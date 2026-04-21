En respuesta al interés de los clientes, la conectividad de alta velocidad Starlink ya está disponible como opción posventa en el Cessna Citation Ascend; la serie 560XL obtiene la certificación de la EASA

FRIEDRICHSHAFEN, Alemania--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation Inc., una empresa de Textron Inc. (NYSE: TXT), anunció en AERO Friedrichshafen que ya está disponible la conectividad de alta velocidad Starlink como una actualización posventa para el Cessna Citation Ascend, el avión más nuevo de la exitosa serie Cessna Citation 560XL, tras la emisión por parte de la Administración Federal de Aviación del Certificado de Tipo Suplementario (STC, por sus siglas en inglés) de AeroMech. Además, la flota del Cessna Citation 560 XL (incluidos el XLS Gen 2, el XLS+, el XLS y el Excel) ha recibido la certificación de la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (EASA, por sus siglas en inglés) para la instalación de Starlink en los centros de servicio europeos de Textron Aviation.

El certificado STC de AeroMech utiliza la tecnología de Internet de alta velocidad de Starlink, que se conecta a la constelación de satélites de órbita terrestre baja (LEO, por sus siglas en inglés) de Starlink, lo que garantiza una conectividad más confiable sobre tierra, agua y zonas remotas, donde el WiFi tradicional a bordo podría no tener cobertura.

“Los comentarios de los clientes siguen determinando la forma en que mejoramos la experiencia de los propietarios, y ampliar la disponibilidad de Starlink para las series Citation Ascend y 560XL es una respuesta directa a lo que nos pedían los clientes”, comentó Brian Rohloff, vicepresidente sénior de Soporte al cliente. “Ofrecer Starlink como una opción posventa brinda a los clientes la flexibilidad de equipar sus aeronaves con la solución de conectividad que mejor respalde sus misiones y refuerza nuestro compromiso de escucharlos y brindarles la mejor experiencia de aviación de su clase”.

Los clientes pueden programar la instalación de esta actualización en las aeronaves de las series Citation Ascend y 560XL en los centros de servicio de Textron Aviation de Norteamérica y en determinados centros de servicio internacionales. El certificado STC de AeroMech utiliza un kit de aviación Starlink, compuesto por un terminal aéreo (antena), una unidad de alimentación (PSU, por sus siglas en inglés) y un punto de acceso inalámbrico (WAP, por sus siglas en inglés), y solo requiere una conexión eléctrica desde la aeronave. Obtenga más información sobre la actualización aquí.

Acerca del Soporte al cliente de Textron Aviation

Textron Aviation, por medio de sus marcas Beechcraft y Cessna, es reconocido por su inigualable red global de servicios dedicada al soporte completo del ciclo de vida. Además del impacto generalizado de propiedad de la empresa, los clientes de reactores, aeronaves turbohélice y pistones de Textron Aviation tienen acceso a una red global de más de 300 instalaciones de servicio autorizadas. Asimismo, Textron Aviation ofrece un programa de soporte móvil que cuenta con más de 40 unidades de servicio móvil, además de técnicos y soporte de servicio en el sitio. Para más información sobre los programas de servicio de Textron Aviation, visite http://txtav.com/en/service.

Acerca de Textron Aviation

Llevamos casi 100 años inspirando la experiencia del vuelo. Textron Aviation Inc., una compañía de Textron Inc., ha potenciado nuestro talento colectivo a través de las marcas Beechcraft, Cessna, Hawker y Pipistrel para diseñar y ofrecer la mejor experiencia de aviación a nuestros clientes. Con una gama que incluye desde reactores de negocios, turbohélices y pistones ligeros y de alto rendimiento hasta aeronaves para misiones especiales, entrenadores militares y de defensa, Textron Aviation cuenta con la cartera de productos de aviación más versátil y completa del mundo y con una plantilla que ha producido más de la mitad de todos los aviones de aviación general del mundo. Clientes de más de 170 países confían en nuestro legendario rendimiento, confiabilidad y versatilidad, junto con nuestra red global de servicio al cliente de confianza, para un vuelo asequible y flexible. Para más información, visite www.txtav.com.

Acerca de Textron Inc.

Textron Inc. es una empresa multisectorial que aprovecha su red mundial de negocios aeronáuticos, de defensa, industriales y financieros para ofrecer a sus clientes soluciones y servicios innovadores. Textron es conocida en todo el mundo por sus potentes marcas como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO y Textron Systems. Para más información, visite: www.textron.com.

Ciertas afirmaciones que se incluyen en este comunicado de prensa son previsiones de futuro que pueden proyectar ingresos o describir estrategias, objetivos, perspectivas u otras cuestiones no históricas; estas afirmaciones son válidas únicamente en la fecha en que se realizan, y no asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna previsión de futuro. Estas declaraciones están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que nuestros resultados reales difieran sustancialmente de los que se expresan o están implícitos en dichas declaraciones prospectivas.

Acerca de Starlink

Starlink, la constelación de satélites más avanzada del mundo en órbita terrestre baja, ofrece una conexión a Internet de banda ancha confiable capaz de soportar streaming, juegos en línea, videollamadas y mucho más. Starlink ha sido diseñada y es operada por SpaceX. Como proveedor líder mundial de servicios de lanzamiento, y el único proveedor con un cohete reutilizable de clase orbital, SpaceX cuenta con una amplia experiencia tanto en naves espaciales como en operaciones en órbita. Para obtener más información, visite www.starlink.com y siga a @Starlink en X.

Acerca de AeroMech Inc.

AeroMech ofrece un proceso totalmente integrado en vertical para llevar nuevos productos al mercado de la aviación, desde el diseño conceptual hasta la ingeniería, pasando por la certificación, la producción y la instalación. Al utilizar sus delegaciones como programa ODA para emitir certificados STC de la FAA, PMA de la Parte 21 y estaciones de reparación de la Parte 145 en el Aeropuerto de Orlando/Sanford (KSFB) y en Smyrna, TN (KMQY), AeroMech puede ofrecer un enfoque dinámico y eficiente para integrar la tecnología más reciente y deseable en su aeronave.

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