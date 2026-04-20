Echodyne geselecteerd als radarsysteem voor het Air Force Counter-UAS engineeringcontract van $490M van Trust Automation

KIRKLAND, Wash.--(BUSINESS WIRE)--Echodyne, een bedrijf dat radarplatforms produceert, maakte vandaag bekend dat het bedrijf opgenomen is als primair radarsysteem in het SUADS (Small-Unmanned Air Defense System) Counter-UAS platform van Trust Automation, dat aan de luchtmacht van de V.S. moet worden geleverd onder een IDIQ-contract van $490 miljoen, aangekondigd in augustus 2025.

RD-SUADS (Rapidly Deployable Small-Unmanned Air Defense System), FS-SUADS (Fixed Site Small-Unmanned Air Defense System) en EX-SUADS (Expeditionary Small-Unmanned Air Defense System) platforms voldoen aan de SOSA-standaard (Sensor Open Systems Architecture) met EchoShield-radars die de eerste volledig geïntegreerde SOSA-oplossing is in het platform. Het RD-SUADS platform is een op zichzelf staand, zelf aangedreven C-UAS systeem geschikt voor standaard palletformaten voor een makkelijk transport met militaire vliegtuigen, terwijl de FS-SUADS bedoeld is voor ontplooiing in permanente militaire installaties en als een groep ofwel op zichzelfd staand geïntegreerd kan worden voor diverse redundante basisbescherming en een volledige beveiliging over 360 graden. Het EX-SUADS systeem voor enkel detectie is ontworpen voor transport van gecontroleerde bagage en gedimensioneerd om in een behuizing in grotere SUV-voertuigen te passen.

EchoShield is de marktleidende radar voor middellange afstand die op betrouwbare en consistente wijze nauwkeurige locatiegegevens genereert voor alle dronetypes en -configuraties. Als COTS (commercial-off-the-shelf) radarsysteem creëren de sectorstandaard interfaces van EchoShield en de rijke gegevensopties een baseline dataset dat optische sensoren nauwkeuriger laat draaien, effectoropties klaarzet en de reactietijd versnelt. Dankzij geavanceerde classificatiecapaciteiten gebouwd op RvNN (Recursive Neural Network) machine learning modellen, traceert EchoShield elke beweging en vestigt de aandacht van systemen en operatoren heel precies waar en wanneer dit van belang is.

“Het wordt steeds duidelijker dat betrouwbaarheid van radargegevens, met name de nauwkeurigheid ervan in alle gegevensdimensies, een kritiek attribuut is van elk radarsysteem,” verklaart Eben Frankenberg, CEO van Echodyne. “De nieuwe inzet voor elk defensiesysteem zijn bruikbare gegevens binnen het bereik van reactie en met de nodige precisie om kinetische effectors op consistente wijze op snelle, wendbare UAS-bedreigingen te richten.”

“Het integreren van Echodyne’s geavanceerde radar in onze RD-SUADS, FS-SUADS en EX-SUADS systemen bevordert zowel het detectiebereik als de nauwkeurigheid. Zo kunnen operatoren bedreigingen eerder opsporen en met meer vertrouwen erop reageren,” aldus Ty Safreno, CEO van Trust Automation, Inc. “Deze systemen verschaffen soepele, omvattende C-sUAS capacilteit die oorlogsvoerders en kritieke faciliteiten helpt te beschermen bij hoog situationeel bewustzijn.”

Voor wie meer informatie wenst over EchoShield en Echodyne, zal Eben Frankenberg een voorstelling geven tijdens Counter-UAS Technologies in Londen, UK, op 20-22 april, en Echodyne zal aanwezig zijn op Modern Day Marine in Washington, DC op 28-30 april.

Over Echodyne

Echodyne, een bedrijf dat radarplatforms produceert, is een Amerikaans bedrijf dat geavanceerde radaroplossingen ontwerpt en produceert voor defensie-, overheids- en commerciële markttoepassingen. De MESA®-architectuur (Metamaterials Electronically Scanned Array) van het bedrijf is een unieke doorbraak op gebied van geavanceerde radartechniek. Voor de innovatieve MESA-technologie van Echodyne wordt gebruik gemaakt van standaardmaterialen en productieprocessen om de kostenbarrière van hoogwaardige radarsystemen te doorbreken. Het resultaat is een solid-state, low-SWaP, exporteerbare, commerciële radar met geavanceerde softwaremogelijkheden die superieure prestaties, ongeëvenaarde gegevensintegriteit en uitzonderlijke situationele inlichtingen levert. Het bedrijf is een particuliere onderneming en wordt ondersteund door onder meer Bill Gates, NEA, Madrona Venture Group, Baillie Gifford, Northrop Grumman en Supernal. Meer informatie: Echodyne.com.

Over Trust Automation

Trust Automation wordt gedreven door een verbintenis om de verwachtingen van klanten te overtreffen en oorlogsvoerders te ondersteunen met betrouwbare technologie die klaar is voor missies. Het bedrijf werd in 1990 opgericht en heeft geavanceerde productie, technische ontwikkeling en binnenlandse productie van oplossingen voor bewegingscontrole, motorcontrole en geïntegreerde stroomvoorziening geleverd ten dienste van defensie en de markten van halfgeleiders en industriële automatisering.

Het bedrijf heeft ervaring in het ondersteunen van klanten als Tier 1-leverancier en is nu een hoofdcontractant van een U.S. Air Force IDIQ-contract. Trust Automation is gespecialiseerd in gepersonaliseerde oplossingen voor ontwerp van motoren, elektronica voor motoraandrijvingen, subsystemen voor bewegingscontrole, subsystemen voor RF-controle, integratie van RF-systemen en geavanceerde trackingtoepassingen. Andere capaciteiten van het bedrijf omvatten gepersonaliseerde assemblages, productaanpassing voor unieke operationele vereisten en ontwerp van systemen vanaf nul, van concept tot productie.

Meer dan 35 jaar in binnenlandse geavanceerde productie ter ondersteuning van de nationale veiligheid en kritieke technologieën met een kennis van zaken verankerd in het Ministerie van Defensie.

Meer informatie: www.trustautomation.com of bel op het nummer 805-544-0761.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.