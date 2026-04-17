Multi-Color Corporation kondigt bevestiging van reorganisatieplan aan

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--Multi-Color Corporation ('MCC' of het 'bedrijf'), een wereldleider in premium label-oplossingen, heeft vandaag aangekondigd dat de Amerikaanse faillissementsrechtbank voor het district New Jersey (de 'rechtbank') het vooraf overeengekomen reorganisatieplan (het 'plan') van het bedrijf heeft bevestigd. MCC verwacht binnen enkele weken uit de vooraf overeengekomen Chapter 11-procedure te komen.

Volgens de voorwaarden van het plan zal MCC een uitgebreide herstructureringstransactie voltooien die de schuldenlast van de balans van het bedrijf aanzienlijk verlaagt en de activiteiten herkapitaliseert. De herstructurering verlaagt de nettoschuld met circa $ 3,8 miljard, vermindert de jaarlijkse rentelasten met meer dan $ 330 miljoen en verlengt de looptijd van langlopende schulden tot 2033. Daarnaast ontvangt MCC een aanzienlijke investering van $ 889 miljoen van CD&R en een groep bestaande schuldeisers met zekerheidsrechten. Na de herstructurering verwacht het bedrijf meer dan $ 500 miljoen aan liquide middelen beschikbaar te hebben om de groei en investeringen op lange termijn te ondersteunen.

"De bevestiging van vandaag markeert vrijwel de voltooiing van ons financiële herstructureringsproces, waardoor MCC zich kan positioneren als een nog veerkrachtiger bedrijf," aldus Hassan Rmaile, President & Chief Executive Officer van MCC. “Met de steun van onze financiële belanghebbenden zal MCC een aanzienlijk lagere schuldenlast en voldoende liquiditeit hebben om onze toekomstige activiteiten te ondersteunen, te investeren in innovatie en de hoogwaardige labeloplossingen te blijven leveren waarop onze klanten vertrouwen. Ik ben onze teamleden, klanten en leveranciers dankbaar voor hun standvastige inzet en steun gedurende dit proces, en we kijken uit naar de kansen die voor ons liggen.”

De goedkeuring van het plan volgt op een succesvolle bemiddeling en een wereldwijde schikking tussen alle belangrijke belanghebbenden in de vooraf overeengekomen Chapter 11-procedures van MCC, waarbij meer dan 99% van de stemgerechtigde belanghebbenden het Chapter 11-plan van MCC heeft geaccepteerd. Deze wereldwijde schikking komt bovenop de steun die eerder is verkregen via de herstructureringsondersteuningsovereenkomst die is gesloten vóór de start van de vooraf overeengekomen Chapter 11-procedures van MCC in januari 2026.

Nu de goedkeuring van de rechtbank is verkregen, verwacht MCC de opbrengst van de aanzienlijke nieuwe investering in gewone en preferente aandelen te ontvangen en de financiële herstructurering in de komende weken af te ronden.

Voor meer informatie over de herstructurering van MCC, inclusief toegang tot gerechtelijke documenten, kunt u terecht op www.veritaglobal.net/MCC. Belanghebbenden met vragen kunnen contact opnemen met Verita, de claims- en kennisgevingsagent van het bedrijf, via (866) 967-1788 (gratis nummer VS/Canada) of +1 (310) 751-2688 (internationaal) of een vraag indienen via www.veritaglobal.net/MCC/inquiry. Aanvullende informatie is ook beschikbaar op MCCForward.com.

Adviseurs

Kirkland & Ellis LLP en Cole Schotz P.C. treden op als juridisch adviseurs, Evercore Group LLC treedt op als investeringsbankier, AlixPartners LLP treedt op als financieel adviseur, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP treedt op als speciaal adviseur van de speciale commissie van de Raad van Bestuur van LABL, Inc., en FGS Global treedt op als strategisch communicatieadviseur van het bedrijf. Debevoise & Plimpton LLP en Latham & Watkins LLP treden op als juridisch adviseurs van CD&R, en Moelis & Company LLC treedt op als financieel adviseur. Milbank LLP en PJT Partners treden respectievelijk op als juridisch adviseur en financieel adviseur van de ad hoc groep van schuldeisers met zekerheidsrechten.

Over MCC

Multi-Color Corporation (MCC) is een wereldleider in hoogwaardige labeloplossingen en biedt innovatieve en duurzame oplossingen aan enkele van 's werelds meest herkenbare merken in een breed scala aan consumentgerichte eindcategorieën. MCC streeft ernaar de beste labeloplossingen ter wereld te leveren, zodat de klanten hun merken kunnen opbouwen en waarde kunnen toevoegen aan de gemeenschappen waarin zij actief zijn.

