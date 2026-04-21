SynSmart et Amporin annoncent une collaboration pour développer une thérapie révolutionnaire par petites molécules pour les maladies dégénératives

BOMBAY, Inde et BÂLE, Suisse--(BUSINESS WIRE)--SynSmart Rasayan Research Private Limited et Amporin Pharmaceuticals AG annoncent aujourd'hui une collaboration visant à développer des thérapies révolutionnaires à base de petites molécules pour le traitement de maladies dégénératives mortelles.

Dans le cadre de cette collaboration, SynSmart synthétisera une vaste bibliothèque de nouvelles molécules de protection membranaire dans son centre de recherche à Bombay. La collaboration pourrait être étendue à la chimie de suivi ainsi qu'aux travaux potentiels dans les domaines ADME-PK, avec l'intention de faire passer le projet à la phase de sélection du candidat.

À ce sujet, M. Saurabh Kapure, CEO de SynSmart, déclare : « Cette collaboration témoigne de la valeur que SynSmart peut apporter à ses partenaires. Avec des opérations de laboratoire en mode multi-équipes et une hiérarchie rationnalisée, la vitesse et les réductions de coûts aident les partenaires à obtenir davantage de résultats à moindre coût ».

Le Dr Kelvin Stott, fondateur et CEO d’Amporin, déclare également à ce sujet : « Nous sommes ravis de lancer cette collaboration avec SynSmart pour accélérer le criblage, l’optimisation et la sélection inter-cibles de traitements modificateurs de la maladie pour de multiples troubles dégénératifs mortels en parallèle, tout en validant la portée et le potentiel de notre plateforme exclusive d’actifs ».

À propos de SynSmart Rasayan Research Private Limited :

SynSmart est une CRDMO en chimie spécialisée offrant une synthèse, une chimie médicinale et d'autres services personnalisés à plus de 40 clients biotechnologiques et Big Pharma dans le cadre d'accords commerciaux basés sur FTE ou FFS. Avec une équipe croissante de 125 chimistes et des capacités dans les petites molécules, les peptides complexes ainsi que des technologies telles que la photochimie et la chimie des flux, SynSmart continue de renforcer ses offres dans les modalités émergentes sur les principaux marchés mondiaux.

À propos d'Amporin Pharmaceuticals AG :

Amporin Pharmaceuticals est une biotech suisse qui met au point une nouvelle classe de médicaments à petites molécules qui bloquent et réparent de manière unique les trous dans les membranes cellulaires et mitochondriales causés par des protéines mal repliées. En rétablissant l’intégrité membranaire, ces thérapies visent à restaurer une fonction cellulaire normale et à potentiellement arrêter ou inverser la progression de plus de 50 maladies dégénératives mortelles, dont la SLA, la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson, le diabète de type II et de nombreux troubles rares.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.