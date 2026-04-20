Echodyne被指定為Trust Automation價值4.9億美元美國空軍反無人機系統工程合約的雷達系統供應商

華盛頓州柯克蘭--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 雷達平台公司Echodyne今日宣布，其產品被選為Trust Automation小型無人機防空系統(SUADS)反無人機系統平台的主力雷達系統，該系統將依據2025年8月公布的4.9億美元IDIQ合約交付給美國空軍。

可快速部署型小型無人機防空系統(RD-SUADS)、固定設點型小型無人機防空系統(FS-SUADS)和遠征型小型無人機防空系統(EX-SUADS)平台均遵循感測器開放系統架構(SOSA)標準，其中EchoShield雷達是該平台第一個完全整合的SOSA解決方案。RD-SUADS平台為獨立自供電反無人機系統，適配標準托盤尺寸，可透過軍用飛機便捷運輸；FS-SUADS則適用於永久性軍事設施部署，可群集或獨立整合，實現多樣化備援基地防護和360度安全防禦。EX-SUADS系統僅具備探測功能，專為託運行李運輸設計，尺寸可適配大型SUV車輛裝載。

EchoShield是市場首屈一指的中程雷達，能夠為所有類型和構型的無人機可靠、穩定地生成精準位置資料。身為一款商用現貨(COTS)雷達系統，EchoShield的產業標準介面和豐富資料選項可生成基準資料集，更精準地導引光學感測器、觸發效應器選項並縮短反應時間。EchoShield憑藉遞迴神經網路(RvNN)機器學習模型，具備先進分類能力，可追蹤所有行動目標，並在關鍵時間和地點導引系統和操作人員聚焦重點。

Echodyne執行長Eben Frankenberg表示：「雷達資料的保真度，即在所有資料層面上的準確性，正日益成為任何雷達系統的關鍵屬性。各類防禦系統的新門檻，是在有效反應距離內提供可執行資料，並具備足夠精確度，永續導引動能效應器因應快速靈活的無人機系統威脅。」

Trust Automation, Inc.執行長Ty Safreno表示：「將Echodyne的先進雷達整合至我們的RD-SUADS、FS-SUADS和EX-SUADS系統，可同時提升探測距離和準確性，使操作人員能夠更早辨識威脅並更有把握地做出回應。這些系統提供靈活全面的反小型無人機系統能力，透過提升態勢感知能力，協助保護作戰人員和關鍵設施安全。」

如欲瞭解更多關於EchoShield和Echodyne的資訊，Eben Frankenberg將於4月20日至22日在英國倫敦舉行的反無人機系統技術大會上發表演講，Echodyne也將參加4月28日至30日在華盛頓特區舉辦的現代海軍陸戰隊博覽會。

關於Echodyne

雷達平台公司Echodyne是美國一家先進雷達解決方案的設計商和製造商，其產品應用於國防、政府和商業市場。公司自研的超穎材料電子掃描陣列(MESA®)架構是先進雷達工程領域的重大突破。Echodyne創新的MESA技術採用標準材料和製造製程，打破了高效能雷達的單位成本壁壘，打造出固態、低尺寸、重量和功耗(low-SWaP)、可出口的商用雷達，搭配先進軟體功能，實現卓越效能、無與倫比的資料完整性和出色的態勢感知能力。該公司為私人企業，投資方包括Bill Gates、NEA、Madrona Venture Group、Baillie Gifford、Northrop Grumman和Superna等。如欲瞭解更多資訊，請造訪：Echodyne.com。

關於Trust Automation

Trust Automation致力於超越客戶期望，以可靠、任務就緒的技術支援作戰人員。公司成立於1990年，提供先進製造、工程研發和本土生產服務，產品涵蓋運動控制、馬達控制和整合式電源解決方案，服務於國防、半導體和工業自動化市場。

公司擁有以第一階供應商身分為客戶提供支援的豐富經驗，目前是美國空軍一項IDIQ合約的主承包商。Trust Automation專注於客製化解決方案，業務涵蓋馬達設計、馬達驅動電子裝置、運動控制子系統、射頻控制子系統、射頻系統整合和先進追蹤應用。其能力還包括客製化裝配、針對特殊作戰需求的產品適配，以及從概念到量產的全新系統設計。

公司擁有超過35年的本土先進製造經驗，服務於國家安全和關鍵技術領域，其業務傳承根植於美國國防部。

如欲瞭解更多資訊，請造訪www.trustautomation.com或致電805-544-0761。

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