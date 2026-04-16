AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de Seguros El Potosí, S.A.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A- (Excelente), la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “a-” (Excelente) y la Calificación en Escala Nacional México (NSR, por sus siglas en inglés) de “aaa.MX” (Excepcional) de Seguros El Potosí, S.A. (El Potosí) (San Luis Potosí, México). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de El Potosí reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada.

El Potosí es una aseguradora con sede en México que suscribe seguros de daños, vida, y accidentes y enfermedades. Fundada en 1946, la compañía inició operaciones en el segmento de seguros contra incendios y se expandió a seguros de automóviles en 1971. Con el tiempo, se ha diversificado en múltiples líneas de negocio. La compañía es subsidiaria de propiedad mayoritaria de Seguros Atlas, S.A. (Atlas), y opera en un mercado competitivo, con una participación de mercado inferior al 1% según las primas brutas emitidas en 2025.

La fortaleza del balance de El Potosí se encuentra respaldada por su capitalización ajustada por riesgos, la cual se encuentra en el nivel de muy fuerte, con base en el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés). La base de capital de la compañía se ha beneficiado históricamente de la reinversión de utilidades.

En 2025, las ganancias disminuyeron un 9% interanual, impulsadas principalmente por mayores costos de siniestralidad asociados con el nuevo tratamiento del impuesto al valor agregado en México, lo cual incrementó el costo de la siniestralidad, particularmente en la línea de automóviles; aunado a un ligero aumento en los gastos operativos. Adicionalmente, el desempeño de inversión de El Potosí ha experimentado cierta presión debido a la disminución de las tasas de interés, ya que el portafolio de la compañía se concentra en instrumentos de renta fija mexicanos; sin embargo, continúa apoyando a la compañía a obtener utilidades positivas. A pesar de estas presiones, la evaluación de la fortaleza del balance muy fuerte refleja la opinión de AM Best sobre la gestión de capital prudente de la compañía, al tiempo que respalda el crecimiento y mantiene los pagos de dividendos.

El desempeño operativo de El Potosí se evalúa como adecuado, respaldado por una sólida generación de negocio, reflejada en un aumento del 30% en las primas brutas emitidas respecto al año previo y una gestión de gastos estable. Sin embargo, los resultados por suscripción continúan bajo presión, como lo demuestra un índice combinado superior al 100%. No obstante, la rentabilidad continúa respaldada por sólidos retornos de inversión y acciones de suscripción dirigidas a mejorar la rentabilidad, la calidad y los márgenes. De cara al futuro, AM Best espera que El Potosí restablezca gradualmente la eficiencia operativa, respaldada por un crecimiento prudente y una sólida gestión del portafolio.

AM Best evalúa el perfil de negocios de El Potosí como neutral, principalmente debido a su importante dependencia en la línea de automóviles, la cual representa el 54% del portafolio total. Las primas se concentran en México; Sin embargo, la compañía se beneficia de la diversificación en diferentes estados y mantiene una estrategia mixta de canales de distribución, lo cual mitiga parcialmente los riesgos de concentración.

El marco de administración integral de riesgos de El Potosí sigue un proceso estructurado centrado en el monitoreo de riesgos y está bien integrado en sus operaciones. La compañía se adhiere a las prácticas de ERM establecidas por su compañía tenedora. Adicionalmente, El Potosí mantiene un programa integral de reaseguro colocado con reaseguradores altamente calificados. AM Best evalúa el ERM de la compañía como apropiada.

Podrían ocurrir acciones negativas de calificación si la adecuación del capital no logra seguir el ritmo del crecimiento del negocio, lo que llevaría a un debilitamiento en la fortaleza de su balance. También podrían surgir acciones negativas de calificación por un deterioro sostenido en el desempeño operativo, particularmente si la rentabilidad se debilita. Podrían ocurrir acciones positivas de calificación si el desempeño operativo de El Potosí se fortalece de manera sostenida, impulsado por un desempeño de suscripción más fuerte.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

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