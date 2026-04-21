Hyundai Motor y TVS Motor concretan una alianza para impulsar la comercialización de vehículos eléctricos de tres ruedas en India

SEÚL, Corea del Sur, y NUEVA DELHI--(BUSINESS WIRE)--Hyundai Motor Company (Hyundai Motor) y TVS Motor Company Ltd. (TVS Motor) firmaron un Acuerdo de Desarrollo Conjunto (JDA, por sus siglas en inglés) para acelerar el desarrollo y la comercialización de innovadoras soluciones de vehículos eléctricos de tres ruedas (E3W), diseñadas especialmente para responder a las necesidades de movilidad de última milla en India.

La alianza se concretó tras la exitosa presentación del concepto E3W en Bharat Mobility Global Expo 2025 y representa un paso clave para acercar soluciones de movilidad adaptadas al mercado indio. Además, refuerza el compromiso de ambas empresas con un transporte urbano más sostenible.

En el marco del acuerdo, Hyundai Motor liderará el diseño y participará en el desarrollo conjunto del E3W con el respaldo de su experiencia en investigación y desarrollo, tecnologías avanzadas de movilidad y su enfoque de diseño basado en las personas.

“Hyundai Motor Company lleva años buscando formas de contribuir a la mejora del sistema de transporte en India, un mercado estratégico para nuestra empresa, y la colaboración con TVS Motor representa un paso clave en ese recorrido. Confiamos en que el E3W desarrollado en conjunto amplíe el acceso a opciones de movilidad más seguras y sostenibles para personas de todo el país”. – Joongsun Ko, vicepresidente sénior de Estrategia Corporativa y Planificación de Hyundai Motor Company.

TVS Motor participará en el desarrollo del producto con su plataforma eléctrica de última generación, su amplia experiencia en ingeniería de vehículos de tres ruedas y su profundo conocimiento del mercado local. Además, gracias a su trayectoria basada en la confianza y la calidad, la empresa liderará las ventas en India, mientras que sus operaciones industriales en el país abastecerán la demanda local y futuros mercados de exportación.

Al referirse al acuerdo, Sharad Mishra, presidente de Estrategia de Grupo de TVS Motor Company, señaló: “En TVS Motor Company trabajamos para mejorar la calidad de vida a través de una movilidad sostenible y accesible. Este Acuerdo de Desarrollo Conjunto marca un hito en nuestra relación con Hyundai Motor Company y refuerza nuestra ambición compartida de desarrollar soluciones eléctricas de tres ruedas. Al integrar fortalezas complementarias, como nuestra plataforma eléctrica de tres ruedas, nuestra experiencia en ingeniería y nuestro profundo conocimiento de las necesidades de los clientes, estamos en una posición sólida para ofrecer productos diseñados específicamente para India y otros mercados. Esta colaboración reafirma nuestro compromiso con una movilidad de última milla escalable y sostenible, al tiempo que establece nuevos estándares en tecnología, calidad, experiencia del cliente y confianza de marca”.

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