ILOS amplía su línea de crédito con EIG y La Caisse a 450 millones de euros

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--ILOS Projects (“ILOS”), un productor independiente de energía (PIE) paneuropeo que cuenta con el apoyo de BNP Paribas Asset Management Alts (BNPP AM Alts), anunció hoy la ampliación exitosa de su línea de crédito estructurada con EIG, un inversor institucional líder en los sectores de energía e infraestructura globales, y La Caisse, un grupo de inversiones global, por un total de 450 millones de euros.

Este compromiso ampliado se suma a la implementación según el tramo inicial de 250 millones de euros proporcionado por EIG y refleja al apoyo continuo de los inversores a la plataforma, la calidad de la cartera y las capacidades de ejecución de ILOS. La línea ampliada asistirá a ILOS en sus planes de desarrollar y operar más de 2 GW de capacidad de almacenamiento de energía solar y en baterías en toda Europa para 2028.

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