NetApp携手Google Cloud，赋能分布式云数据基础设施建设

美国加利福尼亚州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 智能数据基础设施公司NetApp®（纳斯达克股票代码：NTAP）今日宣布，已与Google Cloud扩大合作，并签署为期四年的企业级协议，旨在加速NetApp存储解决方案在Google Distributed Cloud隔离环境（GDC）中的部署。该平台为由World Wide Technology（WWT）交付的Google主权云解决方案。在这一全栈、物理隔离的私有云解决方案中，NetApp数据平台提供内建安全能力，帮助企业在处理敏感信息的同时，有效满足数据主权相关要求。

NetApp总裁Cesar Cernuda表示：“对于政府机构及国防组织而言，敏感和涉密数据必须始终保留在受控环境之中，但这些数据同样是推动AI驱动决策的关键所在。通过将NetApp以安全为核心设计的存储系统深度整合至Google Distributed Cloud，我们正在助力客户构建智能数据基础设施，为在主权云及物理隔离环境中直接部署经认证的企业级AI奠定坚实基础。由此，公共部门客户得以在不牺牲安全性、合规性或国家主权的前提下，实现运营现代化、加快洞察获取，并以负责任的方式推动创新发展。”

Google Distributed Cloud可将云基础设施与服务延伸至客户所需的各类部署场景，包括本地数据中心及网络边缘。借助NetApp AFF、StorageGRID和Trident解决方案，企业可构建智能数据基础设施，并结合GDC一体化解决方案，打造具备零信任安全架构的私有云环境，实现数据本地存储、加密密钥自主掌控以及整体环境的可控性。在GDC环境中部署上述系统，客户能够在更贴近数据生成源的位置引入云技术与应用（包括AI能力），或通过构建物理隔离环境以限制乃至消除外部连接，从而在显著提升IT环境可控性的同时，实现云能力的灵活部署与安全运行。

Muninder Sambi（Google Cloud旗下Google Distributed Cloud产品管理与供应链副总裁）表示：“在公共部门，各类机构正面临更高要求，需要在日益严格的数据主权、安全与合规监管框架下，更高效地释放数据价值。Google Distributed Cloud正是为此类环境而打造，使客户能够在主权云、物理隔离及离线场景中引入现代云服务与先进的AI能力。通过与NetApp的合作，我们正助力政府机构及受监管企业在数据驻留地实现创新，在不放缓转型步伐的前提下，以最高水平的安全性、合规性及运营可靠性，支撑关键任务负载的稳定运行。”

过去一年间，Google Cloud持续强化其面向受监管场景的AI能力布局。Gemini凭借先进的推理能力与业界领先的生成能力，现已在Google Distributed Cloud（GDC）平台上提供，使客户能够在本地环境中释放包括自动化、内容生成、信息发现及摘要在内的关键生成式AI能力。客户即便在完全断开外部连接的环境下运行系统，亦可集成Google的AI能力，在严格满足安全与合规要求的同时，实现持续创新与价值释放。

WWT总裁Joe Koenig表示：“AI有望从根本上重塑各类组织的运营模式，即便是在需满足最严格国家安全与数据主权要求的环境中亦是如此。以数据驱动洞察赋能业务发展，离不开创新型AI能力与高性能基础设施的有机融合。”

延伸阅读

关于NetApp

三十多年来，从企业级存储的兴起到数据和AI定义的智能时代，NetApp一直帮助全球领先的组织应对各种变革。如今，NetApp已成为智能数据基础设施公司，帮助客户将数据变为创新、韧性和增长的催化剂。

这一基础设施的核心是NetApp数据平台——一个统一的企业级智能基础，用于连接、保护和活用各种云端、负载和环境中的数据。该平台依托我们领先的数据管理软件和操作系统NetApp ONTAP的成熟能力构建，并借助AI数据引擎和AFX的自动化功能加持，实现大规模的可观察性、韧性和智能。

NetApp数据平台采用分解式设计，将存储、服务和控制相互隔离，确保企业可以更快实现现代化，高效地进行扩展，并在创新时避免厂商锁定。作为唯一可原生嵌入到全球大型云端的企业级存储平台，它让各类组织都可灵活地在任何地方运行任何工作负载，并保持统一的性能、治理和保护。

使用NetApp时，数据始终保持就绪，可随时抵御各种威胁、支持AI的需要以及实现下一次的颠覆创新。这正是全球最有远见的企业都信任NetApp，通过它将情报变为优势的原因所在。

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