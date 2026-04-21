Textron Aviation annuncia un ordine di flotta da parte di LUMINAIR per gestire nove business jet di medie dimensioni Cessna Citation Latitude, per supportare le operazioni charter in tutta Europa

FRIEDRICHSHAFEN, Germania--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation Inc., un'azienda del gruppo Textron Inc. (NYSE:TXT), oggi ha annunciato all'AERO Friedrichshafen di aver stipulato un accordo di acquisto con LUMINAIR, un operatore di jet privati in Europa per gestire nove business jet Cessna Citation Latitude. Rinomato per le sue caratteristiche eccezionali, la versatilità, l'ampia gamma e l'economia operativa, il best-seller tra i business jet di medie dimensioni è stato selezionato da LUMINAIR per supportare la crescente domanda di questi velivoli e migliorare la flessibilità della loro missione.

“Il Citation Latitude è eccezionalmente adatto ai clienti LUMINAIR che viaggiano in Europa, perché offre l'esperienza di una cabina comoda e spaziosa assieme all'affidabilità di cui hanno bisogno per rendere fluide le missioni regionali, giorno dopo giorno”, ha dichiarato Lannie O’Bannion, vicepresidente senior, Sales & Marketing.

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