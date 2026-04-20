Petronor et H2SITE s’associent pour lancer la production d’un hydrogène de haute pureté dans le secteur du raffinage grâce à une technologie membranaire de pointe

BILBAO, Espagne--(BUSINESS WIRE)--H2SITE, une entreprise technologique spécialisée dans les solutions avancées de production et de séparation de l’hydrogène, vient de signer un accord stratégique avec Petronor, une raffinerie de premier plan et un acteur majeur du secteur de l’énergie, résolument engagé dans la réalisation de l’objectif « zéro émission nette », afin de déployer sa technologie de séparation de l’hydrogène à haut rendement au sein de la raffinerie de Petronor.

Ce partenariat ouvre la voie au développement conjoint d’une unité pionnière, la première du genre (First-of-a-Kind, ou FOAK), intégrant la technologie membranaire exclusive de H2SITE au procédé de vaporeformage du méthane (Steam Methane Reforming, SMR) dans les raffineries, afin d’améliorer le rendement global de l’installation, d’optimiser les possibilités de capture du CO₂ et, à terme, de renforcer les performances opérationnelles et la compétitivité industrielle.

Les équipes d’ingénierie et d’exploitation de Petronor unissent leurs forces à celles des experts techniques de H2SITE, cumulant à elles deux plusieurs décennies d’expérience dans les domaines du raffinage, de l’intégration industrielle et de la réalisation de projets à grande échelle. Ce partenariat permet d’allier une technologie de pointe en matière de réacteurs membranaires à une expertise opérationnelle approfondie afin d’accélérer la production d’un hydrogène efficace, sobre en carbone et durable.

« Notre partenariat avec Petronor nous permet de démontrer, à l’échelle d’une raffinerie, comment notre réacteur membranaire peut être intégré en aval des dispositifs de reformage existants pour récupérer davantage d’hydrogène tout en réduisant la demande énergétique nette. Cette installation FOAK a été conçue pour valider une méthode reproductible de mise à l’échelle, améliorer les rendements des procédés et réduire les risques liés à un déploiement commercial rapide », a déclaré Andrés Galnares, PDG de H2SITE.

« Cette collaboration avec H2SITE marque une avancée significative dans notre feuille de route vers des opérations de raffinage plus efficaces et à plus faible empreinte carbone. En intégrant une technologie membranaire de pointe à nos installations existantes, nous visons à optimiser la gestion de l’hydrogène, à améliorer le potentiel de capture du CO₂ et à renforcer la compétitivité de nos sites industriels. Ce projet témoigne de notre engagement en faveur de l’innovation et de notre volonté d’accélérer de la transformation du secteur du raffinage vers des modèles plus durables », a confié pour sa part José Ignacio Zudaire, PDG de Petronor.

À propos de H2SITE

H2SITE est une entreprise de technologie industrielle et un partenaire en infrastructures offrant des solutions compétitives à base d’hydrogène et de ses dérivés pour une décarbonisation à grande échelle. Grâce à sa technologie exclusive de réacteurs membranaires, H2SITE propose des systèmes évolutifs, standardisés et financièrement viables pour la production d’hydrogène, ainsi que pour la séparation et le craquage de l’ammoniac. Conçues pour un déploiement industriel, ses solutions favorisent une logistique de l’hydrogène efficace et des modèles de production décentralisés.

À propos de Petronor

Basée en Biscaye, en Espagne, Petronor est une entreprise industrielle de premier plan qui s’engage fortement en faveur des technologies de l’hydrogène. Elle investit sans relâche dans l’innovation afin d’améliorer son efficacité opérationnelle et de contribuer à la décarbonisation de l’industrie. Au cours des cinq dernières années, elle a investi plus de 1,2 milliard d’euros et créé 201 nouveaux emplois, employant directement 940 personnes et soutenant indirectement plus de 6 000 postes. Petronor joue un rôle clé dans la transformation des secteurs à forte intensité énergétique vers des modèles plus durables et compétitifs. Son impact se fait également sentir dans le port de Bilbao, où elle est à l’origine de 40 % du trafic total, ainsi que dans sa contribution fiscale : l’entreprise représente en effet 5,5 % des recettes fiscales totales perçues par les autorités fiscales de la province.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.