Zayo a signé avec un client d'ancrage pour accélérer l'expansion du réseau dans l'ensemble des corridors d'IA critiques

DENVER--(BUSINESS WIRE)--Zayo, l'un des principaux fournisseurs d'infrastructures de communication, annonce aujourd'hui avoir signé avec un client d'ancrage pour permettre et accélérer la construction de nouvelles routes et étendre son réseau existant avec une infrastructure spécialement conçue pour répondre à la demande axée sur l'IA. Cela comprend 8 000 miles de réseaux de nouvelles constructions et de surconstructions pour fournir la capacité nécessaire afin de soutenir la croissance de l'IA et du cloud de nouvelle génération dans les principaux corridors à forte demande. Zayo construira, possédera et exploitera toutes les routes dans le cadre de son réseau existant. Ces engagements sont ancrés dans un accord spécifique conclu avec un partenaire mondial de premier plan dans le domaine des infrastructures d’IA ; des détails supplémentaires seront divulgués à une date ultérieure.

Ayant signé un contrat avec le locataire d'ancrage pour ces routes clés, Zayo construit activement 8 000 miles de réseaux, ce qui représente plus de 15 millions de miles de fibre nouveaux et surconstruits. Cela comprend six nouvelles routes long-courriers de fibre optique totalisant 3 000 miles de réseaux et la surconstruction de neuf corridors de grande capacité couvrant plus de 5 000 miles de réseaux. Il s’agit du plus grand investissement de réseau unique dans des miles de réseaux neufs et surconstruits de l’histoire de Zayo.

En janvier 2025, Zayo a annoncé son intention de construire 5 000 miles de réseaux supplémentaires d'ici 2030. En moins de 18 mois, la société a considérablement élargi ce plan, avec des projets de construction et de surconstruction en cours couvrant plus de 15 000 miles de réseaux et environ 20 millions de miles de fibre optique. La construction est déjà en cours ou commence sur grand nombre de ces routes. Ce niveau d'investissement est essentiel pour combler l'écart potentiel de bande passante à mesure que la demande axée sur l'IA continue de s'accélérer.

« La demande d’IA n’est plus théorique. Elle s'impose comme de véritables demandes de clients dans les corridors où elle évolue rapidement », déclare Bill Long, directeur des produits et de la stratégie chez Zayo. « Nous avons examiné de près comment cette demande évolue, où elle se concentre et ce qu’elle signifiera pour le réseau au cours des prochaines années. Cela détermine où nous construisons et à quelle vitesse nous commençons la construction. Nous ne construisons pas de manière spéculative, nous construisons activement des marchés où nous pouvons déjà voir cette pression s’exercer et la direction que prend cette demande. Nous le faisons à une échelle qui non seulement soutient ces engagements initiaux, mais qui met aussi en place des capacités supplémentaires en prévision de la prochaine vague de demande en matière d’IA. »

Les charges de travail de l'IA redéfinissent comment et où la demande de bande passante apparaît, concentrant la croissance dans un ensemble défini de corridors de grande valeur où la disponibilité de l'énergie stimule la demande des centres de données et où ces centres de données doivent se connecter aux métros adjacents. Zayo donne la priorité à ces corridors, en construisant là où la demande se matérialise déjà et où les contraintes de capacité devraient s'intensifier à mesure que les déploiements d'IA augmentent. Cette approche ciblée permet à Zayo de fournir une infrastructure à haute capacité et à faible latence en avance sur ses concurrents et garantit que le réseau soutiendra la demande de bande passante liée à l’IA qui devrait croître de deux à six fois d’ici à 2030 sans devenir une contrainte.

Nouvelles routes en construction :

Las Vegas à Reno, Nevada Denver à Chicago Dallas à Austin Columbus, Ohio à Indianapolis Atlanta à Ashburn, Virginie Kansas City à Omaha

Surconstructions en cours :

Sacramento à Reno, Nevada Las Vegas à Phoenix Denver à Salt Lake City Denver à Dallas Houston à Austin Dallas à Atlanta Chicago à Saint-Louis à Memphis à New Orleans Cleveland à New York Columbus à Ashburn, Virginie

En plus de répondre à la capacité actuelle engagée, Zayo conservera une capacité disponible importante sur ces routes pour soutenir la demande continue et la croissance future à mesure que les exigences en matière de bande passante basées sur l'IA évolueront.

Pour en savoir plus sur les capacités du réseau de Zayo, rendez-vous sur : https://www.zayo.com/

À propos de Zayo

Depuis plus de 18 ans, Zayo permet aux entreprises les plus importantes et innovantes du monde de se connecter pour façonner l'avenir de leurs activités. Le groupe Zayo connecte 400 marchés internationaux grâce à des réseaux évolutifs s'étendant sur plus de 19,9 millions de miles de fibre optique et 148 000 miles de réseaux. Les solutions de connectivité sur mesure et les services gérés de Zayo permettent aux opérateurs, aux fournisseurs cloud, aux centres de données, aux établissements scolaires et aux entreprises d'offrir des expériences exceptionnelles, du cœur du réseau au cloud et à la périphérie. Pour découvrir comment Zayo vous connecte à l'avenir, rendez-vous sur www.zayo.com et suivez-nous sur LinkedIn.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.