spektr lève 20 millions de dollars en série A pour éliminer les tâches manuelles de conformité dans les services financiers

COPENHAGEN, Danemark--(BUSINESS WIRE)--spektr, société située à Copenhague et spécialisée dans le développement d'infrastructures d'IA pour la conformité dans les services financiers, a annoncé aujourd'hui avoir levé 20 millions de dollars lors d'un tour de table de série A dirigé par NEA, réunissant des investisseurs historiques tels que Northzone, Seedcamp et PSV Tech. Ces nouveaux fonds permettront à spektr d'élargir sa plateforme d'IA et d'accélérer son adoption par les institutions financières du monde entier.

Les équipes de conformité consacrent encore aujourd'hui d'innombrables heures à l'examen manuel de documents d'entreprise, à la cartographie des structures de propriété, à la vérification des sites web et à la rédaction d'analyses de risques. Malgré des années d'investissement dans les technologies de conformité, la majeure partie des processus KYC et KYB dépend toujours d'analystes qui compilent des informations provenant de dizaines de sources. spektr change la donne.

L'entreprise a développé une plateforme d'agents d'IA spécialisés qui effectuent les tâches réalisées habituellement par les analystes lors des contrôles de conformité, telles que la recherche sur les entreprises, l'interprétation des informations, la vérification des activités commerciales et la génération d'évaluations de risques structurées. Plutôt que de passer des heures à collecter et interpréter des données, les agents d'IA réalisent ces tâches en quelques minutes, alors que les équipes de conformité examinent et approuvent seulement les résultats.

« Les technologies de conformité se sont principalement focalisées sur les workflows et la collecte de données », explique Mikkel Skarnager, CEO et cofondateur de spektr. « Mais le véritable frein a toujours été la tâche en soi : les analystes étudient les entreprises, interprètent les informations et documentent leurs décisions. spektr automatise ces tâches grâce à des agents d’IA conçus spécifiquement pour la conformité KYC et KYB. »

La plateforme de spektr permet aux institutions financières de concevoir leurs propres processus d'onboarding et de surveillance et d'y déployer ces réseaux d'agents d'IA, transformant ainsi des workflows autrefois manuels et pilotés par des analystes en opérations automatisées et adaptées aux besoins.

« Les institutions financières subissent une pression constante pour garantir davantage de conformité avec moins de ressources », a déclaré Luke Pappas, Partner chez NEA. « spektr s'attaque à la partie la plus manuelle des opérations de conformité dans les services financiers. Son approche pourrait redéfinir la manière dont ces opérations sont gérées. »

Des banques, des institutions financières et des entreprises du monde entier utilisent déjà la plateforme, notamment Pleo, Santander Leasing, Mercuryo, Phantom et Monta.

En savoir plus sur www.spektr.com.

À propos de spektr

spektr est une plateforme d'infrastructure de conformité optimisée par l'IA, conçue pour les banques et les fintechs. Cette plateforme déploie des réseaux d'agents IA spécialisés afin d'automatiser les tâches manuelles liées à la conformité KYC et KYB – de l'intégration au suivi continu – permettant ainsi aux équipes de conformité de se focaliser sur les décisions plutôt que sur la collecte de données. Située à Copenhague, spektr opère à l'international. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.spektr.com.

À propos de NEA

New Enterprise Associates, Inc. (NEA) est une société de capital-risque internationale qui accompagne les entrepreneurs dans la création d'entreprises transformatrices, à différents stades de leur développement, dans divers secteurs et régions. Fondée en 1977, NEA gère plus de 35 milliards de dollars d'actifs (au 31 décembre 2025) et investit dans des entreprises technologiques et de santé à toutes les étapes de leur cycle de vie, de l'amorçage à l'introduction en bourse. Son expérience en matière d'investissement comprend plus de 285 introductions en bourse de sociétés de son portefeuille et plus de 510 fusions-acquisitions. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.nea.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.