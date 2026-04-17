Multi-Color Corporation宣布重組計畫獲得確認

亞特蘭大--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 頂級標籤解決方案的全球領導者Multi-Color Corporation (「MCC」或「公司」)今日宣布，美國紐澤西州破產法院（「法院」）已確認本公司的預先安排重整計畫（「本計畫」）。MCC 預計將在未來幾週內從預先安排的第11章破產重組中脫離。

根據本計畫的條款，MCC將完成一項全面的重組交易，這將顯著降低本公司資產負債表的槓桿率並對業務進行資本重組。此次重組將淨債務減少約38億美元，每年減少超過3.3億美元的現金利息支出，並將長期債務到期日延長至2033年。此外，MCC將獲得來自CD&R以及MCC現有擔保貸款人群體共計8.89億美元的大額投資。脫離破產重組後，本公司預計將擁有超過5億美元的可用流動資金，以支持長期增長與投資。

MCC總裁暨執行長Hassan Rmaile表示：「今日的確認標誌著我們財務重組程序的近乎完成，使MCC在脫離程序後成為一家更具韌性的公司。在財務利害關係人的支持下，MCC脫離程序時將擁有顯著去槓桿化的資產負債表，以及可用於支持我們未來營運、投資創新並持續提供客戶所依賴的高品質標籤解決方案的流動資金。我非常感謝我們的團隊夥伴、客戶及供應商，在整個程序中給予堅定的承諾與支持，我們期待著未來的機會。」

計畫確認是在MCC預先安排的第11章案件中所有主要利害關係群體成功達成調解與全球和解後進行的，有超過99%的投票利害關係人接受MCC預先安排的第11章計畫。此次全球性和解，亦是在在MCC於2026年1月開始預先安排第11章程序之前，透過簽署重整支持協議所獲得的支持的基礎上，進一步達成的結果。

獲得法院核准後，MCC預計將在未來幾週內收到來自顯著的新普通股與優先股股權投資的資金，並完成其財務重組。

欲了解更多關於MCC重組的資訊(包括查閱法院文件)，請造訪www.veritaglobal.net/MCC。利害關係人如有疑問，可聯繫公司的索賠及通知代理機構Verita，電話為(866) 967-1788 (美國/加拿大免付費)或+1 (310) 751-2688 (國際)，或透過www.veritaglobal.net/MCC/inquiry提交諮詢。更多資訊亦可於MCCForward.com查閱。

顧問

Kirkland & Ellis LLP與Cole Schotz P.C.擔任法律顧問，Evercore擔任投資銀行，AlixPartners擔任財務顧問，Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP擔任LABL, Inc.董事會特別委員會的特別法律顧問，而FGS Global則擔任公司的策略傳播顧問。Debevoise & Plimpton LLP與Latham & Watkins LLP擔任CD&R的法律顧問，Moelis & Company LLC則擔任財務顧問。Milbank LLP與PJT Partners分別擔任擔保債權人特別小組的法律顧問及財務顧問。

關於MCC

Multi-Color Corporation (MCC)是頂級標籤解決方案的全球領導者，為世界上一些最知名的品牌提供創新且永續的解決方案，涵蓋廣泛的消費導向終端類別。MCC致力於為客戶提供全球最佳的標籤解決方案，以協助其建立品牌，並為其營運所在的社區增添價值。

前瞻性陳述

本新聞稿包含關於MCC及其子公司財務狀況、經營成果與業務的某些前瞻性陳述，以及與之相關的某些計劃與目標。這些前瞻性陳述可透過其與歷史或當前事實並非完全相關來辨識。前瞻性陳述通常使用如「預期」、「目標」、「期望」、「使能夠」、「估計」、「意圖」、「計劃」、「終極目標」、「相信」、「希望」、「旨在」、「持續」、「將」、「可能」、「應當」、「會」、「能」或其他具有類似含義的詞語。這些陳述基於公司所做的假設與評估，以及其對歷史趨勢、當前狀況、未來發展及其他因素的認知。就其本質而言，前瞻性陳述涉及風險與不確定性，因為它們與未來發生的事件有關並取決於未來的環境，且本文件在此類前瞻性陳述背景下所述之因素，可能導致實際結果與發展與此類前瞻性陳述中所表達或暗示者存在重大差異。儘管相信此類前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但無法保證此類預期將被證明是正確的，因此提醒您不要過度依賴這些僅反映截至本文件發布之日情況的前瞻性陳述。除適用法律可能要求外，公司不承擔任何更新或更正本文件所含資訊的義務（無論是由於新資訊、未來事件或其他原因）。有多項因素可能導致實際結果與前瞻性陳述中表達或暗示者存在重大差異。

可能導致實際結果與前瞻性陳述中描述的結果產生重大差異的因素包括：全球政治、經濟、業務、競爭、市場、供應鏈及監管力量的變化；未來的匯率及利率；稅率的變化以及任何未來的業務合併或處置；與RSA及第11章程序相關的不確定性與成本，其中包括第11章程序對公司流動性及經營成果的潛在不利影響(包括與其客戶、分銷夥伴、供應商及其他第三方的關係)；由於第11章程序固有的干擾與不確定性導致的員工流失以及公司留住高階管理層及其他關鍵人員的能力；任何成本削減計畫的影響；任何其他法律或監管程序；公司獲取營運資金的能力，包括遵守任何債務人持有資產融資條款及條件所施加的限制(例如本文所述之融資)；公司在第11章保護下營運的時間長短；從第11章程序中重組完成的時間點；以及任何由此產生的重組計劃可能根本無法獲得確認或執行的風險。請參閱《MultiColor Corporation及其債務人關係企業依據破產法第11章提出的聯合預先包裝重組計劃》[案卷第17號]以及《關於MultiColor Corporation及其債務人關係企業依據破產法第11章提出的聯合預先包裝重組計劃之披露聲明》[案卷第18號]（每一項均可能經修訂、變更或補充），以了解與公司第11章程序「关联的」其他考量因素及風險因素。本新聞稿中的任何內容均不旨在作為任何期間的利潤預測或估計，且本新聞稿中的任何陳述均不應被解釋為意指公司當前或未來財政年度的財務表現必然符合或超過其歷史結果。此外，本新聞稿不旨在且不構成，亦不應被解釋為、視為任何資訊或發行備忘錄、證券認購協議，或承銷、購買、認購、以其他方式取得或出售任何證券或其他金融工具或權益或任何其他交易的要約、邀請或建議。

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