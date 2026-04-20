Cadena Tres elige a Eutelsat para continuar la distribución de contenidos en México

PARÍS--(BUSINESS WIRE)--Eutelsat (ISIN: FR0010221234 - Euronext Paris / London Stock Exchange: ETL) anunció hoy un acuerdo estratégico con Cadena Tres, parte de Grupo Imagen, para la distribución de sus señales de televisión a través del satélite EUTELSAT 117 West A (E117WA).

Con este acuerdo, Eutelsat refuerza su liderazgo en México al convertirse en el operador satelital que reúne a prácticamente todas las televisoras públicas y privadas más importantes del país en su vecindario de video. El movimiento consolida la posición del satélite E117WA como el pilar para la distribución de televisión en México, y un referente en América Latina.

Cadena Tres, la tercera cadena nacional más relevante en el país se une así a un ecosistema satelital que asegura una distribución confiable de contenidos hacia operadores de cable y más de 130 sitios de televisión digital terrestre (TDT), garantizando que millones de hogares en México continúen recibiendo programación diversa y de calidad.

JOSÉ IGNACIO GONZÁLEZ-NÚÑEZ, SVP AMERICAS de la Unidad de Video de Eutelsat comentó, “La llegada de Cadena Tres a nuestro vecindario de video en 117° Oeste confirma la relevancia de nuestra posición orbital en el mercado mexicano. Estamos orgullosos de acompañar a uno de los principales grupos mediáticos del país en su expansión y de reforzar nuestro compromiso con el ecosistema audiovisual de la región.”

Por otro lado, ALEJANDRO CORONADO, DIRECTOR DE COMPRAS E INTERCAMBIOS en Cadena Tres, añadió: “Para Cadena Tres, este acuerdo con Eutelsat representa un paso clave en nuestra estrategia de crecimiento. Gracias a su cobertura y confiabilidad, podremos llevar nuestros contenidos a más audiencias en México, consolidando nuestra visión de ofrecer televisión abierta y de calidad para todos.”

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Acerca de Eutelsat

Eutelsat, un líder mundial en comunicaciones por satélite, presta servicios de conectividad y radiodifusión en todo el mundo. Eutelsat se formó mediante la combinación de la Compañía y OneWeb en 2023, y se convirtió en el primer operador de satélites GEO-LEO totalmente integrado con una flota de 31 satélites geoestacionarios (GEO) y una constelación de órbita terrestre baja (LEO) de más de 600 satélites. Eutelsat satisface las necesidades de los clientes en cuatro verticales clave: Video, donde distribuye más de 6300 canales de televisión, y los mercados de conectividad de alto crecimiento de Conectividad móvil, Conectividad fija y Servicios gubernamentales. El conjunto único de activos en órbita de Eutelsat le permite ofrecer soluciones integradas para satisfacer las necesidades de clientes de todo el mundo. La Compañía tiene su sede en París y emplea a más de 1600 personas de más de 75 países. Eutelsat se compromete a ofrecer una conectividad segura, resistente y sostenible desde el punto de vista medioambiental para contribuir a reducir la brecha digital. La Compañía cotiza en la Bolsa Euronext de París (símbolo: ETL) y en la Bolsa de Londres (símbolo: ETL).

Más información en www.eutelsat.com

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