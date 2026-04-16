Chemelex effettua un investimento di minoranza in Algo8 per promuovere la produzione guidata dall'IA

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Chemelex, un leader globale nell'ambito delle soluzioni elettriche termiche e di rilevamento, ha annunciato oggi di aver effettuato un investimento di minoranza in Algo8, un'azienda industriale di intelligenza artificiale (IA), per accelerare l'uso dell'IA nella produzione.

L'investimento andrà a sostegno dell'ulteriore sviluppo della tecnologia di Algo8, consentendo nel contempo a Chemelex di ottimizzare i propri processi di produzione e migliorare la produttività, continuando a offrire ai clienti un'elevata qualità dei prodotti.

Il CEO di Chemelex, David Prystash, entrerà a far parte del Consiglio consultivo di Algo8.

La collaborazione si sviluppa partendo dagli impegni commerciali esistenti e sottolinea l'attenzione di Chemelex per l'applicazione di tecnologie avanzate per rafforzare le prestazioni operative e garantire affidabilità in tutti i suoi impianti produttivi globali.

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