UN PROJET DE RECHERCHE CONJOINT AVEC L’UNIVERSITÉ LAVAL VISE À PERMETTRE À APLANTEX D’ACCROÎTRE SA PRODUCTION DE MOLÉCULES À HAUTE VALEUR AJOUTÉE

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--« Ce projet de recherche, bénéficiant d’une enveloppe de 2,2 M$, un de six soutenus conjointement par Génome Canada et Génome Québec, vise la mise en place d’une plateforme à haut rendement intégrant la transformation génétique, les analyses multi-omiques et la détection de phénotypes par imagerie hyperspectrale, avec l’utilisation de l’intelligence artificielle, permettant une sélection accélérée de lignées clonales végétales », avance M. Davoud Torkamaneh, Ph. D., professeur adjoint au département de phytologie de la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation de l’Université Laval. « Le projet permettra également la formation de personnel hautement qualifié et le partage de connaissances techniques de pointe entre le milieu académique et industriel, contribuant ainsi à la croissance de la biotechnologie canadienne », poursuit M. Torkamaneh.

Quand la recherche de pointe multiplie l'efficacité de production Share

En étroite collaboration avec l’Université Laval, l’équipe scientifique d’Aplantex vise à atteindre la production accélérée de lignées clonales végétales utilisées en production des ingrédients phytochimiques bioactifs, augmentant ainsi considérablement la production d’une gamme étendue de molécules en forte demande auprès des industries cosmétique, de santé naturelle, agroalimentaire et biopharmaceutique.

« Nous sommes privilégiés d’avoir pu compter, depuis nos tout débuts, sur l’expertise de Pr. Torkamaneh et de son équipe chevronnée. Leur rigueur et compétence nous ont permis de franchir plusieurs étapes clés avec succès au cours des dernières années et, grâce à cette nouvelle collaboration, nous anticipons pouvoir rapidement accroître notre gamme d’ingrédients à haute valeur ajoutée », dit M. Mourad Sabri, Ph. D., directeur scientifique d’Aplantex.

« Le marché mondial des composés phytochimiques bioactifs connaît une croissance rapide, notamment pour les flavonoïdes, évalué à 1,2 milliards de dollars, avec un TCAC de 11 %, portée par la demande d’ingrédients durables dans les secteurs cosmétique, nutraceutique et pharmaceutique. Le Canada dépend fortement d’ingrédients actifs importés (60 % de l’Asie), soulignant le besoin du développement d’une production locale. Le projet donne à Aplantex un avantage concurrentiel sur le marché des ingrédients bioactifs, stimule la croissance économique et positionne le Canada comme chef de file de la biotechnologie verte respectueuse de l’environnement », souligne M. Patrick Charest, B. Sc., ing., mMBA, chef de la direction d’Aplantex.