Innovation para expandir la presencia de Rigaku en el mercado

Inversión de capital

Onto Innovation ha celebrado un acuerdo definitivo para adquirir 61 123 436 acciones (27,0 % del total de acciones en circulación al 31 de marzo de 2026, excepto por las acciones en cartera) de Rigaku a Atom Investment, L.P. De esa manera se generó una alianza estratégica a largo plazo entre ambas empresas.

Gobernanza

Rigaku mantendrá su independencia de gestión como empresa que cotiza en bolsa. El acuerdo también contempla disposiciones para garantizar una alianza estable y a largo plazo, incluidas ciertas restricciones a la transferencia de acciones y a adquisiciones adicionales.

Para obtener más información, consulte el comunicado oportuno publicado hoy, disponible en el sitio web de Rigaku y en el de la Bolsa de Tokio.

Acerca del grupo Rigaku

Desde su fundación en 1951, los profesionales de ingeniería del grupo Rigaku se han dedicado a beneficiar a la sociedad con tecnologías de vanguardia, entre las que se destacan sus campos principales de rayos X y análisis térmicos. Con presencia en 136 países y regiones y unos 2 000 empleados en 9 centros de operación globales, Rigaku es un socio de soluciones para la industria y los institutos de análisis de investigación. Nuestra proporción de ventas en el extranjero alcanzó aproximadamente el 70 %; sin embargo, seguimos manteniendo una porción de mercado excepcionalmente alta en Japón. Junto con nuestros clientes, seguimos desarrollándonos y creciendo. Con la expansión de las aplicaciones a otros campos de alta tecnología, Rigaku impulsa innovaciones “para mejorar el mundo ofreciendo nuevas formas de ver las cosas”: desde semiconductores, materiales electrónicos, baterías, productos relacionados con el medioambiente, recursos, energía y ciencias de la vida.

Para obtener información detallada, visite: rigaku-holdings.com/english.

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