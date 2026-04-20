Echodyne nominata come sistema radar per il contratto da 490 milioni di dollari di Trust Automation per la progettazione di sistemi anti-UAS per l'Aeronautica Militare

KIRKLAND, Wash.--(BUSINESS WIRE)--Echodyne, l'azienda specializzata nella produzione di piattaforme radar, annuncia oggi la sua inclusione come sistema radar primario nella piattaforma Counter-UAS dello Small-Unmanned Air Defense System (SUADS, sistemi di difesa aerea con piccoli velivoli senza pilota) di Trust Automation, che sarà fornita all'Aeronautica Militare statunitense nell'ambito di un contratto IDIQ da 490 milioni di dollari annunciato nell'agosto 2025.

Le piattaforme RD-SUADS (Sistema di difesa aerea senza pilota di piccole dimensioni a dispiegamento rapido), FS-SUADS (Sistema di difesa aerea senza pilota di piccole dimensioni a postazione fissa) ed EX-SUADS (Sistema di difesa aerea senza pilota di piccole dimensioni da spedizione) sono conformi allo standard SOSA (Sensor Open Systems Architecture), con i radar EchoShield che rappresentano la prima soluzione SOSA completamente integrata nella piattaforma. La piattaforma RD-SUADS è un sistema C-UAS autonomo e autoalimentato, adattato alle dimensioni standard dei pallet per un facile trasporto tramite aerei militari, mentre l'FS-SUADS è destinato all'installazione in basi militari permanenti e può essere integrato in gruppo o in modo autonomo per una protezione diversificata e ridondante della base e una sicurezza a 360 gradi. Il sistema di sola rilevazione EX-SUADS è progettato per il trasporto in bagagli registrati e ha dimensioni adatte ai bagagliai dei SUV di grandi dimensioni.

EchoShield è il radar a medio raggio leader sul mercato che offre in modo affidabile e costante dati di localizzazione precisi per tutti i tipi e le configurazioni di droni. Essendo un sistema radar commerciale pronto all'uso (COTS), EchoShield, con le sue interfacce standard del settore e le numerose opzioni di dati, crea un set di dati di base che orienta con maggiore precisione i sensori ottici, indica le opzioni degli effettori e accelera i tempi di reazione. Forte di avanzate capacità di classificazione basate su modelli di apprendimento automatico con reti neurali ricorsive (RvNN), EchoShield traccia tutti i movimenti e concentra l'attenzione del sistema e dell'operatore dove e quando è necessario.

“È sempre più evidente che l’affidabilità dei dati radar, ovvero la loro accuratezza sotto ogni aspetto, sia una caratteristica fondamentale di qualsiasi sistema radar”, ha affermato Eben Frankenberg, amministratore delegato di Echodyne. “Il requisito minimo indispensabile per ogni sistema difensivo è oggi disporre di dati utilizzabili in tempo reale e con la precisione necessaria per indirizzare in modo coerente gli effettori cinetici contro minacce UAS veloci e agili”.

“L'integrazione del radar avanzato di Echodyne nei nostri sistemi RD-SUADS, FS-SUADS ed EX-SUADS migliora sia la portata di rilevamento che la precisione, consentendo agli operatori di identificare le minacce con maggiore rapidità e di reagire con maggiore sicurezza”, ha dichiarato Ty Safreno, CEO di Trust Automation, Inc. “Questi sistemi offrono una capacità C-sUAS agile e completa che contribuisce a proteggere i combattenti e le infrastrutture critiche grazie a una maggiore consapevolezza della situazione”.

Per ulteriori informazioni su EchoShield ed Echodyne, Eben Frankenberg terrà una presentazione alla conferenza Counter-UAS Technologies a Londra, Regno Unito, dal 20 al 22 aaprile, mentre Echodyne sarà presente alla fiera Modern Day Marine a Washington, DC dal 28 al 30 aprile.

Informazioni su Echodyne

Echodyne, l'azienda specializzata in piattaforme radar, è un ideatore e produttore statunitense di avanzate soluzioni radar per applicazioni del mercato militare, governativo e commerciale. L'architettura proprietaria dell'azienda in matrice a scansione elettronica di metamateriali (MESA®) è una rara innovazione nell'ingegneria avanzata dei radar. La tecnologia innovativa MESA dell'azienda utilizza materiali standard e processi produttivi per eliminare le barriere dei costi unitari e ottenere radar dalle prestazioni elevate. Il risultato è un radar commerciale, esportabile, allo stato solido e a bassa SWaP con potenti capacità di software che garantisce prestazioni superiori, integrità dei dati ineguagliata ed eccezionale consapevolezza situazionale. L'azienda di proprietà privata, è supportata, tra gli altri, da Bill Gates, NEA, Madrona Venture Group, Baillie Gifford, Northrop Grumman e Supernal. Per maggiori informazioni, visitare: Echodyne.com.

Informazioni su Trust Automation

Trust Automation è guidata dall'impegno a superare le aspettative dei clienti e a supportare il personale militare con tecnologie affidabili e pronte all'uso. Fondata nel 1990, l'azienda offre servizi avanzati di produzione, sviluppo ingegneristico e produzione nazionale di soluzioni per il controllo del movimento, il controllo dei motori e l'alimentazione integrata, rivolte ai mercati della difesa, dei semiconduttori e dell'automazione industriale.

L'azienda vanta una consolidata esperienza nell'assistenza ai clienti in qualità di fornitore di primo livello ed è attualmente appaltatore principale nell'ambito di un contratto IDIQ con l'Aeronautica Militare degli Stati Uniti. Trust Automation è specializzata in soluzioni personalizzate che spaziano dalla progettazione di motori all'elettronica di azionamento, dai sottosistemi di controllo del movimento ai sottosistemi di controllo RF, dall'integrazione di sistemi RF alle applicazioni avanzate di tracciamento. Le sue competenze comprendono inoltre assemblaggi personalizzati, l'adattamento dei prodotti a requisiti operativi specifici e la progettazione di sistemi ex novo, dall'ideazione alla produzione.

Oltre 35 anni di esperienza nel settore della produzione avanzata nazionale a sostegno della sicurezza nazionale e delle tecnologie critiche, con una tradizione che affonda le sue radici nel Dipartimento della Difesa.

Per maggiori informazioni, visitare www.trustautomation.com o chiamare il numero 805-544-0761.

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