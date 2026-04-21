Aufgrund der hohen Kundennachfrage ist die Starlink-Hochgeschwindigkeitsverbindung nun als Nachrüstoption für die Cessna Citation Ascend erhältlich; die 560XL-Serie erhält die EASA-Zertifizierung

FRIEDRICHSHAFEN, Deutschland--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation Inc., ein Textron Inc. (NYSE: TXT)-Unternehmen, gab heute auf der AERO Friedrichshafen die Verfügbarkeit von Starlink-Hochgeschwindigkeitsverbindungen als Nachrüstoption für die Cessna Citation Ascend bekannt, das neueste Flugzeug der meistverkauften Cessna Citation 560XL-Serie, nachdem die Federal Aviation Administration (FAA) das Supplemental Type Certificate (STC) von AeroMech erteilt hatte. Zudem hat die Cessna Citation 560 XL-Flotte — einschließlich XLS Gen 2, XLS+, XLS und Excel — die Zertifizierung der European Union Aviation Safety Agency (EASA) für die Installation von Starlink in den europäischen Servicezentren von Textron Aviation erhalten.

Das STC von AeroMech nutzt die Hochgeschwindigkeits-Internet-Technologie von Starlink, die eine Verbindung zur Starlink-Konstellation von Satelliten in der erdnahen Umlaufbahn (Low Earth Orbit, LEO) herstellt und so eine zuverlässigere Verbindung über Land, Wasser und in abgelegenen Gebieten bietet, in denen herkömmliches WLAN an Bord möglicherweise nicht verfügbar ist.

„Für uns ist und bleibt das Feedback unserer Kunden ausschlaggebend für die Weiterentwicklung des Besitzerlebnisses. Die Ausweitung der Starlink-Verfügbarkeit auf die Serien Citation Ascend und 560XL ist daher eine direkte Reaktion auf die Wünsche unserer Kunden“, so Brian Rohloff, Senior Vice President, Customer Support. „Indem wir Starlink als Aftermarket-Option bereitstellen, können unsere Kunden ihr Flugzeug flexibel mit der Konnektivitätslösung ausstatten, die ihren Einsatzzwecken am besten entspricht. Damit unterstreichen wir einmal mehr unseren Anspruch, unseren Kunden aufmerksam zuzuhören und ihnen ein erstklassiges Flugerlebnis zu bieten.“

Kunden können das Upgrade für die Installation in Flugzeugen der Serien Citation Ascend und 560XL in den Textron Aviation-Servicezentren in Nordamerika sowie in ausgewählten internationalen Servicezentren vereinbaren. Das STC von AeroMech nutzt ein Starlink Aviation Kit, das aus einem Aero Terminal (Antenne), einem Netzteil (PSU) und einem Wireless Access Point (WAP) besteht. Es erfordert lediglich eine Stromversorgung durch das Flugzeug. Weitere Informationen zum Upgrade erhalten Sie hier.

Über den Kundendienst von Textron Aviation

Textron Aviation ist durch seine Marken Beechcraft und Cessna bekannt für sein unübertroffenes globales Servicenetzwerk, das einen umfassenden Lebenszyklus-Support bietet. Neben den zahlreichen firmeneigenen Standorten haben die Jet-, Turboprop- und Kolbenmotor-Kunden von Textron Aviation Zugang zu einem weltweiten Netzwerk von mehr als 300 autorisierten Servicezentren. Außerdem bietet Textron Aviation ein mobiles Supportprogramm mit mehr als 40 mobilen Serviceeinheiten, Servicetechnikern vor Ort und entsprechender Unterstützung an. Weitere Informationen zu den Serviceprogrammen von Textron Aviation erhalten Sie unter http://txtav.com/en/service.

Über Textron Aviation

Wir inspirieren seit nahezu 100 Jahren die Welt des Fliegens. Textron Aviation Inc., ein Unternehmen von Textron Inc., hat unsere Talente bei den Marken Beechcraft, Cessna, Hawker und Pipistrel befähigt, das beste Flugerlebnis für unsere Kunden zu entwickeln und bereitzustellen. Mit einem Angebot, das von Business-Jets, Turboprop-Flugzeugen, leichten und hochleistungsfähigen Kolbenflugzeugen bis hin zu Spezial-, Militär- und Verteidigungsflugzeugen reicht, bietet Textron Aviation das vielseitigste und umfassendste Luftfahrt-Produktportfolio der Welt sowie eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit hergestellt hat. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit und unser bewährtes globales Kundendienstnetzwerk für erschwingliche, produktive und flexible Flüge. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.txtav.com.

Über Textron Inc.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Luftfahrt-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzgeschäften nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit bekannt für seine starken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems. Weitere Informationen finden Sie unter: www.textron.com.

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, die Umsätze prognostizieren oder Strategien, Ziele, Aussichten oder andere nicht-historische Angelegenheiten beschreiben. Diese Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden.

Über Starlink

Starlink ist die fortschrittlichste Satellitenkonstellation der Welt in der erdnahen Umlaufbahn und bietet zuverlässiges Breitband-Internet, das Streaming, Online-Gaming, Videoanrufe und vieles mehr ermöglicht. Starlink wird von SpaceX entwickelt und betrieben. SpaceX, der weltweite Marktführer im Bereich Startdienstleistungen und der einzige Anbieter mit einer wiederverwendbaren Rakete für den Einsatz im Orbit, kann auf umfassende Erfahrungen sowohl mit Raumfahrzeugen als auch mit dem Betrieb im Orbit zurückgreifen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.starlink.com und folgen Sie @Starlink auf X.

Über AeroMech Inc.

AeroMech bietet einen vollständig vertikal integrierten Weg, um neue Produkte auf den Luftfahrtmarkt zu bringen — vom Konzeptentwurf über die Konstruktion, Zertifizierung und Produktion bis hin zur Installation. Durch die Nutzung seiner Genehmigungen als FAA STC ODA, Part 21 PMA und Part 145-Reparaturwerkstätten am Flughafen Orlando/Sanford (KSFB) und in Smyrna, TN (KMQY), kann AeroMech einen dynamischen und effizienten Ansatz bieten, um die neuesten und attraktivsten Technologien in Ihr Flugzeug zu integrieren.

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