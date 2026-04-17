A NetApp colabora com o Google Cloud para impulsionar a infraestrutura de dados para nuvem distribuída

SAN JOSÉ, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa de Infraestrutura Inteligente de Dados, anunciou hoje a expansão de sua colaboração com o Google Cloud por meio de um Contrato Empresarial de 4 anos para acelerar a implementação das soluções de armazenamento da NetApp no ​​Google Distributed Cloud (GDC), a plataforma de nuvem soberana do Google fornecida pela World Wide Technology (WWT). A plataforma de dados da NetApp, integrada a essa solução completa de nuvem privada e isolada, oferece a segurança necessária para que as organizações lidem com informações confidenciais e atendam aos requisitos de soberania de dados.

“Para agências governamentais e organizações de defesa, dados sensíveis e confidenciais não podem sair de ambientes controlados, mas esses dados também são cruciais para a tomada de decisões orientada por IA”, disse Cesar Cernuda, presidente da NetApp. “Ao incorporar os sistemas de armazenamento com segurança integrada da NetApp ao Google Distributed Cloud, estamos permitindo que os clientes criem uma Infraestrutura de Dados Inteligente que fornece a base para suportar IA certificada e de nível empresarial diretamente em ambientes soberanos e isolados da internet. Agora, os clientes do setor público podem modernizar as operações, acelerar a obtenção de insights e inovar de forma responsável, sem comprometer a segurança, a conformidade ou a soberania nacional.”

O Google Distributed Cloud estende a infraestrutura e os serviços de nuvem dos clientes para os locais onde eles precisam, incluindo data centers locais e bordas de rede. As soluções NetApp AFF, StorageGRID e Trident possibilitam uma Infraestrutura de Dados Inteligente que, com a solução integrada do GDC, fornece à nuvem privada segurança de confiança zero e a capacidade de armazenar dados localmente, gerenciar chaves de criptografia e manter o controle. A utilização desses sistemas no Google Cloud Distributed (GDC) permite que os clientes implementem tecnologia e aplicativos em nuvem, incluindo recursos de IA, mantendo maior controle sobre seus ambientes de TI. Isso é possível aproximando a nuvem de onde os dados são gerados ou criando ambientes isolados que limitam ou eliminam conexões externas.

“Em todo o setor público, as agências estão sendo solicitadas a fazer mais com os dados, operando sob mandatos de soberania, segurança e conformidade cada vez mais rigorosos”, disse Muninder Sambi, vice-presidente de Gerenciamento de Produtos e Cadeia de Suprimentos do Google Distributed Cloud. “O Google Distributed Cloud foi projetado exatamente para esses ambientes, permitindo que os clientes levem serviços modernos em nuvem e recursos avançados de IA para ambientes soberanos, isolados e desconectados. Ao trabalhar com a NetApp, estamos ajudando governos e empresas regulamentadas a inovar onde seus dados residem, oferecendo suporte a cargas de trabalho de missão crítica com os mais altos níveis de segurança, conformidade e integridade operacional, sem diminuir o ritmo da transformação.”

No último ano, o Google Cloud ampliou seus recursos de IA para casos de uso regulamentados. O raciocínio avançado e os recursos de geração de última geração do Gemini estão disponíveis no GDC para desbloquear funcionalidades essenciais de IA generativa, como automação, geração de conteúdo, descoberta e sumarização, em infraestruturas locais. Os clientes podem operar de forma totalmente desconectada, integrando os recursos de IA do Google, o que permite inovar e, ao mesmo tempo, atender aos rigorosos requisitos de segurança e conformidade.

“A IA tem o potencial de transformar a forma como todas as organizações operam, mesmo aquelas que enfrentam os controles mais rigorosos para atender aos requisitos de segurança nacional e soberania de dados”, disse Joe Koenig, presidente da WWT. “Aproveitar insights orientados por dados para impulsionar seus negócios exige uma combinação de recursos inovadores de IA com uma infraestrutura robusta.”

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Sobre a NetApp

Há mais de três décadas, a NetApp tem ajudado as principais organizações do mundo a navegar pelas transformações tecnológicas – desde o surgimento do armazenamento corporativo até a era inteligente impulsionada por dados e inteligência artificial (IA). Hoje, a NetApp é a empresa de Infraestrutura de Dados Inteligente, ajudando seus clientes a transformar dados em um catalisador de inovação, resiliência e crescimento.

No centro dessa infraestrutura está a plataforma de dados da NetApp – uma base unificada, inteligente e em nível corporativo que conecta, protege e ativa dados em todas as nuvens, cargas de trabalho e ambientes. Desenvolvida sobre o poder comprovado do NetApp ONTAP, o software e sistema operacional de gerenciamento de dados líder de mercado, e aprimorada por automação por meio do AI Data Engine e do AFX, ela oferece observabilidade, resiliência e inteligência em escala.

Projetada de forma desagregada, a plataforma de dados da NetApp separa armazenamento, serviços e controle, permitindo que as empresas modernizem-se mais rapidamente, escalem de forma eficiente e inovem sem dependência de fornecedor (lock-in). Como a única plataforma de armazenamento corporativo incorporada nativamente às maiores nuvens do mundo, ela oferece às organizações a liberdade de executar qualquer carga de trabalho, em qualquer lugar, com desempenho, governança e proteção consistentes.

Com a NetApp, os dados estão sempre prontos – prontos para se defender contra ameaças, impulsionar a IA e gerar as próximas inovações. Por isso, as empresas mais visionárias do mundo confiam na NetApp para transformar inteligência em vantagem competitiva.

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