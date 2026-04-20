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BlackBerry, JVCKENWOOD y SK Telecom se suman al pool de patentes para POS de Sisvel como licenciantes

LUXEMBURGO--(BUSINESS WIRE)--El nuevo pool de patentes para puntos de venta (POS) de Sisvel (en adelante, Sisvel POS) anunciado el 1 de abril, incorporó tres nuevos licenciantes en las últimas dos semanas. BlackBerry, JVCKENWOOD y SK Telecom se sumaron a la lista de licenciantes fundadores Huawei, LG Electronics y Nokia para poner sus patentes a disposición para su licencia a través del programa.

Sisvel POS abarca las tecnologías 2G, 3G, 4G y 5G. Se trata del primer programa de licencias conjunto centrado en los dispositivos de punto de venta, una categoría de productos que ha aprovechado la conectividad celular para transformar la forma en que se procesan los pagos de los clientes.

Los titulares de patentes participantes ponen a disposición sus patentes esenciales estándar (SEP, por sus siglas en inglés) relevantes en condiciones justas, razonables y no discriminatorias (FRAND, por sus siglas en inglés), lo que simplifica el acceso a los derechos de propiedad intelectual esenciales para los fabricantes de dispositivos POS. Hasta mediados de mayo, los licenciantes que se sumen a la iniciativa pueden acceder a incentivos. Se invita a las partes interesadas en unirse al pool a que se pongan en contacto con Sisvel lo antes posible.

“BlackBerry, JVCKENWOOD y SK Telecom son innovadores en tecnología celular de primer nivel. Me complace que hayan decidido formar parte de Sisvel POS”, señala Sven Törringer, director del programa. “Desde que anunciamos el pool hace poco más de dos semanas, recibimos un enorme interés por parte del mercado. Estamos seguros de que sumaremos a más titulares de patentes al programa, así que sigan pendientes de este espacio”.

Acerca de Sisvel

Sisvel es una empresa impulsada por la importancia de la colaboración, el ingenio y la eficacia para satisfacer las necesidades de los titulares de patentes y de quienes buscan acceder a sus tecnologías. En un mercado complejo y en constante evolución, nuestro principio rector se basa en crear igualdad de condiciones con el desarrollo y la aplicación de soluciones de comercialización flexibles y accesibles.

Sisvel | We Power Innovation

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

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