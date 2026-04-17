Andersen Consulting adiciona a firma colaboradora Nuvolar

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting expande sua plataforma de transformação digital através de um acordo de colaboração com a Nuvolar, consultoria de tecnologia especializada em desenvolvimento de software baseado na nuvem e implementações avançadas no Salesforce.

A Nuvolar, fundada em 2008 e sediada na Espanha, fornece desenvolvimento de produtos digitais de ponta a ponta com expertise profunda no Salesforce, aplicativos móveis e para a web personalizados, desenvolvimento full stack, design de UX/UI, gestão de produtos e serviços de suporte a longo prazo. Com mais de 110 profissionais em Barcelona, Madri, Miami e Cidade do México, a firma trabalha com clientes nos setores de aviação, saúde, bens de consumo, farmacêutico e hoteleiro a fim de conceber e empregar plataformas escalonáveis críticas ao negócio que otimizam as operações e aceleram a transformação digital.

"A colaboração com a Andersen Consulting nos permite fornecer nossa expertise em grande escala", afirmou Marc Vivas, CEO da Nuvolar. "Como uma firma com foco em engenharia, estamos na expectativa de trabalharmos juntos para fornecer aos clientes soluções digitais inovadoras, confiáveis e centradas no usuário que suportam crescimento sustentável e maturidade digital a longo prazo".

"A Nuvolar aprimora a nossa plataforma com expertise em engenharia especializada e bastante experiência em desenvolvimento nativo na nuvem", afirmou Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. "Sua capacidade de construir aplicativos seguros, escalonáveis e de alto desempenho amplia significativamente o modo como damos suporte aos nossos clientes que estão buscando soluções de sistemas empresariais mais sofisticados".

A Andersen Consulting é uma consultoria global que oferece um conjunto abrangente de serviços que abarcam estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação de IA, bem como soluções de capital humano. A Andersen Consulting integra-se ao modelo de serviço multidimensional da Andersen Global, oferecendo consultoria de classe mundial, serviços tributários, jurídicos, de avaliação, mobilidade global e assessoria em uma plataforma global com mais de 50.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 1.000 localidades por meio de suas firmas-membro e firmas colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada que oferece soluções de consultoria por meio de suas firmas-membro e firma colaboradoras em todo o mundo.

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