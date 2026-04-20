Petronor e H2SITE collaborano alla produzione di idrogeno ad alta purezza nel settore della raffinazione grazie a una tecnologia avanzata a membrana

BILBAO, Spagna--(BUSINESS WIRE)--H2SITE, un'azienda tecnologica specializzata in soluzioni di separazione e produzione avanzate di idrogeno, ha sottoscritto un accordo strategico con Petronor, una raffineria leader e un attore industriale di primo piano nel settore energetico con un chiaro impegno volto a ottenere un livello di emissioni zero, per distribuire una tecnologia di separazione dell'idrogeno ad alta efficienza presso la raffineria di Petronor.

La partnership prepara il terreno per lo sviluppo congiunto di un'unità all'avanguardia First-of-a-Kind (FOAK), che integra la tecnologia di membrana proprietaria di H2SITE nel processo di reforming del metano con vapore (SMR) nelle raffinerie per migliorare l'efficienza complessiva dello stabilimento, ottimizzare le opportunità di cattura della CO₂ e rafforzare infine le prestazioni operative e la competitività industriale.

I team di ingegneria e delle operazioni di Petronor stanno unendo le forze con gli esperti tecnici di H2SITE, avvalendosi di decenni di esperienza nel settore della raffinazione, nell'integrazione industriale e nella realizzazione di progetti su larga scala. Questa partnership combina una tecnologia avanzata di reattori a membrana con una profonda competenza operativa per accelerare una produzione di idrogeno efficiente, a basse emissioni di carbonio e sostenibile.

"La collaborazione con Petronor ci consente di dimostrare, a livello di raffineria, in che modo il nostro reattore a membrana può essere integrato a valle dei riformatori esistenti per recuperare una maggiore quantità di idrogeno riducendo al contempo della domanda energetica netta. Questa installazione FOAK è stata progettata per dimostrare un percorso di scalabilità ripetibile, migliorare le rese di processo e ridurre i rischi legati a una rapida commercializzazione", ha affermato Andrés Galnares, CEO di H2SITE.

" La collaborazione con H2SITE rappresenta un passo avanti importante nel nostro percorso verso operazioni di raffinazione più efficienti e a basse emissioni di carbonio. Con l'integrazione di una tecnologia avanzata a membrana nei nostri impianti esistenti, desideriamo ottimizzare la gestione dell’idrogeno, aumentare il potenziale di cattura della CO₂ e rafforzare la competitività dei nostri impianti industriali. Questo progetto è la dimostrazione del nostro impegno a favore dell’innovazione e dell’accelerazione della trasformazione del settore della raffinazione verso modelli più sostenibili ", ha dichiarato José Ignacio Zudaire, CEO di Petronor.

Informazioni su H2SITE

H2SITE è un'azienda specializzata in tecnologie industriali e partner infrastrutturale che offre soluzioni competitive basate sull'idrogeno e sui suoi derivati per la decarbonizzazione su larga scala. Grazie alla propria tecnologia proprietaria di reattori a membrana, H2SITE offre sistemi scalabili, standardizzati e finanziabili per la produzione di idrogeno, la separazione e il cracking dell'ammoniaca. Progettate per l'impiego industriale, le sue soluzioni favoriscono una logistica efficiente dell'idrogeno e modelli di generazione decentralizzata.

Informazioni su Petronor

Petronor è un'azienda industriale leader con sede nella provincia di Biscaglia (Spagna), fortemente orientata alle tecnologie di idrogeno e all'investimento continuo nell'innovazione per migliorare l'efficienza operativa e sviluppare i processi di decarbonizzazione industriali. Nel corso degli ultimi cinque anni, l'azienda ha investito più di 1,2 miliardi di euro e ha creato 201 nuovi posti di lavoro, assumendo direttamente 940 persone e sostenendo indirettamente oltre 6.000 posizioni. Petronor riveste un ruolo cruciale nella trasformazione di settori ad alto consumo energetico verso modelli più sostenibili e competitivi. Il suo impatto sulla provincia di Biscaglia si rispecchia nel porto di Bilbao, di cui rappresenta il 40% del traffico totale, e nel suo contributo fiscale, che costituisce il 5,5% del gettito fiscale complessivo riscosso dalle autorità fiscali provinciali.

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