Inspelend op de vraag van klanten: Starlink-hogesnelheidsverbinding nu beschikbaar als optie achteraf voor de Cessna Citation Ascend; 560XL-serie behaalt EASA-certificering

FRIEDRICHSHAFEN, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation Inc., een dochteronderneming van Textron Inc. (NYSE: TXT), heeft vandaag op AERO Friedrichshafen de beschikbaarheid aangekondigd van Starlink-hogesnelheidsverbinding als upgrade achteraf voor de Cessna Citation Ascend, het nieuwste toestel in de bestverkochte Cessna Citation 560XL-serie, na de afgifte van het Supplemental Type Certificate (STC) van AeroMech door de Federal Aviation Administration (FAA). Daarnaast heeft de Cessna Citation 560 XL-vloot – inclusief de XLS Gen 2, XLS+, XLS en Excel – de EASA-certificering (European Union Aviation Safety Agency) ontvangen voor de installatie van Starlink in de Europese servicecentra van Textron Aviation.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.