ILOS porte sa facilité de crédit à 450 millions d'euros avec EIG et La Caisse

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--ILOS Projects (« ILOS »), un producteur paneuropéen indépendant d’électricité soutenu par BNP Paribas Asset Management Alts (BNPP AM Alts), annonce aujourd’hui la mise à niveau de sa facilité de crédit structurée avec EIG, un investisseur institutionnel de premier plan dans les secteurs mondiaux de l’énergie et des infrastructures, et La Caisse, un groupe d’investissement mondial, pour un montant total de 450 millions d’euros.

L’engagement accru s’appuie sur le déploiement au titre de la tranche initiale de 250 millions d’euros fournie par EIG et reflète le soutien continu des investisseurs à la plateforme, à la qualité du portefeuille et aux capacités d’exécution d'ILOS. Cette augmentation de la facilité soutiendra les plans d'ILOS visant à développer et à exploiter plus de 2 GW de capacité de stockage d’énergie solaire et de batteries dans toute l’Europe d’ici à 2028.

Destiné à fournir un capital flexible pour les fonds propres de construction et l'acquisition d'actifs prêts-à-construire, la facilité devrait permettre à ILOS de stimuler sa croissance en tant que producteur paneuropéen indépendant d’électricité. ILOS continuera de se concentrer sur les principaux marchés, notamment l'Irlande, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Allemagne.

« ILOS enregistre une croissance significative depuis sa création, et cette augmentation de la facilité témoigne de la force de notre plateforme et de notre stratégie », déclare Sascha Klos, directeur commercial d'ILOS. « Nous sommes fiers d'approfondir notre relation avec EIG et d'accueillir La Caisse en tant que nouveau partenaire, alors que nous continuons d’élargir notre portefeuille et de renforcer notre statut de producteur européen indépendant d’électricité de premier plan. »

« ILOS a mis en place une plateforme clairement axée sur un développement et une exécution disciplinés sur les principaux marchés européens de l’électricité », déclare Rob Johnson, directeur général d’EIG et président et CIO, EIG Credit Management. « La mise à niveau de cette facilité reflète les progrès réalisés par l’équipe dans le déploiement du capital au titre de la tranche initiale et notre confiance continue dans la stratégie, la base d’actifs et l’équipe de direction d’ILOS. Cet investissement est conforme à l’approche d’EIG visant à soutenir des plateformes d’énergie renouvelable évolutives qui, selon nous, ont toutes les caractéristiques pour répondre à la demande croissante d’infrastructures énergétiques fiables en Europe. »

« Cette opération reflète notre confiance dans la qualité de la plateforme ILOS et s’inscrit dans notre volonté de mettre l’accent sur des actifs d’énergie renouvelable de haute qualité dans toute l’Europe », ajoute Jérôme Marquis, directeur général et responsable du crédit privé, La Caisse. « En soutenant l’expansion de la capacité solaire dans un contexte d’augmentation de la demande d’énergie, nous orientons les capitaux vers les infrastructures essentielles, aux côtés de partenaires qui présentent un bilan éprouvé. »

A&O Shearman a agi en tant que conseiller juridique et Akereos Capital en tant que structureur et conseiller exclusif en dette pour ILOS. Milbank a agi en tant que conseiller juridique pour EIG et La Caisse.

À propos d'ILOS

ILOS est un nouveau producteur indépendant d'électricité dédié à l'accélération de la transition vers un système énergétique à faible émission de carbone grâce au développement, à la construction et à l'exploitation de projets photovoltaïques dans toute l'Europe. En tant que plateforme stratégique de BNP Paribas Asset Management Alts, un chef de file mondial des investissements alternatifs gérant 300 milliards d’euros d’actifs, et principal gestionnaire d’actifs alternatifs en Europe avec une vaste expérience des investissements dans les infrastructures et un actionnaire majoritaire à 60 % d'ILOS, la société bénéficie d’un capital à long terme, d’une expertise sectorielle approfondie et d’une approche d’investissement disciplinée.

À propos d'EIG

EIG est un investisseur institutionnel de premier plan dans les secteurs mondiaux de l’énergie et des infrastructures, possédant 25,4 milliards USD d’actifs sous gestion au 31 décembre 2025. EIG se spécialise dans les investissements privés dans l’énergie et les infrastructures liées à l’énergie à l’échelle mondiale. En 43 ans d’activités, EIG a investi 53,4 milliards USD dans le secteur de l’énergie dans 425 projets ou entreprises, dans 44 pays et sur six continents. EIG compte parmi ses clients de nombreux fonds de pension, compagnies d’assurance, fonds de dotation, fondations et fonds souverains de premier plan basés aux États-Unis, en Asie et en Europe. EIG a son siège social à Washington D.C. et dispose également de bureaux à Houston, Londres, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong et Séoul. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site web de l’EIG à l’adresse www.eigpartners.com.

À propos de La Caisse

Chez La Caisse, anciennement CDPQ, nous investissons depuis 60 ans avec un double mandat : générer des rendements optimaux à long terme pour nos 48 déposants, qui représentent plus de six millions de Québécois, et contribuer au développement économique du Québec.

En tant que groupe d’investissement mondial, nous sommes actifs sur les principaux marchés financiers, le capital-investissement, les infrastructures, l’immobilier et le crédit privé. Au 31 décembre 2025, l’actif net de La Caisse s’élevait à 517 milliards CAD. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter lacaisse.com ou nos pages LinkedIn et Instagram.

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