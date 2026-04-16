A Chemelex faz investimento minoritário na Algo8 para impulsionar a manufatura orientada por IA

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--A Chemelex, líder global em soluções elétricas térmicas e de sensoriamento, anunciou hoje que fez um investimento minoritário na Algo8, uma empresa de inteligência artificial (IA) industrial, para acelerar o uso de IA na manufatura.

O investimento apoiará o desenvolvimento da tecnologia da Algo8, permitindo que a Chemelex aprimore seus processos de fabricação e aumente a produtividade, mantendo a alta qualidade dos produtos oferecidos aos clientes.

O CEO da Chemelex, David Prystash, integrará o Conselho Consultivo da Algo8.

A parceria se baseia em um relacionamento comercial já existente e reforça o foco da Chemelex na aplicação de tecnologias avançadas para fortalecer o desempenho operacional e a confiabilidade do fornecimento em toda a sua presença global na manufatura.

A Algo8 desenvolve o Plantbrain, um software de IA proprietário que integra dados de sistemas industriais para gerar insights preditivos e prescritivos, ajudando os fabricantes a otimizar operações, reduzir o tempo de inatividade e aprimorar a tomada de decisões.

A Chemelex implementa a tecnologia da Algo8 em suas operações para melhorar a consistência dos processos, aumentar a eficiência da manufatura, permitir uma tomada de decisão mais rápida e baseada em dados e aprimorar a confiabilidade do fornecimento para os clientes.

Para a Algo8, o investimento fornece capital para acelerar o desenvolvimento de produtos e acesso à base global de manufatura da Chemelex, apoiando uma implementação mais ampla de sua plataforma em ambientes industriais.

“Investir em tecnologias avançadas é fundamental para continuarmos liderando a excelência em manufatura”, disse David Prystash, CEO da Chemelex. “A abordagem da Algo8 para IA industrial está alinhada ao nosso compromisso de fornecer produtos confiáveis ​​e de alta qualidade. A integração dessas capacidades em nossas operações aumentará a produtividade, melhorará a consistência e fortalecerá nossa capacidade de atender à demanda dos clientes.”

Nandan Mishra, CEO e cofundador da Algo8, disse: "A parceria com a Chemelex nos permite acelerar o desenvolvimento de nossa plataforma e dimensionar sua implantação em ambientes de fabricação globais. Juntos, pretendemos fornecer melhorias mensuráveis ​​de desempenho por meio de soluções orientadas por IA."

Sobre a Chemelex

A Chemelex é líder global em soluções elétricas, térmicas e de sensoriamento, protegendo processos, locais e pessoas críticos em todo o mundo. Com mais de 50 anos de inovação e um compromisso com a excelência, desenvolvemos soluções que garantem segurança, confiabilidade e eficiência em diversos ambientes – de plantas industriais e centros de dados a residências.

As marcas de confiança da Chemelex incluem Raychem, Tracer, Pyrotenax e Nuheat, que permitem ao mundo avançar com segurança.

Para mais informações, acesse www.chemelex.com.

Sobre a Algo8

A Algo8 é uma empresa de IA industrial que desenvolve plataformas de software para ambientes industriais e de manufatura. Sua tecnologia integra dados de diversos sistemas para fornecer insights preditivos e prescritivos que melhoram a eficiência, a produtividade e o desempenho operacional.

A empresa opera na América do Norte, Europa, Oriente Médio e Ásia.

Para mais informações, acesse www.algo8.ai.

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