Petronor y H2SITE unen fuerzas en una iniciativa pionera de producción de hidrógeno de alta pureza en el refinado a través de una tecnología de membrana avanzada

BILBAO, España--(BUSINESS WIRE)--H2SITE, una empresa de tecnología especializada en soluciones avanzadas de producción y separación de hidrógeno, ha firmado un acuerdo estratégico con Petronor, refinería líder y actor industrial clave en el sector energético que posee un claro compromiso con el logro de emisiones netas cero, para la implementación de una tecnología de separación de hidrógeno de alta eficiencia en la refinería de Petronor.

La alianza prepara el escenario para el desarrollo conjunto de una unidad pionera de primera implementación (FOAK), que integra la tecnología de membrana patentada de H2SITE en el proceso de reformado de metano con vapor (SMR) en refinerías con el objetivo de mejorar la eficiencia general de la planta, aumentar las oportunidades de captura de CO₂ y, en última instancia, fortalecer el rendimiento operativo y la competitividad industrial.

Los equipos de ingeniería y operaciones de Petronor unen fuerzas con los expertos técnicos de H2SITE para aprovechar décadas de experiencia en refinerías, integración industrial y ejecución de proyectos a gran escala. Esta alianza combina la tecnología de reactor de membrana avanzada con profundos conocimientos operativos para acelerar la producción de hidrógeno eficiente, con bajas emisiones de carbono y sostenible.

“La alianza con Petronor nos permite demostrar, a escala de refinería, la forma en que nuestro reactor de membrana puede sumarse a una integración downstream de los reformadores existentes para recupearar más hidrógeno y, al mismo tiempo, reducir la demanda neta de energía. Esta instalación FOAK está diseñada para demostrar una ruta de escalamiento vertical repetible, mejorar los rendimientos del proceso y reducir el riesgo de un rápido lanzamiento comercial”, señaló Andrés Galnares, director general de H2SITE.

“La colaboración con H2SITE representa un importante paso adelante en nuestra hoja de ruta hacia operaciones de refinado más eficientes y con menos emisiones de carbono. Al integrar la tecnología de membrana avanzada en nuestros recursos existentes, buscamos optimizar la gestión de hidrógeno, mejorar el potencial de captura de CO₂ y reforzar la competitividad de nuestras plantas industriales. Este proyecto refleja nuestro compromiso con la innovación y la aceleración de la transformación del sector de refinado hacia modelos más sostenibles”, indicó José Ignacio Zudaire, director general de Petronor.

Acerca de H2SITE

H2SITE es una empresa de tecnología industrial y socio de infraestructura que ofrece soluciones competitivas de hidrógeno y derivados para iniciativas de descarbonización a gran escala. Gracias a su tecnología de reactor de membrana patentada, H2SITE ofrece sistemas escalables, estandarizados y rentables para la producción y la separación de hidrógeno, y también para el craqueo de amoníaco. Diseñadas para implementaciones industriales, sus soluciones hacen posibles logísticas de hidrógeno eficientes y modelos de generación descentralizados.

Acerca de Petronor

Petronor es una empresa industrial líder en Bizkaia (España), con un fuerte compromiso con las tecnologías de hidrógeno y la inversión continua en innovación para mejorar la eficiencia operativa e impulsar la descarbonización industrial. En los últimos años, la empresa ha invertido más de 1200 millones de euros y creado 201 nuevos trabajos para emplear a un total de 940 personas, además de otras 6000 posiciones de forma indirecta. Petronor desempeña un papel clave en la transformación de sectores de alto consumo energético hacia modelos más sostenibles y competitivos. Su impacto en Bizkaia también se refleja en el puerto de Bilbao, donde representa el 40 por ciento del tráfico total y, en términos de contribuciones fiscales, el 5,5 por ciento de los ingresos tributarios totales que cobran las autoridades del tesoro provinciales.

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