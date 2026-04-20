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PetronorとH2SITE、高度な膜技術で製油所における高純度水素生産を推進

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スペイン・ビルバオ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 高度な水素製造・分離ソリューションを専門とするテクノロジー企業H2SITEは、ネットゼロ排出の達成に明確に取り組む、エネルギー分野の主要企業であり大手製油会社でもあるPetronorと戦略的契約を締結し、Petronorの製油所に高効率の水素分離技術を導入します。

この提携により、H2SITE独自の膜技術を製油所の水蒸気メタン改質（SMR）プロセスに組み込んだ先駆的な初号機ユニット（FOAK）の共同開発に道が開かれます。これにより、プラント全体の効率向上、CO₂回収の可能性拡大、さらには操業性能と産業競争力の強化を図ります。

Petronorのエンジニアリングおよび運転チームは、製油所分野での数十年にわたる知見、産業分野での統合知見、大規模プロジェクトの遂行力を生かしながら、H2SITEの技術専門家と連携しています。この提携は、先進的な膜反応器技術と深い運用知見を組み合わせることで、効率的で低炭素かつ持続可能な水素製造の加速を目指すものです。

「Petronorとの提携により、既存の改質装置の下流側に当社の膜反応器をどのように統合し、正味エネルギー需要を抑えながらより多くの水素を回収できるかを、製油所規模で実証できます。このFOAK設備は、再現可能なスケールアップの道筋を示し、プロセス収率を高め、迅速な商業展開のリスクを低減するよう設計されています」とH2SITEのCEOであるアンドレス・ガルナレスは述べています。

H2SITEとの協業は、より効率的で低炭素な製油プロセスの運営に向けた当社ロードマップにおける重要な前進を意味します。既存設備に先進的な膜技術を統合することで、水素管理を最適化し、CO₂回収の可能性を高め、当社の産業拠点の競争力を強化することを目指しています。このプロジェクトは、イノベーションへの当社のコミットメントと、より持続可能なモデルへの製油分野の変革を加速する姿勢を示すものですPetronorのCEOであるホセ・イグナシオ・スダイレ氏は述べています。

H2SITEについて

H2SITEは、大規模な脱炭素化に向け、競争力のある水素およびその誘導体ソリューションを提供する産業技術企業であり、インフラパートナーです。独自の膜反応器技術を通じて、水素の製造、分離、アンモニア分解向けに、拡張可能で標準化された、資金調達も見据えたシステムを提供しています。産業導入向けに設計された同社のソリューションは、効率的な水素物流と分散型生産モデルを支えます。

Petronorについて

Petronorは、スペイン・ビスカヤの主要産業企業であり、水素技術への強いコミットメントと、操業効率の向上および産業の脱炭素化推進に向けた継続的なイノベーション投資を進めています。過去5年間で、同社は12億ユーロ超を投資し、201人の新規雇用を創出しました。現在、直接雇用940人、間接的に6,000人超を支えています。Petronorは、エネルギー多消費型産業をより持続可能で競争力の高いモデルへ転換する上で、重要な役割を果たしています。ビスカヤにおける同社の影響力は、ビルバオ港の総貨物取扱量の40%を占めることや、県の税務当局が徴収する税収全体の5.5%に相当する財政面の貢献にも表れています。

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For more information:
Andrés Galnares , CEO of H2SITE - Andres.galnares@h2site.com

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