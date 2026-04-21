ILOS vergroot kredietfaciliteit tot €450 miljoen met EIG en La Caisse

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--ILOS Projects (“ILOS”), een pan-Europese IPP (Independent Power Producer) gesteund door BNP Paribas AM Alts (Asset Management Alts), maakte vandaag de succesvolle vergroting bekend van zijn gestructureerde kredietfaciliteit met EIG, een vooraanstaande institutionele investeerder in de wereldwijde energie- en infrastructuursectoren, en La Caisse, een internationale investeringengroep, voor een totaal van €450 miljoen.

De verhoogde verbintenis is gestoeld op ontplooiing onder de initiële schijf van €250 miljoen verstrekt door EIG en getuigt van de niet-aflatende steun van investeerders voor ILOS’s platform, portfoliokwaliteit en uitvoeringscapaciteiten. De uitgebreide faciliteit zal ILOS’ plannen ondersteunen om tegen 2028 meer dan 2 GW zonne-energie en batterijopslagcapaciteit te ontwikkelen en te exploiteren.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.