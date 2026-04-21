Edge Home Finance kondigt strategische investering van Presidio Investors en de benoeming van Tom Ahles tot president aan

MINNETONKA, Minn.--(BUSINESS WIRE)--Edge Home Finance heeft vandaag een strategische investering van Presidio Investors ("Presidio") aangekondigd. Dit betekent een belangrijke mijlpaal in de voortdurende uitbreiding en leidende positie van het bedrijf binnen het hypotheekmakelaarssegment. In het kader van deze transactie is Tom Ahles benoemd tot president van Edge Home Finance. Met deze nieuwe groeifase versterkt het bedrijf zijn streven naar krachtig leiderschap.

De investering van Presidio betekent een sterk gedeelde focus op het versnellen van de groei van Edge door middel van grotere investeringen in technologie, operationele infrastructuur en strategische overnames. Presidio heeft een bewezen staat van dienst in het aangaan van partnerschappen met snelgroeiende bedrijven en het opschalen daarvan door middel van een gedisciplineerde kapitaalinzet en operationele expertise.

"Deze strategische investering reflecteert de kracht van ons platform en het momentum dat we hebben opgebouwd", aldus Tom Ahles, president van Edge Home Finance. "Met de steun van Presidio zijn we in staat om sneller te handelen, meer te investeren in technologie en onze aanwezigheid in het makelaarsnetwerk verder uit te breiden."

Edge Home Finance blijft opereren met hetzelfde kernplatform, hetzelfde team en dezelfde toewijding aan de makelaarsgemeenschap die het succes van het bedrijf hebben bepaald. Deze samenwerking betekent geen koerswijziging, maar een versnelling van de huidige koers. Het bedrijf blijft zich richten op het ondersteunen van kredietverstrekkers en het leveren van toonaangevende service en innovatie.

De transactie omvat een eigendomsoverdracht, waarbij Tom Ahles de functie van president op zich neemt en het bedrijf verder zal leiden. In deze rol zal Ahles de strategische visie en uitvoering van het bedrijf aansturen en zich daarbij richten op het opschalen van het platform, het verbeteren van de ervaring voor makelaars en het vergroten van het marktaandeel.

"Het leiderschap van Tom heeft een cruciale rol gespeeld bij het uitbouwen van Edge tot een toonaangevende speler in het makelaarsnetwerk", aldus Victor Masaya, partner bij Presidio. "We kijken ernaar uit om met hem samen te werken terwijl hij het bedrijf naar de volgende groeifase leidt."

Met de investering van Presidio is Edge Home Finance van plan zijn technologische capaciteiten fors uit te breiden, te investeren in toekomstige overnames en zijn positie als toonaangevende speler op het gebied van hypotheekbemiddeling verder te versterken.

Over Edge Home Finance

Edge Home Finance is een toonaangevend platform voor hypotheekbemiddeling dat zich toelegt op het ondersteunen van kredietverstrekkers met innovatieve technologie, operationele ondersteuning en concurrerende kredietoplossingen.

Over Presidio Investors

Presidio Investors is een investeringsmaatschappij die zich richt op samenwerking met snelgroeiende bedrijven om langetermijnwaarde te creëren door middel van strategisch kapitaal, operationele expertise en schaalbare infrastructuur.

