Hyundai Motor et TVS Motor officialisent leur partenariat pour accélérer la commercialisation de trois-roues électriques en Inde

SÉOUL, Corée du Sud et NEW DELHI--(BUSINESS WIRE)--Hyundai Motor Company (Hyundai Motor) et TVS Motor Company Ltd. (TVS Motor) ont signé un accord de développement conjoint (Joint Development Agreement, JDA) visant à faire progresser le développement et la commercialisation de solutions innovantes de trois-roues électriques (E3W), spécialement conçus pour répondre aux besoins de mobilité du dernier kilomètre en Inde.

Officialisé à la suite de la présentation couronnée de succès du concept E3W lors du salon Bharat Mobility Global Expo 2025, ce partenariat marque une étape importante dans l’apport aux consommateurs indiens de solutions de mobilité sur mesure, tout en renforçant l’engagement des deux entreprises en faveur d’un transport urbain durable.

Aux termes de cet accord, Hyundai Motor dirigera la conception et participera au développement de l’E3W en s’appuyant sur son expertise en matière de recherche et développement, ses technologies avancées de mobilité et son approche de conception axée sur l’humain.

« Hyundai Motor Company cherche depuis longtemps des moyens de contribuer à l’amélioration des infrastructures de transport en Inde, lesquelles constituent un marché clé, et notre collaboration avec TVS Motor s’inscrit dans cette démarche stratégique. Nous espérons que l’E3W, fruit de cette collaboration, permettra à davantage de personnes dans tout le pays d’accéder à des moyens de transport plus sûrs et plus durables. » – Joongsun Ko, vice-président principal chargé de la stratégie et de la planification d’entreprise chez Hyundai Motor Company.

TVS Motor participera au développement du produit en tirant parti de sa plateforme électrique de pointe, de sa vaste expertise en matière d’ingénierie de véhicules à trois roues et de sa connaissance approfondie du marché local. Forte d’une longue tradition de confiance et d’exigence en matière de qualité, TVS assurera en outre la distribution locale, et ses sites de production basés en Inde répondront à la demande du marché indien ainsi qu’aux futures exportations.

S’exprimant au sujet de l’accord, Sharad Mishra, président de la stratégie de groupe chez TVS Motor Company, a déclaré : « Chez TVS Motor Company, notre objectif est d’améliorer la qualité de vie grâce à une mobilité durable et accessible. Cet accord de développement conjoint marque une étape importante dans notre partenariat avec Hyundai Motor Company et nous rapproche de notre ambition commune de développer des solutions de mobilité électrique à trois roues. En combinant nos atouts complémentaires – notamment notre plateforme de trois-roues électriques, notre expertise en ingénierie et notre connaissance approfondie des besoins des clients –, nous sommes bien positionnés pour proposer des produits spécifiquement conçus pour l’Inde et d’autres marchés. Cette collaboration renforce notre engagement en faveur d’une mobilité évolutive et durable du dernier kilomètre, tout en établissant de nouvelles normes en matière de technologie, de qualité et d’expérience client ainsi qu’un héritage de confiance. »

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