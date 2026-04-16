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Andersen Consulting holt Nuvolar als Partnerunternehmen an Bord

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting erweitert seine Plattform für die digitale Transformation durch eine Kooperationsvereinbarung mit Nuvolar, einem Technologieberatungsunternehmen, das auf die Entwicklung cloudbasierter Software und komplexe Salesforce-Implementierungen spezialisiert ist.

Nuvolar wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Spanien. Das Unternehmen bietet umfassende digitale Produktentwicklung mit fundierter Expertise in den Bereichen Salesforce, maßgeschneiderte Internet- und Mobilanwendungen, Full-Stack-Entwicklung, UX/UI-Design, Produktmanagement sowie langfristige Supportleistungen. Mit mehr als 110 Fachkräften in Barcelona, Madrid, Miami und Mexiko-Stadt arbeitet das Unternehmen für Kunden aus den Bereichen Luftfahrt, Gesundheitswesen, Konsumgüter, Pharmazie und Gastgewerbe, um skalierbare, geschäftskritische Plattformen zu entwickeln und zu implementieren, die den Betrieb optimieren und die digitale Transformation beschleunigen.

„Durch die Zusammenarbeit mit Andersen Consulting können wir unser Fachwissen in größerem Umfang einsetzen“, sagte Marc Vivas, CEO von Nuvolar. „Als technisch orientiertes Unternehmen freuen wir uns darauf, gemeinsam mit unseren Kunden innovative, zuverlässige und nutzerorientierte digitale Lösungen zu entwickeln, die nachhaltiges Wachstum und eine langfristige digitale Reife ermöglichen.“

„Nuvolar bereichert unsere Plattform durch spezialisiertes technisches Know-how und umfassende Erfahrung in der Cloud-nativen Entwicklung“, sagte Mark L. Vorsatz, globaler Vorsitzender und CEO von Andersen. „Ihre Fähigkeit, sichere, skalierbare und leistungsstarke Anwendungen zu entwickeln, erweitert unser Angebot für Kunden, die anspruchsvollere Lösungen für Enterprise-Systeme suchen, erheblich.“

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das ein umfassendes Leistungsspektrum anbietet, das Unternehmensstrategie, Geschäftsabläufe, Technologie, KI-Transformation und Personallösungen umfasst. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Dienstleistungsmodell von Andersen Global eingebunden und bietet erstklassige Expertise in den Bereichen Consulting, Steuerberatung, Rechtsberatung, Unternehmensbewertung, globale Mobilität und Unternehmensberatung auf einer globalen Plattform mit mehr als 50.000 Fachkräften weltweit und einer Präsenz an über 1.000 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und Partnerunternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft, die über ihre Mitglieds- und Partnerunternehmen weltweit Beratungsdienstleistungen anbietet.

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Headquarters: San Francisco, CA, US
CEO: Mark Vorsatz
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