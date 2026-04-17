Multi-Color Corporation gibt Bestätigung des Sanierungsplans bekannt

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--Die Multi-Color Corporation („MCC“ oder das „Unternehmen“), ein weltweit führender Anbieter von Premium-Etikettenlösungen, gab heute bekannt, dass das US-Insolvenzgericht für den Bezirk New Jersey (das „Gericht“) den vorab ausgearbeiteten Sanierungsplan des Unternehmens (der „Plan“) bestätigt hat. MCC geht davon aus, in den kommenden Wochen aus dem vorab ausgearbeiteten Chapter-11-Verfahren herauszukommen.

Gemäß den Bedingungen des Plans wird MCC eine umfassende Umstrukturierungstransaktion abschließen, die die Bilanz des Unternehmens erheblich entschuldet und das Geschäft rekapitalisiert. Die Sanierung reduziert die Nettoverschuldung um etwa 3,8 Milliarden US-Dollar, senkt die annualisierten Barzinsaufwendungen um mehr als 330 Millionen US-Dollar und verlängert die Laufzeiten der langfristigen Verbindlichkeiten bis 2033. Darüber hinaus erhält MCC eine bedeutende Investition in Höhe von 889 Millionen US-Dollar von CD&R und einer Gruppe bestehender besicherter Kreditgeber von MCC. Nach dem Abschluss des Verfahrens rechnet das Unternehmen mit einer verfügbaren Liquidität von mehr als 500 Millionen US-Dollar zur Unterstützung des langfristigen Wachstums und der Investitionen.

„Die heutige Bestätigung markiert den nahezu abgeschlossenen Abschluss unseres finanziellen Umstrukturierungsprozesses und versetzt MCC in die Lage, als noch widerstandsfähigeres Unternehmen hervorzugehen“, sagte Hassan Rmaile, Präsident und Chief Executive Officer von MCC. „Mit der Unterstützung unserer Finanzpartner wird MCC mit einer deutlich entschuldeten Bilanz und verfügbarer Liquidität hervorgehen, um unsere künftigen Geschäftstätigkeiten zu unterstützen, in Innovationen zu investieren und weiterhin die hochwertigen Etikettenlösungen zu liefern, auf die sich unsere Kunden verlassen. Ich bin unseren Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten für ihr unerschütterliches Engagement und ihre Unterstützung während dieses gesamten Prozesses dankbar, und wir freuen uns auf die vor uns liegenden Chancen.“

Die Bestätigung des Plans folgt auf eine erfolgreiche Mediation und einen umfassenden Vergleich zwischen allen wichtigen Interessengruppen in den vorab ausgearbeiteten Chapter-11-Verfahren von MCC, wobei mehr als 99 % der stimmberechtigten Gläubiger den vorab ausgearbeiteten Chapter-11-Plan von MCC akzeptierten. Dieser umfassende Vergleich ergänzt die Unterstützung, die zuvor durch die vor Beginn der vorab ausgearbeiteten Chapter-11-Verfahren von MCC im Januar 2026 geschlossene Umstrukturierungsvereinbarung erzielt wurde.

Mit der gerichtlichen Genehmigung in der Hand erwartet MCC, in den kommenden Wochen die Erlöse aus der bedeutenden neuen Stamm- und Vorzugsaktieninvestition zu erhalten und seine finanzielle Sanierung abzuschließen.

Weitere Informationen zur Umstrukturierung von MCC, einschließlich des Zugangs zu Gerichtsdokumenten, finden Sie unter www.veritaglobal.net/MCC. Interessengruppen mit Fragen können sich an Verita, den Forderungs- und Benachrichtigungsbeauftragten des Unternehmens, unter (866) 967-1788 (gebührenfrei in den USA/Kanada) oder +1 (310) 751-2688 (international) wenden oder eine Anfrage an www.veritaglobal.net/MCC/inquiry schicken. Weitere Informationen stehen auch unter MCCForward.com zur Verfügung.

Berater

Kirkland & Ellis LLP und Cole Schotz P.C. fungieren als Rechtsberater, Evercore Group LLC als Investmentbanker, AlixPartners LLP als Finanzberater, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP als Sonderberater des Sonderausschusses des Vorstands von LABL, Inc. und FGS Global als strategischer Kommunikationsberater des Unternehmens. Debevoise & Plimpton LLP und Latham & Watkins LLP fungieren als Rechtsberater von CD&R, und Moelis & Company LLC fungiert als dessen Finanzberater. Milbank LLP und PJT Partners fungieren als Rechtsberater bzw. Finanzberater der Ad-hoc-Gruppe der gesicherten Gläubiger.

Über MCC

Die Multi-Color Corporation (MCC) ist ein weltweit führender Anbieter von erstklassigen Etikettenlösungen und liefert innovative und nachhaltige Lösungen für einige der bekanntesten Marken der Welt in einer breiten Palette von verbraucherorientierten Endkategorien. MCC hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden die weltweit besten Etikettenlösungen zu liefern, damit diese ihre Marken aufbauen und einen Mehrwert für die Gemeinschaften schaffen können, in denen sie tätig sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen bezüglich der Finanzlage, der Geschäftsergebnisse und der Geschäftstätigkeit von MCC und seinen Tochtergesellschaften sowie bestimmter diesbezüglicher Pläne und Ziele. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind daran zu erkennen, dass sie sich nicht ausschließlich auf historische oder aktuelle Fakten beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen verwenden häufig Begriffe wie „voraussichtlich“, „anstreben“, „erwarten“, „ermöglichen“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „planen“, „Ziel“, „glauben“, „hoffen“, „anstreben“, „fortsetzen“, „werden“, „können“, „sollten“, „würden“, „könnten“ oder andere Wörter mit ähnlicher Bedeutung. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und Einschätzungen des Unternehmens sowie dessen Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen, zukünftiger Entwicklungen und anderer Faktoren. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten werden; die in diesem Dokument im Zusammenhang mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Obwohl davon ausgegangen wird, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und Sie werden daher darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments Gültigkeit haben. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren (sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen), es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Es gibt mehrere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen.

Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, zählen Veränderungen der globalen, politischen, wirtschaftlichen, geschäftlichen, wettbewerblichen, marktbezogenen, lieferkettenbezogenen und regulatorischen Rahmenbedingungen, zukünftige Wechsel- und Zinssätze, Änderungen der Steuersätze sowie etwaige zukünftige Unternehmenszusammenschlüsse oder -veräußerungen, Unsicherheiten und Kosten im Zusammenhang mit dem RSA und dem Chapter-11-Verfahren, unter anderem potenzielle nachteilige Auswirkungen des Chapter-11-Verfahrens auf die Liquidität und die Geschäftsergebnisse des Unternehmens, unter anderem in Bezug auf seine Beziehungen zu Kunden, Vertriebspartnern, Lieferanten und anderen Dritten; Personalabgänge und die Fähigkeit des Unternehmens, Führungskräfte und andere Schlüsselpersonen zu halten, aufgrund der mit dem Chapter-11-Verfahren verbundenen Ablenkungen und Unsicherheiten; die Auswirkungen etwaiger Kostensenkungsmaßnahmen; sonstige rechtliche oder behördliche Verfahren; die Fähigkeit des Unternehmens, Betriebskapital zu beschaffen, einschließlich der Einhaltung der Beschränkungen, die durch die Bedingungen einer Finanzierung für Schuldner in Eigenverwaltung auferlegt werden, wie beispielsweise die hierin erwähnte Finanzierung; die Dauer, für die das Unternehmen unter dem Schutz von Kapitel 11 operieren wird; der Zeitpunkt eines etwaigen Abschlusses des Verfahrens nach Kapitel 11; und das Risiko, dass ein daraus resultierender Sanierungsplan möglicherweise gar nicht umgesetzt wird. Bitte beachten Sie den Gemeinsamen vorab ausgearbeiteten Sanierungsplan der MultiColor Corporation und ihrer verbundenen Schuldnerunternehmen gemäß Kapitel 11 des Insolvenzgesetzes [Aktenzeichen Nr. 17] und die Offenlegungserklärung zum gemeinsamen vorab ausgearbeiteten Sanierungsplan der MultiColor Corporation und ihrer verbundenen Schuldnerunternehmen gemäß Kapitel 11 des Insolvenzgesetzes [Aktenzeichen Nr. 18], (jeweils in ihrer geänderten, modifizierten oder ergänzten Fassung) für weitere Überlegungen und Risikofaktoren im Zusammenhang mit dem Chapter-11-Verfahren des Unternehmens. Nichts in dieser Pressemitteilung ist als Gewinnprognose oder -schätzung für einen beliebigen Zeitraum gedacht, und keine Aussage in dieser Pressemitteilung sollte so ausgelegt werden, dass die finanzielle Leistung des Unternehmens für das aktuelle oder zukünftige Geschäftsjahr notwendigerweise seinen historischen Ergebnissen entsprechen oder diese übertreffen würde. Darüber hinaus ist diese Pressemitteilung nicht dazu bestimmt und stellt keine Informationen oder ein Emissionsprospekt, keinen Wertpapierkaufvertrag oder kein Angebot, keine Aufforderung oder Empfehlung zur Zeichnung, zum Kauf, zur Zeichnung, zum sonstigen Erwerb oder zum Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten oder Beteiligungen oder zu sonstigen Transaktionen dar und sollte auch nicht als Teil davon angesehen oder im Zusammenhang damit herangezogen werden.

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