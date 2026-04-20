Petronor en H2SITE sluiten partnerschap om met geavanceerde membraantechnologie zeer zuivere waterstof in raffinaderijen te produceren

BILBAO, Spanje--(BUSINESS WIRE)--H2SITE, een technologiebedrijf dat gespecialiseerd is in geavanceerde oplossingen voor de productie en scheiding van waterstof, heeft een strategische overeenkomst gesloten met Petronor. Petronor is een toonaangevende raffinaderij en belangrijke industriële speler in de energiesector die zich duidelijk inzet voor het bereiken van een netto-nuluitstoot. Het doel van de overeenkomst is om de zeer efficiënte waterstofscheidingstechnologie van H2SITE in de raffinaderij van Petronor te gaan gebruiken.

Deze samenwerking vormt de basis voor de gezamenlijke ontwikkeling van een baanbrekende, in zijn soort unieke (FOAK) installatie. Hierbij wordt de eigen membraantechnologie van H2SITE geïntegreerd in het stoommethaanreformingproces (SMR) in raffinaderijen om de totale efficiëntie van de installatie te verbeteren, de mogelijkheden voor CO₂-afvang te vergroten en uiteindelijk de operationele prestaties en het industriële concurrentievermogen te versterken.

De technische en operationele teams van Petronor bundelen krachten met de technische experts van H2SITE, en putten uit tientallen jaren ervaring op het gebied van raffinaderijtechniek, industriële integratie en de uitvoering van grootschalige projecten. Dit partnerschap combineert geavanceerde membraanreactortechnologie met diepgaande operationele expertise om een efficiënte, koolstofarme en duurzame waterstofproductie in de versnelling te zetten.

"Dankzij dit partnerschap met Petronor kunnen we op raffinaderijschaal laten zien hoe onze membraanreactor stroomafwaarts van bestaande reformers kan worden geïntegreerd om meer waterstof terug te winnen en tegelijkertijd het netto-energieverbruik te verlagen. Deze FOAK-installatie is bedoeld om een herhaalbare opschalingsroute aan te tonen, de procesopbrengsten te verbeteren en de risico’s van een snelle commerciële uitrol uit de weg te nemen," aldus Andrés Galnares, CEO van H2SITE.

"Deze samenwerking met H2SITE betekent een belangrijke stap voorwaarts in ons traject naar efficiëntere en koolstofarmere raffinageactiviteiten. Door geavanceerde membraantechnologie in onze bestaande installaties te integreren, willen we het waterstofbeheer optimaliseren, het potentieel voor CO₂-afvang vergroten en het concurrentievermogen van onze industriële faciliteiten versterken. Dit project weerspiegelt ons streven naar innovatie zodat de raffinagesector sneller op duurzamere modellen kan overstappen," aldus José Ignacio Zudaire, CEO van Petronor.

Over H2SITE

H2SITE is een industrieel technologiebedrijf en infrastructuurpartner die concurrentiële waterstof- en derivatenoplossingen voor grootschalige decarbonisatie mogelijk maakt. Via haar eigen membraanreactortechnologie levert H2SITE schaalbare, gestandaardiseerde en voor de bank aanvaardbare systemen voor de productie en scheiding van waterstof en voor het kraken van ammoniak. Haar oplossingen, ontworpen voor industriële toepassingen, ondersteunen efficiënte waterstoflogistiek en gedecentraliseerde productiemodellen.

Over Petronor

Petronor is een toonaangevend industrieel bedrijf in Bizkaia (Spanje) dat zich sterk inzet voor waterstoftechnologieën en voortdurend investeert in innovatie om de operationele efficiëntie te verbeteren en de decarbonisatie van de industrie te bevorderen. In de afgelopen vijf jaar heeft het bedrijf meer dan 1,2 miljard euro geïnvesteerd en 201 nieuwe banen gecreëerd; het biedt rechtstreeks werk aan 940 mensen en ondersteunt indirect meer dan 6.000 banen. Petronor speelt een sleutelrol in de transformatie van energie-intensieve sectoren naar duurzamere en concurrerendere modellen. De impact van het bedrijf op Bizkaia komt ook tot uiting in de haven van Bilbao: hier vertegenwoordigt het 40% van het totale verkeer, en draagt het fiscaal bij met 5,5% van de totale belastinginkomsten die door de provinciale belastingdienst worden geïnd.

