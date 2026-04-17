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Andersen Consulting aggiunge l'azienda collaboratrice Nuvolar

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting espande la propria piattaforma di trasformazione digitale grazie a un accordo di collaborazione con Nuvolar, società di consulenza in ambito tecnologico specializzata nello sviluppo di software su base cloud e in implementazioni di Salesforce all'avanguardia.

Nuvolar, fondata nel 2008 e con sede in Spagna, offre sviluppo digitale completo di prodotti con profonde competenze nella forza di vendita, nelle applicazioni web e mobile personalizzate, sviluppo full-stack, design UX/UI, product management e servizi di supporto a lungo termine. Con più di 110 professionisti a Barcellona, Madrid, Miami, e Città del Messico, l'azienda lavora con clienti nei settori aeronautico, sanitario, dei beni di consumo, farmaceutico e alberghiero per progettare e implementare piattaforme scalabili e strategiche per l'azienda, in grado di ottimizzare le operazioni e accelerare la trasformazione digitale.

“La collaborazione con Andersen Consulting ci consente di offrire la nostra competenza su scala più vasta”, ha dichiarato Marc Vivas, CEO di Nuvolar. “Da azienda con una forte base ingegneristica, siamo impazienti di avviare la nostra collaborazione per fornire ai clienti soluzioni digitali innovative, affidabili e incentrate sul cliente a sostegno di una crescita sostenibile e di una maturità digitale a lungo termine”.

“Nuvolar potenzia la nostra piattaforma con competenze specializzate nel settore dell'ingegneria e una profonda esperienza nello sviluppo nativo su cloud”, ha dichiarato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. “La loro capacità di creare applicazioni ad alte prestazioni, sicure e scalabili amplia in modo significativo il modo in cui assistiamo i clienti alla ricerca di soluzioni aziendali più sofisticate”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che vanno dalla strategia aziendale al business, dalla tecnologia alla trasformazione dell'AI, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global e offre competenze del massimo livello nei settori di consulenza, fiscale, legale, delle valutazioni, della mobilità globale e consultivo su una piattaforma globale con più di 50.000 professionisti a livello mondiale e una presenza con oltre 1.000 sedi tramite le sue aziende affiliate e collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice che fornisce soluzioni di consulenza tramite le sue aziende affiliate e collaboratrici in tutto il mondo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Details
Headquarters: San Francisco, CA, US
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
Release Versions
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