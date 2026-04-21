Insigneo concreta una alianza con Alius Capital Partners para desarrollar una unidad de negocios de inversiones inmobiliarias

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--Insigneo, empresa internacional de gestión patrimonial, anunció hoy una alianza estratégica con Alius Capital Partners para desarrollar una unidad de negocios dedicada a inversiones inmobiliarias dentro de su plataforma. La iniciativa se apoya en más de un año de trabajo conjunto de análisis y debida diligencia, y establece un enfoque proactivo para la identificación y distribución de oportunidades de inversión inmobiliaria privada, incluyendo estrategias de deuda, capital accionario preferente y capital accionario, a la red global de profesionales de inversión de Insigneo y a los clientes que asesoran.

En lugar de depender de la generación de oportunidades de forma reactiva, Alius estructurará y mantendrá de manera activa una cartera de inversiones seleccionadas, con condiciones preferenciales y mínimos definidos, con el respaldo de la escala de la plataforma de Insigneo. Para una base de clientes con fuerte presencia en América Latina, donde las inversiones inmobiliarias privadas mantienen una demanda sostenida entre inversores de alto patrimonio y ultra alto patrimonio, la alianza formaliza el acceso bajo estándares de calidad institucional.

“Nuestros profesionales de inversión y sus clientes venían solicitando soluciones inmobiliarias de calidad institucional, y esta alianza da respuesta a esa demanda”, afirmó Mirko Joldzic, director del Grupo de Soluciones de Inversión de Insigneo. “Alius aporta una sólida capacidad de generación de oportunidades y la disciplina de análisis necesarias para convertir esto en un recurso concreto dentro de nuestra red. Ese es exactamente el tipo de capacidad que diferencia a Insigneo”.

Alius Capital Partners fue creada con el objetivo de cerrar la brecha entre el mercado inmobiliario institucional y el canal de gestión patrimonial. Sus cofundadores cuentan con un historial de transacciones superior a los 2000 millones de dólares en firmas como Starwood Capital Group, Palatine Capital Partners, CRC Companies, Aria Development Group y Boston Properties, y aplican esos mismos estándares de análisis y estructuración a las oportunidades que originan para la plataforma de Insigneo.

“Nuestra alianza con Insigneo es exactamente para lo que creamos Alius”, señaló Alexander Feldman, cofundador y socio gerente de Alius Capital Partners. “Al originar y analizar oportunidades de manera proactiva, podemos ofrecer a los profesionales de inversión de Insigneo y a sus clientes acceso consistente a estrategias inmobiliarias con perfil de riesgo ajustado, similares a las que históricamente utilizan los inversores institucionales. Esperamos ampliar esta colaboración dentro de la creciente red global de Insigneo”.

El anuncio refleja la tendencia creciente dentro de la gestión patrimonial hacia alternativas en mercados privados. Insigneo continúa ampliando de manera sostenida su infraestructura de inversiones alternativas, y esta alianza con Alius representa un avance relevante en ese desarrollo.

Acerca de Insigneo

Insigneo es una empresa internacional líder en gestión patrimonial que brinda servicios y tecnología para que profesionales de inversión puedan atender a sus clientes en todo el mundo. La empresa combina soluciones a medida, un enfoque centrado en el cliente y su relación de custodia con Pershing, parte de BNY Mellon, para ofrecer una plataforma patrimonial integrada de primer nivel. Con más de USD 30 000 millones* en activos de clientes bajo su plataforma, Insigneo acompaña a más de 300 profesionales de inversión y 68 firmas institucionales que prestan servicios a más de 32 000 clientes. Más información en www.insigneo.com.

(*al cierre del primer trimestre de 2026)

Acerca de Alius Capital Partners

Alius Capital Partners es una plataforma de inversión inmobiliaria diseñada para brindar a profesionales de inversión y a sus clientes acceso a oportunidades seleccionadas de inversiones inmobiliarias de estándar institucional. La empresa aplica procesos rigurosos de análisis, generación de oportunidades y estructuración en estrategias de deuda privada, capital accionario preferente y capital accionario, con condiciones y mínimos adaptados al canal de gestión patrimonial. Alius fue creada por profesionales con un historial conjunto superior a USD 2000 millones en transacciones en firmas como Starwood Capital Group, Palatine Capital Partners, CRC Companies, Aria Development Group y Boston Properties. Más información en www.aliuscp.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.