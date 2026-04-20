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BlackBerry, JVCKENWOOD e SK Telecom juntam-se ao pool de patentes de PDV da Sisvel como licenciantes

LUXEMBURGO--(BUSINESS WIRE)--O novo pool de patentes Sisvel Point of Sale (POS), anunciado em 1º de abril, adicionou três novos licenciadores nas últimas duas semanas. A BlackBerry, a JVCKENWOOD e a SK Telecom se juntaram aos licenciadores fundadores Huawei, LG Electronics e Nokia para disponibilizar suas patentes para licenciamento por meio do programa.

O Sisvel POS abrange as tecnologias 2G, 3G, 4G e 5G. É o primeiro programa de licenciamento conjunto voltado para dispositivos de ponto de venda – uma categoria de produto que aproveitou a conectividade celular para transformar o processamento de pagamentos dos clientes.

Os titulares de patentes participantes disponibilizam suas patentes essenciais de padrões (SEPs) em termos de FRAND, o que simplifica o acesso a direitos de propriedade intelectual essenciais para os fabricantes de dispositivos POS. Estão disponíveis incentivos para a participação antecipada dos licenciadores até meados de maio. As partes interessadas em aderir ao pool são incentivadas a entrar em contato com a Sisvel o mais rápido possível.

"BlackBerry, JVCKENWOOD e SK Telecom são inovadoras de primeira linha no setor de telefonia móvel. Fico satisfeito por elas terem escolhido fazer parte do Sisvel POS”, afirma Sven Törringer, gerente do programa. “Desde o anúncio do pool, há pouco mais de duas semanas, recebemos um volume enorme de interesse do mercado. Estamos confiantes de que daremos as boas-vindas a outros proprietários de patentes ao programa, portanto, fiquem atentos.”

Sobre a Sisvel

A Sisvel é movida pela crença na importância da colaboração, da engenhosidade e da eficiência para atender às necessidades dos detentores de patentes e daqueles que desejam acessar suas tecnologias. Em um mercado complexo e em constante evolução, nosso princípio orientador é criar condições equitativas por meio do desenvolvimento e da implementação de soluções de comercialização flexíveis e acessíveis.

Sisvel | We Power Innovation

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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