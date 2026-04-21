Rigaku geht durch eine Beteiligung von 27 % eine strategische Allianz mit Onto Innovation ein

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Rigaku Holdings Corporation (Hauptsitz: Akishima, Tokio; President und CEO: Jun Kawakami; „Rigaku“), ein weltweit führender Anbieter von Röntgenanalysetechnologien, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine strategische Kapital- und Geschäftspartnerschaft mit Onto Innovation Inc. (Hauptsitz: Massachusetts, USA; CEO: Michael P. Plisinski; „Onto Innovation“) eingegangen ist.

„Da Halbleiterbauelemente immer komplexer werden – insbesondere angesichts der zunehmenden Bedeutung dreidimensionaler Strukturen – ist Rigaku bestrebt, seine Analysefähigkeiten durch die Einbindung fortschrittlicher modellbasierter und KI-gestützter Algorithmen in die optische Messtechnik zu verbessern“, sagte Jun Kawakami, President und CEO der Rigaku Holdings Corporation. „Onto Innovation bringt nicht nur fundiertes Fachwissen in den Bereichen Optik und Software mit, sondern auch Kompetenzen in der physikalischen Modellierung für die Röntgenanalyse, was das Unternehmen zu einem idealen Partner für uns macht.“

Diese Allianz unterstützt unmittelbar die zentrale Wachstumsstrategie von Rigaku im Bereich der Prozesssteuerung für Halbleiter. Durch die Kombination der Röntgentechnologien von Rigaku mit der ergänzenden optischen Messtechnik und der fortschrittlichen Analysesoftware von Onto Innovation, einschließlich KI-gestützter Lösungen, wollen die Unternehmen Hybrid-Messtechniklösungen der nächsten Generation für immer komplexer werdende Halbleiterbauelemente bereitstellen.

„Das Tempo des Wandels in der Halbleiterfertigung nimmt zu, da die Branche immer komplexere und ausgefallenere Materialien mit neuen 3D-Transistorstrukturen und fortschrittlichen Verpackungstechnologien kombiniert, um 3D- und 2,5D-Chiplet-Architekturen zu realisieren“, sagte Michael P. Plisinski, CEO von Onto Innovation Inc. „Diese Veränderungen erfordern neue und innovative Methoden zur Messung, Charakterisierung und letztlich zur Steuerung dieser neuen Produktionstechnologien. Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Rigaku ausbauen zu können und gemeinsam die Lösungen bereitzustellen, die unsere Kunden benötigen, um ihr Innovationstempo aufrechtzuerhalten.“

Die beiden Unternehmen arbeiten bereits gemeinsam an hybriden Messtechniklösungen, bei denen das CD-SAXS-System von Rigaku in die Analysesoftware von Onto Innovation integriert wird. Die neue Vereinbarung wird diese gemeinsame Entwicklung weiter beschleunigen und ausbauen.

Über Onto Innovation: Onto Innovation ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Prozesssteuerung und verbindet globale Reichweite mit einem umfassenden Portfolio an Spitzentechnologien. Dazu gehören die Qualitätsprüfung von unbestrukturierten Wafern, die 3D-Messtechnik für Chip-Strukturen – von Transistoren im Nanometerbereich bis hin zu großen Chip-Verbindungen –, die Makrodefektprüfung von Wafern und Gehäusen, die Analyse der Zusammensetzung von Metallverbindungen, Fabrikanalytik sowie die Lithografie für fortschrittliche Halbleiterverpackungen. Onto Innovation mit Hauptsitz in Wilmington, Massachusetts, unterstützt seine Kunden mit einer weltweiten Vertriebs- und Serviceorganisation. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://ontoinnovation.com/

Strategische Höhepunkte

Im Einklang mit der zentralen Wachstumsstrategie: Verstärkt das Angebot von Rigaku im Bereich der Prozesssteuerung für die Halbleiterindustrie, einem wichtigen Wachstumsmotor für die Zukunft

Verstärkt das Angebot von Rigaku im Bereich der Prozesssteuerung für die Halbleiterindustrie, einem wichtigen Wachstumsmotor für die Zukunft Technologien, die sich hervorragend ergänzen: Die Röntgenlösungen von Rigaku und die ergänzenden optischen und softwaretechnischen Kompetenzen von Onto Innovation bieten starke Synergieeffekte, von denen Kunden durch tiefere Einblicke in ihre Prozesse profitieren

Die Röntgenlösungen von Rigaku und die ergänzenden optischen und softwaretechnischen Kompetenzen von Onto Innovation bieten starke Synergieeffekte, von denen Kunden durch tiefere Einblicke in ihre Prozesse profitieren Gut aufgestellt für den Wandel in der Branchenstruktur: Als Reaktion auf immer anspruchsvollere Kundenanforderungen und die zunehmende Komplexität in der Halbleiterfertigung

Als Reaktion auf immer anspruchsvollere Kundenanforderungen und die zunehmende Komplexität in der Halbleiterfertigung Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit: Durch diese Transaktion kann Rigaku seine Wettbewerbsposition im Bereich der Prozesssteuerung für Halbleiter weiter stärken

Wichtige Initiativen

Einführung einer hybriden Messtechnik für den Front-End-of-Line-Bereich: Verbesserung der Messmöglichkeiten für moderne Logik- und Speicherbausteine durch die Kombination von Röntgen- und optischen Technologien

Verbesserung der Messmöglichkeiten für moderne Logik- und Speicherbausteine durch die Kombination von Röntgen- und optischen Technologien Fortschrittliche Verpackungstechnologien für die Automobilindustrie: Beschleunigung des Einstiegs in Inspektions- und Messtechnik-Anwendungen im Bereich der fortschrittlichen Verpackungstechnologie

Beschleunigung des Einstiegs in Inspektions- und Messtechnik-Anwendungen im Bereich der fortschrittlichen Verpackungstechnologie Schaffung neuer Märkte: Bis 2030 sollen für die Produkte von Rigaku zusätzliche Marktchancen in Höhe von mindestens 300 Millionen US-Dollar erschlossen werden

Bis 2030 sollen für die Produkte von Rigaku zusätzliche Marktchancen in Höhe von mindestens 300 Millionen US-Dollar erschlossen werden Integration von Software und KI: Unterstützung bei der Entwicklung integrierter Lösungen, die Messung, Analyse, Prozessoptimierung und Ertragsmanagement umfassen

Unterstützung bei der Entwicklung integrierter Lösungen, die Messung, Analyse, Prozessoptimierung und Ertragsmanagement umfassen Weltweite Kundenreichweite: Nutzung des weltweiten Kundenstamms von Onto Innovation zur Stärkung der Marktpräsenz von Rigaku

Beteiligungsinvestition

Onto Innovation hat eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb von 61.123.436 Aktien (27,0 % der zum 31. März 2026 im Umlauf befindlichen Aktien, ohne eigene Aktien) von Rigaku von Atom Investment, L.P. geschlossen und damit eine langfristige strategische Allianz zwischen den beiden Unternehmen begründet.

Unternehmensführung

Rigaku wird seine unternehmerische Unabhängigkeit als börsennotiertes Unternehmen bewahren. Die Vereinbarung enthält zudem Bestimmungen, die eine stabile, langfristige Partnerschaft gewährleisten sollen, darunter bestimmte Beschränkungen hinsichtlich der Übertragung von Anteilen und weiterer Übernahmen.

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der heute veröffentlichten Ad-hoc-Mitteilung, die auf der Website von Rigaku und auf der Website der Tokioter Börse verfügbar ist.

Über die Rigaku Group

Seit der Gründung im Jahr 1951 haben sich die Ingenieure der Rigaku Group dem Ziel verschrieben, der Gesellschaft mit Spitzentechnologien zu helfen, insbesondere in den Kernbereichen Röntgen- und Thermoanalyse. Mit einer Marktpräsenz in 136 Ländern und Regionen und rund 2.000 Mitarbeitern in 9 weltweiten Niederlassungen ist Rigaku ein Lösungspartner für die Industrie und Forschungsinstitute. Unsere Verkaufsquote in Übersee hat etwa 70 % erreicht, während wir in Japan einen außergewöhnlich hohen Marktanteil halten. Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir uns weiter und wachsen. Da sich die Anwendungen von Halbleitern, elektronischen Materialien, Batterien, Umwelt, Ressourcen, Energie, Biowissenschaften bis hin zu anderen High-Tech-Bereichen erstrecken, verwirklicht Rigaku Innovationen unter dem Motto „To Improve Our World by Powering New Perspectives“.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte rigaku-holdings.com/english

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