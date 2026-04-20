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Petronor und H2SITE kooperieren bei der Produktion von hochreinem Wasserstoff in Raffinerien mithilfe fortschrittlicher Membrantechnologie

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BILBAO, Spanien--(BUSINESS WIRE)--H2SITE, ein auf fortschrittliche Lösungen zur Wasserstofferzeugung und -abscheidung spezialisiertes Technologieunternehmen, hat eine strategische Vereinbarung mit Petronor unterzeichnet, einem führenden Raffinerieunternehmen und wichtigen Akteur im Energiesektor, das sich klar zur Erreichung der Netto-Null-Emissionen verpflichtet hat. Im Rahmen der Vereinbarung wird die hocheffiziente Wasserstoffabscheidungstechnologie von H2SITE in der Raffinerie von Petronor eingesetzt.

Die Partnerschaft ebnet den Weg für die gemeinsame Entwicklung einer wegweisenden First-of-a-Kind-Anlage (FOAK), die die proprietäre Membrantechnologie von H2SITE in den Steam-Methan-Reforming-Prozess (SMR) von Raffinerien integriert, um die Gesamtanlageneffizienz zu steigern, zusätzliche Möglichkeiten zur CO₂-Abscheidung zu schaffen und letztlich die operative Performance sowie die industrielle Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.

Die Engineering- und Betriebsteams von Petronor bündeln ihre Kräfte mit den technischen Experten von H2SITE und nutzen dabei jahrzehntelange Erfahrung im Raffineriebereich, in der industriellen Integration und in der Durchführung von Großprojekten. Die Partnerschaft verbindet fortschrittliche Membranreaktortechnologie mit tiefgreifender operativer Expertise, um die effiziente, kohlenstoffarme und nachhaltige Wasserstoffproduktion zu beschleunigen.

„Die Partnerschaft mit Petronor versetzt uns in die Lage, im Raffineriemaßstab zu zeigen, wie unser Membranreaktor den bestehenden Reformern nachgeschaltet werden kann, um mehr Wasserstoff zurückzugewinnen und zugleich den Nettoenergiebedarf zu senken. Diese FOAK-Anlage ist darauf ausgelegt, einen reproduzierbaren Skalierungspfad aufzuzeigen, die Prozessausbeute zu verbessern und einen schnellen kommerziellen Roll-out risikoärmer zu gestalten“, sagte Andrés Galnares, CEO von H2SITE.

Die Zusammenarbeit mit H2SITE ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg zu effizienteren und kohlenstoffärmeren Raffineriebetrieben. Durch die Integration fortschrittlicher Membrantechnologie in unsere bestehenden Anlagen wollen wir das Wasserstoffmanagement optimieren, das Potenzial zur CO₂-Abscheidung erhöhen und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Industriebetriebe stärken. Dieses Projekt unterstreicht unser Engagement für Innovation und die zügige Umstellung des Raffineriesektors auf nachhaltigere Modelle“, sagte José Ignacio Zudaire, CEO von Petronor.

Über H2SITE

H2SITE ist ein Industrietechnologieunternehmen und Infrastrukturpartner, der wettbewerbsfähige Lösungen für Wasserstoff und Derivate zur groß angelegten Dekarbonisierung ermöglicht. Durch seine proprietäre Membranreaktortechnologie liefert H2SITE skalierbare, standardisierte und finanzierbare Systeme für die Wasserstoffproduktion, -trennung und das Ammoniak-Cracking. Die für den industriellen Einsatz konzipierten Lösungen unterstützen eine effiziente Wasserstofflogistik und dezentrale Erzeugungsmodelle.

Über Petronor

Petronor ist ein führendes Industrieunternehmen in Bizkaia (Spanien), das sich auf Wasserstofftechnologien spezialisiert und kontinuierlich in Innovationen investiert, um die betriebliche Effizienz zu steigern und die industrielle Dekarbonisierung voranzutreiben. In den vergangenen fünf Jahren hat das Unternehmen mehr als 1,2 Milliarden Euro investiert und 201 neue Arbeitsplätze geschaffen. Petronor beschäftigt direkt 940 Mitarbeiter und sichert indirekt über 6.000 Stellen. Das Unternehmen spielt eine Schlüsselrolle bei der Umstellung energieintensiver Sektoren auf nachhaltigere und wettbewerbsfähigere Modelle. Der Einfluss von Petronor auf die Region Bizkaia zeigt sich unter anderem im Hafen von Bilbao, wo das Unternehmen für 40 % des Gesamtumschlags verantwortlich ist, sowie in seinem steuerlichen Beitrag, der 5,5 % der gesamten Steuereinnahmen der Finanzbehörden der Provinz ausmacht.

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Weitere Informationen:
Andrés Galnares, CEO von H2SITE - Andres.galnares@h2site.com

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